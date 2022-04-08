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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та прем'єр Словаччини Геґер відвідали Бучу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Геґер разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідали місто Буча.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 01

"Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.

Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 02
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 03
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 04

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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 05
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 06

Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - написав український прем'єр.

Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 07
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 08

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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 09

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+66
Директор ЦРУ в середині січня особисто прилітав, попередити про повномасштабний наступ, наступ з білорусії на Київ, десант в Гостомелі. Байден: ми 28 разів попереджали. Вони всі все знали. Розмінування перешийка, незгода на виділення армії 50 млрд. Концерт великий, далі буде.
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08.04.2022 18:08
+44
Вони готувались здати Україну.
Тільки от незадача - Залужний і ЗСУ були проти.
Сьогодні дюська привселюдно образив Залужного, заявивши, що всіма операціями керує Зе.
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08.04.2022 18:14
+38
Арестович , редкий поц, обьявил всем что без Зе в армии и птицы не поют . ( несколькими темами выше)
Выходит это Зе приказал спецам разминировать дорогу из Крыма
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08.04.2022 18:13
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Директор ЦРУ в середині січня особисто прилітав, попередити про повномасштабний наступ, наступ з білорусії на Київ, десант в Гостомелі. Байден: ми 28 разів попереджали. Вони всі все знали. Розмінування перешийка, незгода на виділення армії 50 млрд. Концерт великий, далі буде.
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08.04.2022 18:08 Відповісти
Арестович , редкий поц, обьявил всем что без Зе в армии и птицы не поют . ( несколькими темами выше)
Выходит это Зе приказал спецам разминировать дорогу из Крыма
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08.04.2022 18:13 Відповісти
Вони готувались здати Україну.
Тільки от незадача - Залужний і ЗСУ були проти.
Сьогодні дюська привселюдно образив Залужного, заявивши, що всіма операціями керує Зе.
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08.04.2022 18:14 Відповісти
Своїми клоунами він керує, а не операціями.
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08.04.2022 18:37 Відповісти
Теж мені образа... Залужний дорослий чоловік. Собаки гавкають, а караван іде.
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08.04.2022 19:56 Відповісти
Так то воно так, але офіційний представник ОП це сказав, а не пересічний громадянин.
Він висловлює позицію Президента - така в нього посада.
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08.04.2022 20:00 Відповісти
И ?
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08.04.2022 18:08 Відповісти
Європарламент проголосував за негайну відмову від купівлі нафти, газу, вугілля з рф. Сенат США одноголосно ухвалив закон про програму ленд-лізу для України. Хто поширюватиме й надалі кремлівські наративи, що країни НАТО нібито нам не допомагають, той працює на нашого ворога - рф.
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08.04.2022 18:12 Відповісти
А шутить можно , что теперь НАТО ПРОСИТСЯ ВСТУПИТЬ В УКРАИНСКУЮ АРМИЮ ? 🤣🤣🤣
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08.04.2022 18:15 Відповісти
Interesnoe predlozenie
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08.04.2022 19:15 Відповісти
А хто ж поширює внфу, що вони нам не допомагали? ОПА!!!.
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08.04.2022 18:16 Відповісти
Знаємо одного такого гундосого поца
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08.04.2022 18:22 Відповісти
У них на телебаченні наративи дуже серйозні, на каналі MSNBC, ведучий дуже агресивно висловився на рахунок пропозиції лукашенка.
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08.04.2022 18:19 Відповісти
майте повагу! пані Урсула, разом із Метсолою, є найактивнішими двигунами санкцій проти раши і допомоги Україні в ЄС. і Боррель з Мішелем теж виявились з яйцями
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08.04.2022 18:19 Відповісти
хай им снится сколько они Украину бортовали
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08.04.2022 18:09 Відповісти
Чому один парєнь із народа розповів про шашлики на свята мешканцям Маріуполя, Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Херсона, Мелітополя, Бердянська (та й усіх інших міст і сіл України), а от власній дружині і діточкам не розповів?
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08.04.2022 18:09 Відповісти
вони шаурмою харчуються
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08.04.2022 18:14 Відповісти
Урсулле , Боррелю и Гегеру - бонус к их политическому будущему .
А Шольц - уже практически в пике .
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08.04.2022 18:12 Відповісти
знаєте, у мене інколи виникають дуже тяжкі думки про наступне: вони знали і були готові злити південь і схід України, а в іншій частині України продовжувати керувати. Просто не сталося, як гадалося через наші Збройні Сили і Народ України.
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08.04.2022 18:12 Відповісти
Війна, зараз не час воювати один з одним, розбрат найгірший ворог, після розберемося.
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08.04.2022 18:15 Відповісти
а ми не воюємо між собою - не потрібно тут цього писати, потрібно пам'ятати, що чорного пса до біла не відмиєш, тобто розуміти можливі ризики, ми думаємо і пробуємо аналізувати, ще й для того, щоб нічого не забути після нашої перемоги
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08.04.2022 18:18 Відповісти
Після може бути запізно. Розбиратися треба зараз, але не словами. Інші трохи злякаються.
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08.04.2022 18:19 Відповісти
Задача клоуна в этом и была и он всеми силами пытался развалить армию,развалил разведку,везьде своих людей натыкал,но *** ВСУ наламали весь план
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08.04.2022 18:58 Відповісти
Меркель бы туда
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08.04.2022 18:14 Відповісти
её сейчас и не слышно - отслова совсем...
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08.04.2022 18:32 Відповісти
МОЛОДЦЫ,что посетили Бучу..
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08.04.2022 18:18 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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08.04.2022 18:20 Відповісти
Вони шоковані...
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08.04.2022 18:33 Відповісти
Що сказали, які враження !??
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08.04.2022 18:36 Відповісти
Рожі єрмака ніде не малькало, значить зустріч піде на користь Україні.
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08.04.2022 18:38 Відповісти
Єрмак за Зеленським наглядає.
А ту його не було. Отже, і Єрмак не треба.
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08.04.2022 18:42 Відповісти
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08.04.2022 20:10 Відповісти
Урсула была нашим министром обороны, и Меркель хотела её посадить вместо себя главой ХДС с замахом на канцлера. Но ХДС выступила против - и прошлым летом сделала председателем откровенного подпутинка Лашета. После этого Урсула и пошла в Совет Европы, став его президентом.
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08.04.2022 18:41 Відповісти
Здається, що дії рашистів у Бучі, Ірпіні, Бородянці ,Краматроську та інших містах України ДАВНО ВИЙШЛИ ЗА МЕЖІ ВІЙНИ. Це, люди, не війна, ЦЕ ЗНИЩЕННЯ ЛЮДСТВА (в даний момент українського). І, в зв'язку з цим, треба вже включатися до зупинення цих нелюдів усім: іі Європі, і США, і всім країнам світу.
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08.04.2022 18:51 Відповісти
Мы увидели лицо агрессора опозорившего сегодняшнюю европейскую цивилизацию.
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08.04.2022 20:45 Відповісти
 
 