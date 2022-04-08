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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та прем'єр Словаччини Геґер відвідали Бучу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Геґер разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідали місто Буча.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.
"Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.
Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - написав український прем'єр.
Топ коментарі
+66 Павло ШОвте
показати весь коментар08.04.2022 18:08
+44 Сергій Осадчий
показати весь коментар08.04.2022 18:14
+38 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.04.2022 18:13
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Выходит это Зе приказал спецам разминировать дорогу из Крыма
Тільки от незадача - Залужний і ЗСУ були проти.
Сьогодні дюська привселюдно образив Залужного, заявивши, що всіма операціями керує Зе.
Він висловлює позицію Президента - така в нього посада.
А Шольц - уже практически в пике .
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
А ту його не було. Отже, і Єрмак не треба.