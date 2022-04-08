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В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Тіла дістають з великої могили, в якій комунальники поховали жертв воєнних злочинів. Орієнтовно там 67 тіл. У більшості - вогнепальні та осколкові поранення від вибухів. Від деяких лишилися тільки фрагменти.

Про це пише у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК", - вказала вона.

Читайте: Ідентифіковано вже 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі, - мер Федорук

Венедіктова зазначила, що попереду - кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного.

"Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб рашисти вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи винищення українців", - наголосила вона.

Також дивіться: Жертви російських окупантів у Бучі. ФОТОрепортаж (21+)

Наразі офіс генерального прокурора має 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі.

"Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю", - підсумувала Венедіктова.

Автор фото та відео Олег Богчук

В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 01
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 02
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 03
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 04
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 05
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 06
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 07
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 08
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 09
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 10
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 11
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 12
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 13
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 14
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 15
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 16
В Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців 17

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
"Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости" - радіоперехоплення переговорів рашистів, зроблений Федеральною розвідслужбою Німеччини.
Це ті самі вагнерівці, ЯКИХ СПАС ВІД АРЕШТУ ЗРАДНИК ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
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08.04.2022 17:13
+13
нехай полонені людей викопують
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08.04.2022 16:54
+5
и это только один из населённых пунктов...а их под окупацией было...и не факт что во всех были тупые как в Буче, кто то и припрятал свои злочины...ещё копать и копать....
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08.04.2022 16:47
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Роздайте людям респіратори, там же жах що відбувається.
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08.04.2022 16:42 Відповісти
вітер і дощ...
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08.04.2022 16:56 Відповісти
а что было бы если бы не аномально-холодная весна? обычно в это время деревья отцветают.
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08.04.2022 16:56 Відповісти
и это только один из населённых пунктов...а их под окупацией было...и не факт что во всех были тупые как в Буче, кто то и припрятал свои злочины...ещё копать и копать....
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08.04.2022 16:47 Відповісти
Там в тилах крематорії їздили...
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08.04.2022 18:25 Відповісти
нехай полонені людей викопують
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08.04.2022 16:54 Відповісти
в домах відбитки пальців зняти певно також треба
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08.04.2022 17:02 Відповісти
Добре хоч прохолодно, а то був би армагеддон.
Зараз мабуть судово-медичні експерти вішаються. Це ж скільки розтинів треба провести, скільки звітів підготувати.
Хтось там писав за респіратори... молекули що переносять запахи не затримуються фільтрами респіраторів (та і протигазів).
Є засіб, який використовується на Заході (наприклад в США службами коронера)...
Мабуть багато хто бачив фільм "Мовчання ягнят" коли агенти ФБР наносили біля ніздрів крем для перебивання запаху гниття.
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08.04.2022 17:04 Відповісти
Достатньо лише назви в/ч, де служили ці покидьки, а там вже має діяти принцип колективної відповідальності...

Ніхто спеціально не розглядав кожного есесівця, добрий він чи поганий...
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08.04.2022 17:08 Відповісти
"Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости" - радіоперехоплення переговорів рашистів, зроблений Федеральною розвідслужбою Німеччини.
Це ті самі вагнерівці, ЯКИХ СПАС ВІД АРЕШТУ ЗРАДНИК ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
показати весь коментар
08.04.2022 17:13 Відповісти
 
 