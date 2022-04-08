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Окупанти кинули танк Т-72Б3 та втекли після атаки ЗСУ: Тепер він служитиме на користь української армії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ кинули танк Т-72Б3 та втекли після непрямого влучання.

Про це у Facebook повідомив воїн 3 окремої танкової бригади Дмитро Гнап, інформує Цензор.НЕТ.

"На першому фото - російський танк Т72 Б3. Росіяни кинули його на полі бою, після того, як наш батальйон зупинив їхню атаку. Вже скоро ця машина під українським прапором у складі нашої бригади знищуватиме окупантів.

З неприємного. У нас на озброєнні - така сама модель танку. Але наші машини оснащені гірше ворожих. На другому фото - місце навідника. Російський танкіст вибирає ціль, дивлячись у монітор, під‘єднаний до сучасної оптики. А наші навідники, на жаль, досі користуються оптичними приладами розробки 80-х років. Це не новина. Ми знали, що частину ресурсних надприбутків російська влада направляє на переоснащення своєї військової техніки. І щось з них дійшло до адресату", - йдеться в повідомленні.

За значається, що цей танк російський екіпаж кинув навіть не після прямого влучання

"Наш снаряд розірвався лише поруч з ними, просто зачепивши їхній танк кількома уламками. Цього виявилося достатньо для росіян, щоб залишити машину і втекти з поля бою. Саме тому її майже не довелося ремонтувати", - зазначив Гнап.

Також читайте: "Це вам за Миколаїв", - воїни ЗСУ та поліцейські знищили ворожий танк на Південному напрямку. ВIДЕО

Окупанти кинули танк Т-72Б3 та втекли після атаки ЗСУ: Тепер він служитиме на користь української армії 01
Окупанти кинули танк Т-72Б3 та втекли після атаки ЗСУ: Тепер він служитиме на користь української армії 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
Обладнання французької компанії Thales. Прокляті жабоїди. Вдавилися навіть би за одне євро.
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08.04.2022 21:30
+36
Кули вторая армия мира и герои расии. А за танк спасибо теперь он будет отрывать вам головы руки ноги и кишки.
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08.04.2022 21:29
+29
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08.04.2022 21:33
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Кули вторая армия мира и герои расии. А за танк спасибо теперь он будет отрывать вам головы руки ноги и кишки.
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08.04.2022 21:29 Відповісти
Обладнання французької компанії Thales. Прокляті жабоїди. Вдавилися навіть би за одне євро.
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08.04.2022 21:30 Відповісти
Макрон зарада дзвінка Пуйла всявся б у штанці
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08.04.2022 21:32 Відповісти
Вся оптика на кацапській бронетехніці на французьких ПЗЗ - матрицях (((
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08.04.2022 21:34 Відповісти
жабоїдські суки французи !!!!!!

система Thales !!!!
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08.04.2022 21:34 Відповісти
нагнути макрона і цю фірму. щоб безкоштовно і швидко
переобладнали наші танки
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08.04.2022 21:39 Відповісти
переклад фалос чи фалес, але збочиння ще те!
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08.04.2022 21:37 Відповісти
Это все благодаря засранцу и коррупционеру Саркози
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08.04.2022 21:38 Відповісти
Значит это не последняя версия,с 2019 у них там вообще моднявый тепловизор,который превосходит даже французкий-правда неизвестно на сколько машин его поставили
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08.04.2022 22:16 Відповісти
Може зразу треба було міняти пральні машинки на танки ?
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08.04.2022 21:31 Відповісти
...а поменяли часы на трусы...
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08.04.2022 21:33 Відповісти
Трижды сдавшийся в плен полк Азов опять накрошил орков - https://www.youtube.com/watch?v=FTEJLXJAWss
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08.04.2022 21:32 Відповісти
И четырежды уничтоженный в восьми областях
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08.04.2022 22:53 Відповісти
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08.04.2022 21:33 Відповісти
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08.04.2022 21:35 Відповісти
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08.04.2022 21:37 Відповісти
от он був удівльонний))
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08.04.2022 22:04 Відповісти
Кляті жабоїди москалям продавали новітні системи наведення.

