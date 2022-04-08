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Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після відновлення Україною контролю над Чорнобильською АЕС виявилося, що росіяни знищили архіви станції, які накопичували десятками років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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"Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник", – написав він у Facebook.

Він також додав, що інтернет-зв’язок на території села поблизу ЧАЕС дуже слабкий і ледь опублікував пост у мережі.

Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота 01

"Сподіваюсь, пост пройде цензуру Страхоліського інтернету, якого скоріш немає, ніж є", – написав Олександр Сирота.

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Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота 02
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За все буде кара Божа. З,явилася новина, що сьогодні ті ж самі воїни захерячили ще одну їх вертушку к52 з нашої Стугни. Слава українським воїнам. Слава Україні. Смерть русні.
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08.04.2022 14:02 Відповісти
меня поражает тупость наших чиновников миллиарды распилили накрали на ЧАЭС а создать версии в электронных носителях версиях... архивных данных денег и ума не хватило хватить скулить оккупанты уничтожили вы первые кто виновен те кто причастен к работе всего понятия ЧАЭС архива в том числе...
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08.04.2022 14:06 Відповісти
Все архивы должны быть оцифрованы чтобы сохранить историю. Но есть и такие архивные материалы которые под грифом секретно -даже историки не имели доступа к этим материалам. И те архивы которые уничтожаются там очень много собрано преступлений времен СССР- естественно Россия хочет замести следы. А мне вот интересно почему архивы времен СССР должны быть под грифом секретно?
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08.04.2022 14:24 Відповісти
писали джерела, що в казахстані десантники одкб в алма-аті знищили оцифровану фільмотеку з документальним кіно по історії казахів...
не тільки розстрільні списки, а й знищені архіви, фільмотеки мають викреслити з памяті народу славне сьогодення, а й минувщину
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08.04.2022 23:41 Відповісти
На дворі 2022р. В Києві років з 15 стоїть недобудоване примііщення центрального архіву. Туди було закуплено дороге обладнання для "оцифровки" документів, швидко і майже в атоматичному режимі, але... на ньому нікому( не навчені) працювати. Сумно...
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08.04.2022 14:28 Відповісти
Жалко что нет копий этих документов..ведь в наше компьютерное время все документы легко дублецировать.
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08.04.2022 14:32 Відповісти
а компьютером не научили пользоваться или влияние радиации?
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08.04.2022 16:42 Відповісти
 
 