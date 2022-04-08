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Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Зрадника України підполковника Безлюдька Андрія ліквідували в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ANTI-ОКУПАНТ.
"НШ - заступника командира 70 гвардійського мотострілецького полку в/ч 71718 (м.Шалі, Чечня) підполковника Безлюдька Андрія відправили до Криму для виконання "навчально-бойових" завдань. Зрадник родом із м.Черкаси та ще у 14 році перейшов на бік окупанта. Тепер його зрадили нові господарі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+37 Дорогой Я
показати весь коментар08.04.2022 11:32
+33 Kucher
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+31 Maksim Perepelitca
показати весь коментар08.04.2022 11:39
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Земля бетоном , падлюці безлюдькуватому !
И даже после стольких смертей процесс переосмысления идёт туго
Хоронить надо под шансон-музон:
Аттестат в крови, по бокам гробы
А меня несут - без руки, ноги.......
На концерт до Кобзона.....курва
Туди йому й дорога.
Чому б до них не придивитися.
Борик, вонючка СРУская, надеюсь, что КАРАМА И тебя с твоим ********* настигнет.