Журналісти Disclose виявили, що історія з Mistral була лише верхівкою айсбергу і, незважаючи на офіційно введені санкції, французькі виробники озброєння продовжували виконувати деякі раніше укладені контракти. За їхньою інформацією, з 2015 по 2020 рік Франція видала близько 76 ліцензій, що дозволяють експорт військових матеріалів до Росії. В основному це стосувалося електроніки та продуктів високих технологій. Усього за час після запровадження санкцій Франція поставила до Росії військових матеріалів на суму €152 млн. Французькі фірми Thales та Safran постачали російській армії, зокрема, тепловізійні камери для оснащення понад 1 тис. російських танків, навігаційні системи, інфрачервоні датчики для винищувачів. Контракт на постачання спеціальних відеокамер Matis STD гурт Safran підписав у 2013 році. Вони були призначені для основного типу російських танків T-72, його глибокої модернізації T-90 та нових Т-80БВМ. Ці камери продовжували відвантажуватись Росії аж до 2016 року. Фірма Thales з 2007 по 2019 рік також постачала Росії тепловізори Catherine для танків та бронемашин. З моменту укладання контракту в 2014 році і до завершення поставок в 2018-му група Thales оснастила новітніми навігаційними системами TACAN 60 двомісних багатоцільових винищувачів Су-30, були доставлені в Росію і аналогічні системи TACAN для модернізації винищувачів. шоломи. Винищувачі ВПС Росії з 2014 року отримували розроблені Safran навігаційні системи Sigma 95N, що дозволяють автономне орієнтування без сигналів супутників. Системи виявлення цілей були призначені для вертольотів Ка-52. Після викриття Disclose прес-секретар французького Міністерства оборони Ерве Гранжан пояснив, що «Франція дозволила виконання деяких контрактів, підписаних з 2014 року». Однак він підкреслив, що такого роду постачання до Росії не здійснювалося з початку війни РФ проти України: «Парламентський звіт про експорт озброєнь у 2021 році показує, що з 2014 року обсяг постачання техніки до Росії щорічно знижувався, щоб у 2020 році стати близьким до нуля ». Відповідаючи журналістам, президент Франції Емманюель Макрон також визнав, що республіка проводила постачання військового обладнання в рамках «завершення контрактів та у значно менших кількостях», ніж раніше.
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08.04.2022 21:33 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
2 ч



