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Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські військові, які займалися мародерством на тимчасово захопленій території України, почали вивозити з Білорусі в РФ викрадені авто. Вони також скуповують в Білорусі золото й техніку, обмінявши в місцевих банках крадені пачки гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Motolko.Help білоруського журналіста Антона Мотолько.

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"Серед тих машин з розпізнавальними знаками "V", які рухаються з боку України вглиб території Білорусі (після початку відступу військ ЗС Росії з території України) є й ті, які вкрадені в українських громадян", - йдеться у повідомленні, ілюстрованому відеозаписом.

Також приблизно о 06:00 5 квітня було зафіксовано велику колону техніки зс росії, яка рухалася від Гомеля у напрямку до кордону білорусі з рф. У ній, крім військової техніки, пересувалися як легкові, так і вантажні цивільні автомобілі без номерів і з розпізнавальним знаком "V".

При цьому серед вантажних машин був автомобіль, який був брендований логотипом української торговельної марки "Гаврилівські курчата" з відірваними українськими держномерами. Є велика ймовірність, що в таких вантажівках, а також на військових КамАЗах та Уралах росіянами перевозилося награбоване в українців майно.

Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 01

Видання наводить список з 12 машин з фотографіями, які, ймовірно, вкрадені в українців і вивозяться в Росію.

Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 02
Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 03
Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 04
Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 05
Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 06
Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто 07

Також повідомляється про факти, коли російські солдати-мародери продають пачки вкрадених українських гривень.

"Про те, що у російських солдатів стало несподівано багато грошей, свідчить і їхня активність, яка різко зросла, в ТЦ "Катапульта" і "Бобровський" у Мозирі. За словами місцевих жителів, солдати скуповують техніку в магазинах електроніки та золото в ювелірних магазинах, куди вони ходять по  покупки групами по 6-10 осіб", – йдеться у повідомленні.

Також публікується відео з вечірки російських військових у мозирському розважальному центрі "Спутник", на якому вони співають пісню "Родина" гурту "ДДТ" Юрія Шевчука: "Родина! Еду я на родину. Пусть кричат "Уродина". А она нам нравится, спящая красавица".

Нагадаємо, 3 квітня, інший медіапроєкт Антона Мотолько "Беларускі Гаюн" оприлюднив понад 3 години відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЕК" у Мозирі в білорусі, неподалік державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники оформляли доставку додому майна, награбованого в Україні.
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Топ коментарі
+31
Беларусская таможня в сговоре. Нет сомнения.
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08.04.2022 15:28
+23
Невже ті потвори думають що їм піде на користь ?
Виздихають в муках всі їхні нащадки.
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08.04.2022 15:27
+23
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08.04.2022 15:28
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Невже ті потвори думають що їм піде на користь ?
Виздихають в муках всі їхні нащадки.
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08.04.2022 15:27 Відповісти
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08.04.2022 15:28 Відповісти
Беларусская таможня в сговоре. Нет сомнения.
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08.04.2022 15:28 Відповісти
Будуть кацапським фашистам файні домовини.
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08.04.2022 15:33 Відповісти
У Лондоні принесли до посольства Росії "криваві трофеї"

… пральна машина та інша побутова техніка, одяг, дитячі іграшки, прикраси та інші речі. У такий спосіб жителі Лондона звернули увагу на масові факти мародерства російськими військовими, після яких вони вивозили награбоване тоннами.
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08.04.2022 15:43 Відповісти
цікаво як вони зареєструють якщо машина буде в розшуку Внтерполу а Інтерпол поки що співпрацює з **********
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08.04.2022 15:34 Відповісти
на росії зараз узаконили вкрадене в іноземців,націоналізують все від медобладнання до літаків,знають що більше вони не будуть мати такої нагоди.
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08.04.2022 15:53 Відповісти
Орки грабят повсюду. Пора по всему миру конфисковывать все их имущество, включая имущество туристов.
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08.04.2022 15:36 Відповісти
V = Vорованноє.
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08.04.2022 15:36 Відповісти
Вкрадене..
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08.04.2022 16:02 Відповісти
Как детские кроссовки могут принести проклятие?

Российские солдаты с удовольствием забирают то, что принадлежит украинцам.
Деньги, украшения, одежду, аппаратуру, бытовую технику, посуду, ковры и даже детские игрушки. Награбленное продают или отсылают к себе домой, своим семьям.
Считают это трофеями. Заслуженной наградой на войне.
Ты завоевал. Тебе можно.
Без всяких последствий.

Нужно прояснить.

