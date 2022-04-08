Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля

Гостомель після окупації рашистами перетворився на місто-привид. В аеропорту стоїть спалений окупантами найбільший в світі літак "Мрія".

В Гостомелі побував кореспондент Цензор.НЕТ.

Аеропорт "Гостомель" практично зруйнований. 27 лютого 2022 року в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Автор фото - Олег Богачук



































