УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11469 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
31 128 55
армія рф (13574) війна (56913) вокзал (171) Краматорськ (513) обстріл (21411) Нацполіція (13911) ракети (2848)

Нацполіція про обстріл вокзалу Краматорська: Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, серед загиблих є діти. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донеччині Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, саме там перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, це ще один доказ того, що Росія жорстоко, по-варварськи знищує мирне населення України, з єдиною метою – вбити.

"Зараз на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені. Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, з кожне відібране життя, Росія відповість перед законом", - йдеться у повідомленні.

Нацполіція про обстріл вокзалу Краматорська: Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, серед загиблих є діти 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війні).

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених. За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+57
русня має бути різана і стріляна всюди і в Україні так і за її межами.
показати весь коментар
08.04.2022 12:56
+30
І що ще потрібно нашим миролюбивим партнерам, щоб нарешті зрозуміти, що кацапстан має бути ліквідований???????
показати весь коментар
08.04.2022 12:57
+22
там ватніків на жаль достатньо, щоб здійснити наведення ворожих ракет
показати весь коментар
08.04.2022 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
русня має бути різана і стріляна всюди і в Україні так і за її межами.
показати весь коментар
08.04.2022 12:56 Відповісти
Еще 4 вчера поплыли кормить камбалу
показати весь коментар
08.04.2022 13:04 Відповісти
Детальніше будь ласка
показати весь коментар
08.04.2022 13:10 Відповісти
Детально докладываю агенту ху@ла!!!-они утонули
показати весь коментар
08.04.2022 16:01 Відповісти
Ти просто йолоп, якщо в тому хто в тебе запитав ти вже побачив агента ху@ла
показати весь коментар
08.04.2022 20:30 Відповісти
кацап- от слова цап -цап это животное
показати весь коментар
08.04.2022 13:43 Відповісти
Согласен! "і в Україні так і за її межами" Хватит прощать, в ответ за это запустите что то действительно на Белгород, и несколько точек "У" по Донецку. Но нет, жалеют.
показати весь коментар
08.04.2022 15:12 Відповісти
І що ще потрібно нашим миролюбивим партнерам, щоб нарешті зрозуміти, що кацапстан має бути ліквідований???????
показати весь коментар
08.04.2022 12:57 Відповісти
Они то уже понимают. Да не хотят излишне напрягаться.
показати весь коментар
08.04.2022 13:09 Відповісти
нічого вони не розуміють, бо їм набагато вигідніше мати справу з одним ******, ну так, вбивцею, терористом, ініціатором геноцидів(як мінімум чеченського і українського народів), але поки ще досить зручним - ніж з 10-ком таких же ******, з кожним з яких прийдеться домовлятися окремо і у кожного з яких буде при цьому ядерний арсенальчик - це я про потенційні нові державні утворення на розвалинах парашки - і це ж наскільки газ/нафта подорожчають, якщо будуть йти через стільки кордонів? вони б і Україну ліквідували, якби вийшло швидко(як ***** і обіцяв за 2-3 дні) - то ще б дешевше стало(не платила б рашка Україні за транзит), а те що зараз відбувається - то просте лицемірство континентальної Європи(крім наших друзів з Польщи та країн Балтії, так, ну і ВБ - не контінентальна)...
показати весь коментар
08.04.2022 13:18 Відповісти
Ціна на нафту може в ручному режимі управлятися США і країнами ОПЕК.

А кордони до жопи. Продадуть по ринковій вартості бареля, а дорогу логістику через 5 коржонів оплатять самі продавці. І нікуди не дінуться. Бо хоч якісь гроші.