Вот, что написано в русской синодальной Библии.
«Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.»
‭‭Притчи Соломона‬ ‭глава 1, стих 19‬.

Чужое добро отнимает жизнь у того, кто им завладел.

Что значит «отнимает жизнь»?
- Потеря физического и психического здоровья. Болезни, депрессия, расстройство психики. Алкогольная и наркотическая зависимости.
- Потеря материального благополучия. Долги, утрата работы и дохода. Хронический недостаток денег.
- Разлад семейной жизни. Конфликты, измены, развод.
- Духовная и физическая смерть.

Это называется - проклятие.
Захваченное добро становится предметом действия проклятия.

Духовное действует через материальное.
Это закон. Установленный свыше.

Чужое добро притягивает.
Особенно, когда оно так доступно. Бери без всяких последствий.
Война все спишет.
Но есть духовные законы мироздания. Они действуют не зависимо верим мы в них или нет.
От них нельзя спрятаться или откупиться.

💸 Деньги взятые с трупа в расстрелянной гражданской машине под Харьковом и пропитые в московском ресторане могут вызвать раковую опухоль.

👟 Детские кроссовки забранные из чужой квартиры в Ирпене и подаренные дочке в Саратове принесут проклятие. От папы. Дочке.

☕️ Кофейная машина украденная из частного дома в Мариуполе и поставленная в ростовской квартире, вместе с кофе будет наливать ссоры, супружескую измену и развод.

Сегодня, вещи несущие на себе смерть распространяются по всей России и Белоруссии.
Это пострашнее чернобыльской радиации.

От проклятия можно избавиться.

Нет. Гадалки, экстрасенсы, маги и колдуны не помогут.
Знакомый поп, тоже.
Только личное покаяние перед Богом и людьми.
Перестать грабить.
Избавиться от награбленного.
Возместить причинённый ущерб.
Это называется «принести плод покаяния».
Тогда, действие смерти в жизни человека останавливается.
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08.04.2022 15:37 Відповісти
Нормальні авто повибирали собі, тварі.
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08.04.2022 15:37 Відповісти
А до Білорусі будуть позови, яким чином машини перетнули кордон
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08.04.2022 15:37 Відповісти
А це аи у півшостого шашличника спитайте.
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08.04.2022 15:42 Відповісти
це ніщо інакше як офіційно дозволене мародерство.
жодна з країн не може пропустити чи випустити через свій кордон нічого без документів і права власності
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08.04.2022 15:43 Відповісти
І що ви думаєте, вини не приїдуть к нам ще раз? Де вони так ще "прибарахлятся"
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08.04.2022 15:46 Відповісти
Вата до війни розказувала, як харашо в росії живуть. А життя в білорусії то була мрія кожного ватника. А там одні злидні.
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08.04.2022 15:46 Відповісти
МОТИВОВАНА армія РФ
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08.04.2022 15:47 Відповісти
Більшість білорусів,співучасники злочинів.
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08.04.2022 15:58 Відповісти
з розпізнавальним знаком "V"

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08.04.2022 15:59 Відповісти
+
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08.04.2022 16:14 Відповісти
Представляете, как отцы командиры растраиваются что Киев не взяли. Если столько добра в пригороде, то в Киеве можно и внуков было бы обеспечить.
Большевики.
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08.04.2022 16:06 Відповісти
хто займаеться в наш1й кра1н1 цими крад1жками,не органи,не посади,а при1звища,щоб п1сля в1йни спитати,даже доказ1в достатньо!
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08.04.2022 16:12 Відповісти
викрадання автівок совєцькою армією в ГДР було поставлене вищім командуванням на потік. Автівки викрадалися, та загонялися на теріторію совєцьких військових баз, а потім вивозилося в Совок в контейнерах. Про велосипеди можгна взагалі мовчати - в німців іх ******* діти совєцьких офіцерів та прапорщиків.
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08.04.2022 16:39 Відповісти
саме час там би їх і замочити в сортірі, як сказав би їх старий малий маразматік
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08.04.2022 16:53 Відповісти
Ще цю падлюку треба забанити - https://www.youtube.com/channel/UCc0kA375xfpenxZGZi4przw
Репостіть на іньшіх сайтах!!!
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08.04.2022 16:55 Відповісти
Ага .долго не наездятся ,машины ведь не вечные (особенно украденныеи они когда то нуждаются в ремонте..а где запчасти взять.???
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08.04.2022 17:05 Відповісти
Шевчуку пора повеситься..
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08.04.2022 22:05 Відповісти
 
 