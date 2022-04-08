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Закривавлена дитяча іграшка з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську військами РФ загинуло щонайменше 5 дітей.

Фото з місця події опублікував журналіст Роман Кулик, передає Цензор.НЕТ.

"Закривавлена іграшка коника з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. Десятки загиблих, діти. А виродки написали на ракеті лицемірно-гидотне "за дєтєй". Шизоїди, які волають і просять смерті", - підписав він фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 загиблих, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб, - Кириленко

Закривавлена дитяча іграшка з атакованого російською Точкою вокзалу в Краматорську 01
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жесть !!!

R.I.P. краматорцям
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08.04.2022 17:08 Відповісти
😣😰😠
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08.04.2022 19:24 Відповісти
Неможливо описати словами...
Вічна пам'ять загиблим
Співчуття сім'ям
Одужання та сил пораненим
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08.04.2022 17:09 Відповісти
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08.04.2022 17:10 Відповісти
"за детей" - це чисто парашний слоган і прокол. є в них така манічка, дедыпадписывали, снаряди, бомби,..... . причому надпис зроблений на парашному изигу, що додатково й викриває тих, хто запустив цю ракету.
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08.04.2022 17:14 Відповісти
Убивать тварей!!!! Каждый русский в ответе за это! Убивать всюду, где найдем!
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08.04.2022 17:33 Відповісти
Сейчас на границе с Украиной собралось огромное количество техники и войск - они как на вокзале в Краматорске( ни о чем плохом и не думают , разве где достать боярышника. ) Почему наши правители бздят, у нас есть возможность сделать большой ,, шашлык дружбы,, Почему мы только просим оружие , но его не используем эффективно там где не ждут. Это нельзя объяснить - убивать людей в Краматорске можно а пару тысяч пустить на шаурму под Белгородом нельзя. Зеленский много и очень правильно говорит, спасибо ему - ну он , что, совсем тупой??????Кого он боится почему мы не ,, мочим,, убийц у них дома , на пороге нашего дома ?? Если будет бздеть наше военное начальство - мы потеряем тысячи дополнительны жертв и война будет дольше. Военное руководство наверное до сих пор не понимает , что это война и мы ДОЛЖНЫ их бить и в России ( на сколько это возможно- взрывать нефтеперегонные заводы нефтебазы ......
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08.04.2022 17:56 Відповісти
Низзя. Переговорный процес....
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08.04.2022 18:36 Відповісти
Билядь!!!!У нас переговорный процесс уже 8 лет.
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08.04.2022 18:53 Відповісти
При Порохе, нам пришлось ещё и доказывать, что Крым и ОРДЛО, это не внутренний конфликт. Тем не менее, минские дали возможность выиграть время, и восстановить армию и оборонку. Сейчас, при незавуалированой агрессии кацапов, на переговоры побежал зебанат.
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08.04.2022 19:26 Відповісти
Царство Небесне вбитим...

Хто причетний до всього зла в Україні, хай горить в пеклі вічно...
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08.04.2022 18:42 Відповісти
 
 