Так що, твої фантазії залиш для жінки.
показати весь коментар
08.04.2022 13:32 Відповісти
Все меняется. ***** зашло слишком далеко. Ключевые игроки Запада это уже усвоили. Моль будут душить. Правда нашими руками.
показати весь коментар
08.04.2022 13:45 Відповісти
ніякої ялерної зброї для касавії. повне торгівельне ембарго й програма "ядерна зброя в обмін на провольство"
показати весь коментар
08.04.2022 23:10 Відповісти
Нужно проводить посадку на промежуточных станциях о которых знают только местные, русня очевидно и дальше будет бить по центральным жд вокзалам
показати весь коментар
08.04.2022 12:57 Відповісти
там ватніків на жаль достатньо, щоб здійснити наведення ворожих ракет
показати весь коментар
08.04.2022 13:00 Відповісти
На жаль, в 2017-році тож сідав в ведомандрі в Краматорську, на, цім вокзалі, до Райгородка і далі до Крейдяної Флори. Дзвоню мамі в Житомир, українською, без акцентів отих, а навкіл пасажири перелякано якось шепочуть "западенщина приїхала" 🙄...
пс: ніяких полонених немає бути, вже після Бучі. Це тварюки, як колорадський жук на городині - тіко палити і знищувати! А кому "руський мір" - то він недалечко, хай спробують. Тіко без права повернення! 😼
показати весь коментар
08.04.2022 13:09 Відповісти
А вони хто? Це вони на чужій землі. Бо саме їхніх дідів і бабусь привезли з російських територій на індустріалізацію Донбасу
показати весь коментар
08.04.2022 13:35 Відповісти
Був якось ще в середині 2000-х в Ірпіні у відрядженні. Там було народу з усієї України. Сам я родом з Одеської області.
На рецепшені питають "Вас можна селити до хлопців із Західної України?" Я взагалі спочатку не впетрав про що йде мова. Але суть не в цьому, підселили мене до хлопця із Сумської області, потім до нас приєднався третій з Миколаївської області.
Хлопець із Сумської області принципово розмовляв українською, тому ми потрохи, спочатку суржиком, а потім уже більш-менш перейшли на українську і нам було по кайфу.

