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Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міст через річку Ірпінь, який підірвали окупанти.
В Ірпені побував кореспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото - Олег Богачук.
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Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога
ІРИНА БАЛАЧУК - П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛЮТОГО 2022, 07:20
На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.
Джерело: джерело Української правди у Генштабі, Сухопутні війська ЗСУ
Деталі: Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.