В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тіла дістають з великої могили, в якій комунальники поховали жертв воєнних злочинів. Орієнтовно там 67 тіл. У більшості - вогнепальні та осколкові поранення від вибухів. Від деяких лишилися тільки фрагменти.

Про це пише у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК", - вказала вона.

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Венедіктова зазначила, що попереду - кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного.

"Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб рашисти вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи винищення українців", - наголосила вона.

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Наразі офіс генерального прокурора має 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі.

"Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю", - підсумувала Венедіктова.

Автор фото та відео Олег Богчук

































