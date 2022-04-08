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війна (56882) вокзал (171) Зеленський (17522) Краматорськ (513) обстріл (21394) ракети (2845)

Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не маючи сил та сміливості протистояти українським воїнам на полі бою, війська РФ цинічно знищують цивільне населення.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці", - інформує Зеленський.

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться 01
Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться 02
Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться 03

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Ну так прекрати всякие переговоры с ними
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08.04.2022 12:14
+12
та ти ж хочеш взяти московію та її холуїв як ізраїль, китай, германія, франція, греція, Італія, Туреччина, гарнтом безпеки та відмовитися від ядерної зброї та армії?
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08.04.2022 12:18
+7
Так ти ж "вакуйований"
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08.04.2022 12:16
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Как? На оленях?
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08.04.2022 12:15 Відповісти
На тих же поїздах, або автобусах, але раніше.
Не брехати людям, що все під контролем, як перед окупацією Бучи, Ірпіня, а казати правду.
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08.04.2022 12:25 Відповісти
Так ти ж "вакуйований"
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08.04.2022 12:16 Відповісти
Люди не хотіли їхати поки не побачили Бучу
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08.04.2022 12:17 Відповісти
Так эвакуацию централизованно по всем каналам объявляют. В переводе для рашистов это звучит "стреляйте сюда". ГенитаЗЕально! Верещуерично! Чемпионы по эвакуации... Только куда?...
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08.04.2022 12:18 Відповісти
вчасно коли? в минулому році?
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08.04.2022 12:18 Відповісти
Арестович брехав, що рашистів не буде під Києвом за 5 годин до їхнього наступу.
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08.04.2022 12:26 Відповісти
Перемовини ?
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08.04.2022 12:22 Відповісти
На фоні розбитої дитячої коляски і залізничника в калюжі крові. Це мир зе,але не України
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08.04.2022 12:30 Відповісти
Ну так прекрати всякие переговоры с ними
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08.04.2022 12:14 Відповісти
Сами простят фото с вокзала где толпы людей, а на следующий день прилетает. Странно да?
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08.04.2022 12:17 Відповісти
Так, головне, щоб про місця збору евакуйованих ніхто не знав, навіть самі евакуйовані, тоді по ним не прилетить...
Правда, тоді нікого не зможуть евакуювати, але то таке...
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08.04.2022 12:26 Відповісти
На вчерашних фото гражданские. Вам не кажется странным, что стреляют высокоточной ракетой по скоплению гражданских, которые хотят эвакуироваться? Рашисты - террористы
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08.04.2022 12:30 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ...
І це зло повинно бути знищено
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08.04.2022 12:17 Відповісти
Мирну угоду треба підписати. Прямо зараз. Негайно!
Ахерамія, скотиняка, десь лазить, узгоджує...

Хіба ні?
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08.04.2022 12:17 Відповісти
Яку угоду?Про капітуляцію?
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08.04.2022 12:25 Відповісти
про сарказм.
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08.04.2022 12:27 Відповісти
та ти ж хочеш взяти московію та її холуїв як ізраїль, китай, германія, франція, греція, Італія, Туреччина, гарнтом безпеки та відмовитися від ядерної зброї та армії?
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08.04.2022 12:18 Відповісти
Суслик, не звизди, Точки есть у вашей гребаной раZZеи...
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08.04.2022 12:23 Відповісти
Підарам руснявим вбили в довбешки, що "точка-У" українська ракета, не совєцька... там же "У"!
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08.04.2022 12:47 Відповісти
До речі, який нікнейм у того підара? бо вже забанили
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08.04.2022 12:48 Відповісти
сегодня много пидаров в каментах с датой регистрации 08.04.2022, у всех чужой флаг
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08.04.2022 13:01 Відповісти
Якийсь "бурундук"...
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08.04.2022 13:15 Відповісти
А захерова говорит что зло,ксенофобия и нацизм--это борщ.
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08.04.2022 12:21 Відповісти
Зеленський, а ти напиши іще одну записку путлеру. на переговори його запроси. гімно-команду свою до нього пошли. поволай про нато, про інвесторів. до сучих мамаш промову зверни.
зрозумів тепер, що до чого? чи ще будеш ху*лу в очі заглядати?
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08.04.2022 12:21 Відповісти
Такие события нужно освещать на весь мир. Призывать на место событий иностранных криминалистов. Ни одно преступление путинских фашистов не должно остаться без внимания. Это по сути теракт и пора уже раху признать террористическим государством и полностью прекратить с ними любое сотрудничество.
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08.04.2022 12:22 Відповісти
Це ти так зупиняєш вбивць українців?