Познайомилися ми в перший день із дівчатами з номера поруч. Дві дівчини із Донецька, одна з Криму. Пили-гуляли більше тижня. Потім одна з Донецька питає "А ти точна із Адєси?", "А шо такоє?", "А пачєму ти на украинском язике разговаріваєшь?"
показати весь коментар
08.04.2022 14:56 Відповісти
Грусні реалії і стереотипи різномовної і насильно русифікованої за радянщини Вкраїни 😤.
показати весь коментар
08.04.2022 15:00 Відповісти
Як можуть зватись людьми ті, хто закликає до цього, робить це і схвалює?!
показати весь коментар
08.04.2022 12:59 Відповісти
Нахера было всем сми трезвонить что поезда заблокированы на этой станции? В итоге жертвы в результате обстрела тварями нашего мирного города.
показати весь коментар
08.04.2022 12:59 Відповісти
Не має значення для москалів де скупчуються цивільні.
Вони до ЗСУ дістати не можуть, тому вбивають тих, кого бачать. Вважайте що місцевому базару або будинку поруч просто пощастило у цій москальській рулетці.
показати весь коментар
08.04.2022 13:27 Відповісти
****** ватные за всё КРОВЬЮ СВОЕЙ УМОЮТСЯ !
показати весь коментар
08.04.2022 13:00 Відповісти
В скором времени кацапы заверещат про прекращение огня. ВСУ уже знают, как действовать в таком случае.
показати весь коментар
08.04.2022 13:03 Відповісти
Прокацапленого ОБСЄ вже немає, так що всі їхні верески мімо каси)
показати весь коментар
08.04.2022 13:38 Відповісти
Страшний жахливий теракт вчинений державним військовим підрозділом РФ. Збройні сили Російської Федерації мають бути визнані - терористичною організацією!
показати весь коментар
08.04.2022 13:03 Відповісти
Спочатку нанесли удар по залізничних шлях щоб викликати накопичення людей, потім вдарили для максимальної шкоди в скупчення касетними ракетами, це холодний розрахунок.
показати весь коментар
08.04.2022 13:04 Відповісти
.Нехай не брешуть кацяпсячі виродки , вони чудово розуміли що стріляють по цивільним .
Вони розуміють що - військові ешелони не можуть розвантажуватись на пасажирському вокзалі . Бо пасажирські вокзали не пристосовані для цього .
показати весь коментар
08.04.2022 13:05 Відповісти
І що тепер скажуть наші німецькі "партнери"?...
показати весь коментар
08.04.2022 13:07 Відповісти
это сделали дыровцы, ****, из горловки и енакиево.
показати весь коментар
08.04.2022 13:08 Відповісти
8 лет их ублажали и перед ними унижались
показати весь коментар
08.04.2022 13:18 Відповісти
А кто дал ракеты дыровцам? А дыровцы не входят в 1 АК Южного округа параши?
показати весь коментар
08.04.2022 13:44 Відповісти
рашисты просят ирину андреевну предупреждать за день, на каких вокзалах и к которому часу будут собираться беженцы, что бы они успели передислоцировать и развернуть ПУ "Точки-У". А то кужугетович просил "калибры" и "искандеры" экономить.
И просят еще подать заправленных автобусов с продовоьствием и медикаментами в Мариуполь, а то своя логистика и снабжение нихера не работает, и нечем вывозить население Мариуполя в ростовскую область.
показати весь коментар
08.04.2022 13:11 Відповісти
А ещё новую сельхозтехнику, ковры, телевизоры и обязательно трусы.
показати весь коментар
08.04.2022 13:38 Відповісти
это везётся на БТРах и БМПешках, когда на доукомлектование новыми мародёрами выводят.
показати весь коментар
08.04.2022 13:46 Відповісти
Меньше рекламуйте евакуацію, розпорошіть людей на меньші группи.
показати весь коментар
08.04.2022 13:12 Відповісти
а як людям взнати, що є можливість евакуюватись і коли?
показати весь коментар
08.04.2022 13:16 Відповісти
Я думаю операторы мобильной связи "точечно" могут передавать информацию (смс)
показати весь коментар
08.04.2022 13:31 Відповісти
Только если ирина андревна объявит за день по радио, где и в котором часу сбиться в кучу, шоб тремя поездами поехать. Иначе никак.
показати весь коментар
08.04.2022 13:42 Відповісти
Надалі не можна називати цю необьятную клоаку рф,
ні - це місце концентрованого проживання свинособак:
сф (свинособача федерація)
срф (синособача рашистська федерація)
фс (федерація свинособак)
..................
Це грязь землі, це виродки з болот!!!
показати весь коментар
08.04.2022 13:13 Відповісти
Тю, москалі та й годі! Це наймісткіший діагноз ще із часів Русі.
показати весь коментар
08.04.2022 13:30 Відповісти
Кацапи вже звинуватили у цьому ЗСУ. Черговий вкид про "самообстрел". Які ж лицемірні тварюки!
показати весь коментар
08.04.2022 13:15 Відповісти
Ну шо, все еще берем пленных?
показати весь коментар
08.04.2022 13:20 Відповісти
А не пора ли начать убивать рашистов повсюду в мире?
показати весь коментар
08.04.2022 13:21 Відповісти
та не во всем мире (то потом) а в самой параше...
по артскладам, по аэродромама, по нефтебазам - для начала...
и про нежную подругу рахи белорашку не забыть !!! возможно даже с нее и начать !
показати весь коментар
08.04.2022 13:26 Відповісти
У тебя есть чем дострелить до их аэродромов или у клоуна ,который закрыл ракетную программу Украины
показати весь коментар
08.04.2022 13:46 Відповісти
Вбити кацапа - не гріх. Навіть сповідатися не треба.
показати весь коментар
08.04.2022 13:23 Відповісти
Війна на території росеї тільки таким чином можна зупинити війну, захопити Придністров'я, не завтра а вже зараз
показати весь коментар
08.04.2022 13:29 Відповісти
За кожен злочин, з кожне відібране життя, Росія відповість перед законом"- как? Виновных расстреляют, посадят? Что сделают? А ничего....(((
показати весь коментар
08.04.2022 13:30 Відповісти
Хтось наводить. Якщо зал очікувань був тимчасовий, то це максімум за годину до обстрілу хтось дав наводку.
показати весь коментар
08.04.2022 13:37 Відповісти
Главзебилу, колбаснику Шольцу и лягушатнику Макрону это показали?
Может, еще после этого кукарекнет кто, что скотов рашистских убивать не надо?
показати весь коментар
08.04.2022 13:43 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше ))),,,,
показати весь коментар
08.04.2022 13:58 Відповісти
Степан Андрійович казав це 80 років тому.
Актуальності ніколи не втрачає.
показати весь коментар
08.04.2022 14:04 Відповісти
Мордор должен утонуть в крови, а затем сгореть в огне, на веки вечные! А кто из них спасется по заграницам, должны быть там убиты, все до единого, и младенцы и старики, и неродившиеся гады!
показати весь коментар
08.04.2022 15:49 Відповісти
 
 