Порошенко на «France 24» закликав французів як і США ухвалити Акт про ленд-ліз для України!
Це не лише потрібно Україні, це ще й пас Макрону, який в переддень президентських виборів чи хоча б перед другим туром, куди він проходить з Ле Пен, може закликати парламент до цього ж!
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08.04.2022 21:43 Відповісти
Краще би діюча влада не нанімала ботів, щоб перекласти свою провину на папєрєдніков ...
Робити посилання на петицію яку підтримало з усієї України 46!!!!!!!!!!!!!!! чоловік! Навіть розбирати це не хочу, людина яка в 21 столітті не вміє, або не ХОЧЕ користуватися Гуглом (не яндексом), або ВІДВЕРТО МАНІПУЛЮЄ, не достойна потраченого на неї часу. Ганьба!
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08.04.2022 22:30 Відповісти
"Але наші машини оснащені гірше ворожих "
И почему это интересно ...
Вот этот телевизор ценой 50$ и оптика ценой пару тыщ $ - это космические деньги?
Или дело в том, что по подсчетам "честнейшего" Укроборонпрома эта цифра волшебным образом превращается в несколько миллионов грн.?
Или дело в том, что "Нах нам та оборона. Дороги - вот где тема"?
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08.04.2022 21:34 Відповісти
Технології. Монітор не проблема, проблема якісна оптика і датчики спеціально заточені на великі відстані в поганих умавах. Це не вебку встановити на башню ...
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08.04.2022 22:34 Відповісти
Та ж так... саме при Зеленському Свинарчуки в Укроборнпромі порядки наводили. З москалями запчастинами торгували... танки модернізували...
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08.04.2022 23:03 Відповісти
Все 8 лет для ВСУ и ВПК делалось 20% от того, что дОлжно и нужно.
И спрос с Порошенко, как с знающего, еще больше, чем с Зеленского.
Просто именно "Большая стройка" - квинтэссенция государственной некомпетентности и коррупции. Поэтому и привел её в пример.
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09.04.2022 07:49 Відповісти
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08.04.2022 21:35 Відповісти
💙💛
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09.04.2022 03:09 Відповісти
всё равно какими , главное кацапню жмурить по максимуму
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08.04.2022 21:36 Відповісти
Не все одно, чим ********* зброя, тим менше гинуть наших людей.
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08.04.2022 22:35 Відповісти
что необычного? ПНВ Thales французский. Стандартное оборудование последних версий Т-72. На французском железе всегда есть пасхальное яйцо. При нажатии секретного сочетания клавиш танкист на мониторе видит, как таджик (и) жарят его жену в реальном режиме времени
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08.04.2022 21:36 Відповісти
Спочатку у переносному значенні, а потім у прямому. Їжі ні
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08.04.2022 21:39 Відповісти
жарят в смысле ****. Я таджиков никогда не смел подозревать в каннибализме!!
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08.04.2022 21:45 Відповісти
"Ми ще побачимось" - сказав танк на прощання
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08.04.2022 21:37 Відповісти
I'll be back
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08.04.2022 22:36 Відповісти
макарон до сих пор поставляет военное оборудование путлеру? Демократично.
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08.04.2022 21:43 Відповісти
А нам казали, що російські тупі. А ось кмітливі зрозуміли відразу що до чого після навіть не прямого влучення. Були б ще розумніше продали б його
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08.04.2022 21:45 Відповісти
То не розум, то вже на інстинктивному рівні ...
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08.04.2022 22:37 Відповісти
3 танкова бригада. А раніш була, здається, всього одна...
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08.04.2022 21:48 Відповісти
У него же ствол треснул.
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08.04.2022 21:49 Відповісти
А у іншого корпус, зкопмонуємо ))
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08.04.2022 22:39 Відповісти
пля, а то шо дуло синьою ізолентою замотане...
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08.04.2022 21:51 Відповісти
"З неприємного. У нас на озброєнні - така сама модель танку. Але наші машини оснащені гірше ворожих " -- таке коротеньке речення, але дууууже глибокого змісту...
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08.04.2022 21:55 Відповісти
Мы мирные люди, сидим на верблюде и кушаем сладкий пирог.
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08.04.2022 21:59 Відповісти
Мы мирные люди, сидим на верблюде и кушаем майский шашлык.
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09.04.2022 03:13 Відповісти
Если сравнивать Булат и эту т-72-то Булат даже лучше оснащен.
Вот только сколько тех Булатов то есть?
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08.04.2022 22:21 Відповісти
У нас робили упор на модернізацію т64
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08.04.2022 22:40 Відповісти
Не міг механік-водій десь залягти на днище, та здати танк за гроші It's easy
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08.04.2022 22:10 Відповісти
французская компания Thales принимала большое участие в оснащении российской военной техники современным оборудованием. Кроме танковых прицелов (уже во время войны с рф) поставлялись элементы авионики этой компании (индикаторы с проекцией на лобовое стекло HUD3022, а также многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи SMD55S) были интегрированы в российские истребители Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-34 ("звезда" сирийской авантюры), а также модификации истребителей семейства Су-30. Французские контейнеры разведки и целеуказания Damocles, а также круглосуточная оптико-электронная пилотажно-навигационная система NAVFLIR были установлены на многоцелевых истребителях Су-30МКМ.
Кроме Thales с ВПК рф сотрудничало множество французских компаний.
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08.04.2022 22:14 Відповісти
З неприємного. ..... Російський танкіст вибирає ціль, дивлячись у монітор, під'єднаний до ******** оптики. А наші навідники, на жаль, досі користуються оптичними приладами розробки 80-х років. Джерело: https://censor.net/ua/p3332582

Космические нанотехнологии это конечно красиво, удобно и модно, НО. Но в мониторе или видеокамере отвалится какой-нибудь сраный проводочек или контакт расконтачится и всё - танк становится трактором. В оптике 80-х есть металлический корпус и линзы - ломаться особо нечему, если ничего прямо в прицел не прилетит.
В простых приспособлениях не всё так плохо, как кажется на фоне модных трендов
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08.04.2022 22:16 Відповісти
Не все так просто, крім монітору і електроники старий приціл є в комлекті ...
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08.04.2022 22:41 Відповісти
То что на фото, это вроде ночной.
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08.04.2022 23:05 Відповісти
Гопота !!!
А как же " Киев за 2 дня " ???
АсвабАдитЕли ху***евы!!!
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08.04.2022 22:16 Відповісти
на удивление соображающая кацапня. была бы умная - сдалась бы в плен с танком до. а была бы мудрая - жила бы где-то у буржуев.
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08.04.2022 23:10 Відповісти
Мне кажется или там синяя изолента на стволе? ))))))
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08.04.2022 23:47 Відповісти
 
 