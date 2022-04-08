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Закривавлена дитяча іграшка з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську військами РФ загинуло щонайменше 5 дітей.
Фото з місця події опублікував журналіст Роман Кулик, передає Цензор.НЕТ.
"Закривавлена іграшка коника з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. Десятки загиблих, діти. А виродки написали на ракеті лицемірно-гидотне "за дєтєй". Шизоїди, які волають і просять смерті", - підписав він фото.
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