УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16115 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
19 751 3
Ірпінь (320) Київська область (3136) Богачук Олег (1174)

Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міст через річку Ірпінь, який підірвали окупанти.

В Ірпені побував кореспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото - Олег Богачук.

Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 01
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 02
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 03
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 04
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 05
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 06
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 07
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 08
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 09
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 10
Зруйнований окупантами міст через Ірпінь 11

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жах. Я тут не одну сотню разів проїхав до війни.
показати весь коментар
08.04.2022 17:37 Відповісти
Я, звичайно, дико вибачаюсь:

Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога
ІРИНА БАЛАЧУК - П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛЮТОГО 2022, 07:20
На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.

Джерело: джерело Української правди у Генштабі, Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.
показати весь коментар
08.04.2022 19:30 Відповісти
Арестович, такой Арестович.....
показати весь коментар
08.04.2022 19:43 Відповісти
 
 