Мінагро допустило до харчових закупівель більше десятка фірм з російськими власниками - Наші Гроші

До переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану внесено щонайменше 13 компаній, які належать власникам з Росії та Білорусі.

https://investigator.org.ua/ua/news-2/241610/
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08.04.2022 12:23 Відповісти
Десь в Німенчині глибоко стурбування один Шольц
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08.04.2022 12:25 Відповісти
Чим ти його покараєш, асфальтом?
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08.04.2022 12:29 Відповісти
А это что?Феерверки?

Точка У в Беларуси
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08.04.2022 12:33 Відповісти
Так я вижу вы специалист по ОТРК. Сравнивайте.

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08.04.2022 12:49 Відповісти
Если кацап не брешет , надо потыкать его палкой . Скорее всего он сдох.
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08.04.2022 12:42 Відповісти
пдрило, читай
«То́чка» (индекс ГРАУ - 9K79, по договору РСМД - ОТР-21) - советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена (с конца 1980-х годов переведён в армейское звено[2]) разработки Коломенского КБ машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого.
РК 9К79-1 «Точка-У» (обозначение НАТО - Scarab B) с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы проходила государственные испытания с 1986 по 1988 год[3]. В войска стал поступать в 1989 году.
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08.04.2022 12:51 Відповісти
Так карати чи домовлятися на переговорах? Коли ти вже зрозумієш?
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08.04.2022 12:31 Відповісти
Кацапи як і з Боінгом обісралися
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08.04.2022 12:32 Відповісти
Ага, катаются по Беларуси с БТРами сейчас на пенсии.

Точка У в Беларуси
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08.04.2022 12:34 Відповісти
А это на видео фейки едут да? И солдатики российские тоже фейки?
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08.04.2022 12:42 Відповісти
Так, давайте подумаем логически. Что больше жалко - новое дорогое или старое, но еще рабочее?
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08.04.2022 12:52 Відповісти
Свинособака , втирай эту дичь своим одичалым кацапским сородичам . Здесь тупых , кроме тебя , нет .
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08.04.2022 12:44 Відповісти
Мосинки тоже сняты с вооружения. Только почему-то в ДНР/ЛНР все с ними бегают. Снято с вооружения не значит, что уничтожено.
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08.04.2022 12:46 Відповісти
А кто говорит, что по военным не прилетает? Они должны свои позиции палить и снимать все, что по ним прилетает? В Донецке Точка была сбита ПВО. Тут тоже может быть такая же ситуация.
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08.04.2022 12:51 Відповісти
як розпізнати гада.

під резонансною новиную вони починають активно вкидувать діч.
дата реєстрації таких ублюдків співпадає з актуальною датою
Реєстрація: 08 квітня 2022
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08.04.2022 12:35 Відповісти
Вы мое видео посмотрели?Открыли глаза немного?
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08.04.2022 12:44 Відповісти
Плохо стараешься, калоцапчик
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08.04.2022 12:45 Відповісти
иди на ***, мразь.

відео з точками У тобі, мразь, показали.
не треба вивчати сторону фашизму щоб дізнатись що це виродки
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08.04.2022 12:47 Відповісти
Свинья , ты одичалое существо , срущее здесь за рубли , распостраняя кацапский бред . Тебя уже натыкали мордой в твоё вранье . Пшол вон отседова , дефективный .
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08.04.2022 12:52 Відповісти
Пам"ятаю відео з Краматорська 14 року як місцеві не пропускали колони ЗСУ.
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08.04.2022 12:32 Відповісти
Вже є відео стартів ракет з окупованого кацапами Шахтьорська

https://t.me/oko_xx/11036
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08.04.2022 12:34 Відповісти
скоти тварі мерзота упирі
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08.04.2022 12:43 Відповісти
Цей сцикун хоча раз скличе за своєю ініціативою Раду Безпеки ООН?
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08.04.2022 14:14 Відповісти
Кто роет яму, тот упадёт в неё, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится.

Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.

Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.

Слово Божье - живо и действенно, законы сеяния и жатвы никто не отменит. россия пожнет то, что она сеяла многие годы и сеет в Украине.
Мы увидим воздаяние от Господа
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08.04.2022 15:00 Відповісти
 
 