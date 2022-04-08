Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Гостомель після окупації рашистами перетворився на місто-привид. В аеропорту стоїть спалений окупантами найбільший в світі літак "Мрія".
В Гостомелі побував кореспондент Цензор.НЕТ.
Аеропорт "Гостомель" практично зруйнований. 27 лютого 2022 року в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".
Автор фото - Олег Богачук
Топ коментарі
+31 Saskia Jansen
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+14 Oleksiy b4770ff8
показати весь коментар08.04.2022 17:22
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Аеропорт Гостомель. Тут був "рускій мір". - https://www.youtube.com/watch?v=AuQGvi_R8zg&ab_channel=DmytroAntonov
але є технології і є фахівці - все буде відбудовано після кацапського зажмуру в Україні.