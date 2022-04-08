Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські військові, які займалися мародерством на тимчасово захопленій території України, почали вивозити з Білорусі в РФ викрадені авто. Вони також скуповують в Білорусі золото й техніку, обмінявши в місцевих банках крадені пачки гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Motolko.Help білоруського журналіста Антона Мотолько.
"Серед тих машин з розпізнавальними знаками "V", які рухаються з боку України вглиб території Білорусі (після початку відступу військ ЗС Росії з території України) є й ті, які вкрадені в українських громадян", - йдеться у повідомленні, ілюстрованому відеозаписом.
Також приблизно о 06:00 5 квітня було зафіксовано велику колону техніки зс росії, яка рухалася від Гомеля у напрямку до кордону білорусі з рф. У ній, крім військової техніки, пересувалися як легкові, так і вантажні цивільні автомобілі без номерів і з розпізнавальним знаком "V".
При цьому серед вантажних машин був автомобіль, який був брендований логотипом української торговельної марки "Гаврилівські курчата" з відірваними українськими держномерами. Є велика ймовірність, що в таких вантажівках, а також на військових КамАЗах та Уралах росіянами перевозилося награбоване в українців майно.
Видання наводить список з 12 машин з фотографіями, які, ймовірно, вкрадені в українців і вивозяться в Росію.
Також повідомляється про факти, коли російські солдати-мародери продають пачки вкрадених українських гривень.
"Про те, що у російських солдатів стало несподівано багато грошей, свідчить і їхня активність, яка різко зросла, в ТЦ "Катапульта" і "Бобровський" у Мозирі. За словами місцевих жителів, солдати скуповують техніку в магазинах електроніки та золото в ювелірних магазинах, куди вони ходять по покупки групами по 6-10 осіб", – йдеться у повідомленні.
Також публікується відео з вечірки російських військових у мозирському розважальному центрі "Спутник", на якому вони співають пісню "Родина" гурту "ДДТ" Юрія Шевчука: "Родина! Еду я на родину. Пусть кричат "Уродина". А она нам нравится, спящая красавица".
Нагадаємо, 3 квітня, інший медіапроєкт Антона Мотолько "Беларускі Гаюн" оприлюднив понад 3 години відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЕК" у Мозирі в білорусі, неподалік державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники оформляли доставку додому майна, награбованого в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Виздихають в муках всі їхні нащадки.
… пральна машина та інша побутова техніка, одяг, дитячі іграшки, прикраси та інші речі. У такий спосіб жителі Лондона звернули увагу на масові факти мародерства російськими військовими, після яких вони вивозили награбоване тоннами.
Российские солдаты с удовольствием забирают то, что принадлежит украинцам.
Деньги, украшения, одежду, аппаратуру, бытовую технику, посуду, ковры и даже детские игрушки. Награбленное продают или отсылают к себе домой, своим семьям.
Считают это трофеями. Заслуженной наградой на войне.
Ты завоевал. Тебе можно.
Без всяких последствий.
Нужно прояснить.
Вот, что написано в русской синодальной Библии.
«Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.»
Притчи Соломона глава 1, стих 19.
Чужое добро отнимает жизнь у того, кто им завладел.
Что значит «отнимает жизнь»?
- Потеря физического и психического здоровья. Болезни, депрессия, расстройство психики. Алкогольная и наркотическая зависимости.
- Потеря материального благополучия. Долги, утрата работы и дохода. Хронический недостаток денег.
- Разлад семейной жизни. Конфликты, измены, развод.
- Духовная и физическая смерть.
Это называется - проклятие.
Захваченное добро становится предметом действия проклятия.
Духовное действует через материальное.
Это закон. Установленный свыше.
Чужое добро притягивает.
Особенно, когда оно так доступно. Бери без всяких последствий.
Война все спишет.
Но есть духовные законы мироздания. Они действуют не зависимо верим мы в них или нет.
От них нельзя спрятаться или откупиться.
💸 Деньги взятые с трупа в расстрелянной гражданской машине под Харьковом и пропитые в московском ресторане могут вызвать раковую опухоль.
👟 Детские кроссовки забранные из чужой квартиры в Ирпене и подаренные дочке в Саратове принесут проклятие. От папы. Дочке.
☕️ Кофейная машина украденная из частного дома в Мариуполе и поставленная в ростовской квартире, вместе с кофе будет наливать ссоры, супружескую измену и развод.
Сегодня, вещи несущие на себе смерть распространяются по всей России и Белоруссии.
Это пострашнее чернобыльской радиации.
От проклятия можно избавиться.
Нет. Гадалки, экстрасенсы, маги и колдуны не помогут.
Знакомый поп, тоже.
Только личное покаяние перед Богом и людьми.
Перестать грабить.
Избавиться от награбленного.
Возместить причинённый ущерб.
Это называется «принести плод покаяния».
Тогда, действие смерти в жизни человека останавливается.
жодна з країн не може пропустити чи випустити через свій кордон нічого без документів і права власності
Большевики.
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