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Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Зрадника України підполковника Безлюдька Андрія ліквідували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ANTI-ОКУПАНТ.

"НШ - заступника командира 70 гвардійського мотострілецького полку в/ч 71718 (м.Шалі, Чечня) підполковника Безлюдька Андрія відправили до Криму для виконання "навчально-бойових" завдань. Зрадник родом із м.Черкаси та ще у 14 році перейшов на бік окупанта. Тепер його зрадили нові господарі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито колаборанта, який одним із перших почав допомагати окупантам в Ізюмі. ФОТО

Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році 01
Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році 02
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Топ коментарі
+37
Собаці - собача смерть.
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08.04.2022 11:32
+33
Земля йому стікловатою.
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08.04.2022 11:32
+31
. .
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08.04.2022 11:39
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"Это не наши..."! И всем твоим родственникам доброго здоровья...
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08.04.2022 11:31 Відповісти
Земля йому стікловатою.
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08.04.2022 11:32 Відповісти
Собаці - собача смерть.
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08.04.2022 11:32 Відповісти
Не обижайте собачек и не сравнивайте с етим дерьмом
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08.04.2022 11:39 Відповісти
Сейчас не время начинать псиносрач.
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08.04.2022 11:45 Відповісти
Тем кто так говорит о собаках, того же самого!
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08.04.2022 15:32 Відповісти
Все таки куля нашла ублюдька.
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08.04.2022 11:32 Відповісти
а може осколок... булоб краще, щоб наші бійці його спіймали... і зрадник від переляку здох.
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08.04.2022 11:39 Відповісти
Фамілія підходить
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08.04.2022 11:32 Відповісти
Главный подлом таким ***** в том, что они думали, что предадут Украину и тихо мирно будут стричь рублики в раше. А тут война и ты в роли мяса
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08.04.2022 11:34 Відповісти
теперь он - подполовник...
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08.04.2022 11:34 Відповісти
Ще один вернулся в родную гавань
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08.04.2022 11:36 Відповісти
І його виводок ще й компенсацію не отримає. Бо він в Криму на " учениях"
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08.04.2022 11:36 Відповісти
Вселенський закон бумерангу діє, хоч не всі в нього вірять , але він діє і без віри. Жирік здох, Путін здохне, всі сепари здохнуть,всі ненависники до України здохнуть, Соловйов в Кисельов з Сабєєвою здохнуть, всі хто готував цю агресію здохнуть,ті що вбивали в українських прикордонних містах здохнуть, всі що були за руський мир постраждають бо така воля Божа.
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08.04.2022 11:37 Відповісти
Собаке собачья смерть
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08.04.2022 11:37 Відповісти
Земля бетоном и битым стеклом выродку
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08.04.2022 11:38 Відповісти
Це не просто якийсь кримчанин, а гнида з самого центру України.
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08.04.2022 11:38 Відповісти
Фамілія говорить сама за себе 😠
Земля бетоном , падлюці безлюдькуватому !
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08.04.2022 11:39 Відповісти
. .
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08.04.2022 11:39 Відповісти
І таки здох
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08.04.2022 11:43 Відповісти
надеюсь скальп для музея сняли ?
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08.04.2022 11:39 Відповісти
Карма, она всех их найдёт
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08.04.2022 11:41 Відповісти
Нужно что то делать с крымским каналом. Уже на крыму в соцсетях раскручивают благодарность и победу ***** за то что пустил воду в крым
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08.04.2022 11:41 Відповісти
На материковой Украине знаете сколько ещё любителей *****?
И даже после стольких смертей процесс переосмысления идёт туго
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08.04.2022 12:02 Відповісти
Чудово, просто починаєш вірити в справедливість!
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08.04.2022 11:42 Відповісти
Такое чувство, как вроде наконец-то кто то воду воду слил в общественной параше...
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08.04.2022 11:43 Відповісти
Был на учениях. Получил аттестат.
Хоронить надо под шансон-музон:

Аттестат в крови, по бокам гробы
А меня несут - без руки, ноги.......
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08.04.2022 11:44 Відповісти
Ти був" безлюдько",ти ним і залишився!
На концерт до Кобзона.....курва
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08.04.2022 11:47 Відповісти
Здох підор. Туди йому й дорога... Плюю йому в слід.
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08.04.2022 11:49 Відповісти
Безлюдько, в сенсі нічого людського.
Туди йому й дорога.
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08.04.2022 11:53 Відповісти
***** утилизирует предателей впервую очередь
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08.04.2022 12:04 Відповісти
Мля! Ще й з Черкас - козацького краю! Земля бетоном тобі виродок!
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08.04.2022 12:12 Відповісти
У нас іще зрадники є. Татаров, Єрмак, Демченко. Буданови всякі, Баканови, Подоляки.
Чому б до них не придивитися.
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08.04.2022 12:17 Відповісти
КАРМА!
Борик, вонючка СРУская, надеюсь, что КАРАМА И тебя с твоим ********* настигнет.
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08.04.2022 12:17 Відповісти
Тваюжмаааа..! Цєлого майора - на куски....От ето дааааа!
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08.04.2022 12:18 Відповісти
Здох єфім, й х_й з ним...
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08.04.2022 12:23 Відповісти
Безлюдько - нелюдь...
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08.04.2022 13:25 Відповісти
Дак воно здохло чи ні? Бо на іншому ресурсі про цю тварюку просто написали, що є такий командир манкурт...
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08.04.2022 13:42 Відповісти
Ублюдько он и в африке ублюдько!
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08.04.2022 15:33 Відповісти
 
 