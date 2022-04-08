Нацполіція про обстріл вокзалу Краматорська: Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, серед загиблих є діти. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донеччині Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, саме там перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, це ще один доказ того, що Росія жорстоко, по-варварськи знищує мирне населення України, з єдиною метою – вбити.
"Зараз на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені. Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, з кожне відібране життя, Росія відповість перед законом", - йдеться у повідомленні.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війні).
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених. За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.
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А кордони до жопи. Продадуть по ринковій вартості бареля, а дорогу логістику через 5 коржонів оплатять самі продавці. І нікуди не дінуться. Бо хоч якісь гроші.
Так що, твої фантазії залиш для жінки.
пс: ніяких полонених немає бути, вже після Бучі. Це тварюки, як колорадський жук на городині - тіко палити і знищувати! А кому "руський мір" - то він недалечко, хай спробують. Тіко без права повернення! 😼
На рецепшені питають "Вас можна селити до хлопців із Західної України?" Я взагалі спочатку не впетрав про що йде мова. Але суть не в цьому, підселили мене до хлопця із Сумської області, потім до нас приєднався третій з Миколаївської області.
Хлопець із Сумської області принципово розмовляв українською, тому ми потрохи, спочатку суржиком, а потім уже більш-менш перейшли на українську і нам було по кайфу.
Познайомилися ми в перший день із дівчатами з номера поруч. Дві дівчини із Донецька, одна з Криму. Пили-гуляли більше тижня. Потім одна з Донецька питає "А ти точна із Адєси?", "А шо такоє?", "А пачєму ти на украинском язике разговаріваєшь?"
Вони до ЗСУ дістати не можуть, тому вбивають тих, кого бачать. Вважайте що місцевому базару або будинку поруч просто пощастило у цій москальській рулетці.
Вони розуміють що - військові ешелони не можуть розвантажуватись на пасажирському вокзалі . Бо пасажирські вокзали не пристосовані для цього .
И просят еще подать заправленных автобусов с продовоьствием и медикаментами в Мариуполь, а то своя логистика и снабжение нихера не работает, и нечем вывозить население Мариуполя в ростовскую область.
ні - це місце концентрованого проживання свинособак:
сф (свинособача федерація)
срф (синособача рашистська федерація)
фс (федерація свинособак)
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Це грязь землі, це виродки з болот!!!
по артскладам, по аэродромама, по нефтебазам - для начала...
и про нежную подругу рахи белорашку не забыть !!! возможно даже с нее и начать !
Может, еще после этого кукарекнет кто, что скотов рашистских убивать не надо?
Актуальності ніколи не втрачає.