Українські захисники ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Беспалова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український офіцер Анатолій Штефан опублікував інформацію про те. що українські воїни знищили командира танкового полку окупантів полковника Олександра Беспалова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Командир 59-го гвардійського танкового Люблінського двічі Червонопрапорного, орденів Суворова та Кутузова полку – полковник Олександр Беспалов не вчив топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Смерть ворогам", - зазначив він.
Топ коментарі
+59 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.04.2022 19:34
+34 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар08.04.2022 19:35
+28 Freya Freya
показати весь коментар08.04.2022 19:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
москальщина на генному рівні - це "тварь" - без совісті, співчуття, жалю... вона бреше - тому що це її "язик" - вона як той звір, поскулить, впаде на коліна, полиже ноги, а коли ти розслабишся - загризе, задушить і т.д.
К вашему внимаю:
подполковник Матафонов Владимир Викторович
- дата рождения: 09.05.1979
- личный №: Ф-594713
- паспорт: 76 00 562816 ОВД Балейского района Читинской области выдан 13.08.2002
Одноклассники: https://ok.ru/profile/362157549067
+79145094877
+79242786546
Сестра
Евгения Лепехина (Матафонова)
Дата рождения: 13.07.1976
Одноклассники: https://ok.ru/profile/521437637575
+79634409362
Дочь
Евгения Матафонова
Дата рождения: 17.08.2003
Одноклассники: https://ok.ru/profile/554079003248
https://t.me/mill_criminals_ru/1199?single
Росіяни не люди .
____________________________________
☠️старший лётчик авиационного звена авиационной эскадрильи (на самолетах Су-25) 368 авиационного полка 4 смешанной авиационной дивизии 4 армии ВКС и ПВО капитан Богачев Кирилл Александрович 18.12.1987 Э-199106
📩Почта: [email protected]
📞Моб. телефон: +79050562006
🩸с 09.06.2018 - 03.07.2018 выполнял преступные приказы в Сирийской Арабской Республике. За свои преступления был удостоен государственной медали "участника воинской операции в Сирии" №384 от 25.06.2018
Кирилл, мы не простим тебе смерти наших детей и разрушенные города. Убирайся с Украины. Трибунал уже рядом.
https://t.me/mill_criminals_ru/1190