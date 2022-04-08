Окупанти кинули танк Т-72Б3 та втекли після атаки ЗСУ: Тепер він служитиме на користь української армії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ кинули танк Т-72Б3 та втекли після непрямого влучання.
Про це у Facebook повідомив воїн 3 окремої танкової бригади Дмитро Гнап, інформує Цензор.НЕТ.
"На першому фото - російський танк Т72 Б3. Росіяни кинули його на полі бою, після того, як наш батальйон зупинив їхню атаку. Вже скоро ця машина під українським прапором у складі нашої бригади знищуватиме окупантів.
З неприємного. У нас на озброєнні - така сама модель танку. Але наші машини оснащені гірше ворожих. На другому фото - місце навідника. Російський танкіст вибирає ціль, дивлячись у монітор, під‘єднаний до сучасної оптики. А наші навідники, на жаль, досі користуються оптичними приладами розробки 80-х років. Це не новина. Ми знали, що частину ресурсних надприбутків російська влада направляє на переоснащення своєї військової техніки. І щось з них дійшло до адресату", - йдеться в повідомленні.
За значається, що цей танк російський екіпаж кинув навіть не після прямого влучання
"Наш снаряд розірвався лише поруч з ними, просто зачепивши їхній танк кількома уламками. Цього виявилося достатньо для росіян, щоб залишити машину і втекти з поля бою. Саме тому її майже не довелося ремонтувати", - зазначив Гнап.
Будь ласка, зачекайте...
система Thales !!!!
переобладнали наші танки
Журналісти Disclose виявили, що історія з Mistral була лише верхівкою айсбергу і, незважаючи на офіційно введені санкції, французькі виробники озброєння продовжували виконувати деякі раніше укладені контракти. За їхньою інформацією, з 2015 по 2020 рік Франція видала близько 76 ліцензій, що дозволяють експорт військових матеріалів до Росії. В основному це стосувалося електроніки та продуктів високих технологій. Усього за час після запровадження санкцій Франція поставила до Росії військових матеріалів на суму €152 млн. Французькі фірми Thales та Safran постачали російській армії, зокрема, тепловізійні камери для оснащення понад 1 тис. російських танків, навігаційні системи, інфрачервоні датчики для винищувачів. Контракт на постачання спеціальних відеокамер Matis STD гурт Safran підписав у 2013 році. Вони були призначені для основного типу російських танків T-72, його глибокої модернізації T-90 та нових Т-80БВМ. Ці камери продовжували відвантажуватись Росії аж до 2016 року. Фірма Thales з 2007 по 2019 рік також постачала Росії тепловізори Catherine для танків та бронемашин. З моменту укладання контракту в 2014 році і до завершення поставок в 2018-му група Thales оснастила новітніми навігаційними системами TACAN 60 двомісних багатоцільових винищувачів Су-30, були доставлені в Росію і аналогічні системи TACAN для модернізації винищувачів. шоломи. Винищувачі ВПС Росії з 2014 року отримували розроблені Safran навігаційні системи Sigma 95N, що дозволяють автономне орієнтування без сигналів супутників. Системи виявлення цілей були призначені для вертольотів Ка-52. Після викриття Disclose прес-секретар французького Міністерства оборони Ерве Гранжан пояснив, що «Франція дозволила виконання деяких контрактів, підписаних з 2014 року». Однак він підкреслив, що такого роду постачання до Росії не здійснювалося з початку війни РФ проти України: «Парламентський звіт про експорт озброєнь у 2021 році показує, що з 2014 року обсяг постачання техніки до Росії щорічно знижувався, щоб у 2020 році стати близьким до нуля ». Відповідаючи журналістам, президент Франції Емманюель Макрон також визнав, що республіка проводила постачання військового обладнання в рамках «завершення контрактів та у значно менших кількостях», ніж раніше.
@bryhynets
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2 ч
Порошенко на «France 24» закликав французів як і США ухвалити Акт про ленд-ліз для України!
Це не лише потрібно Україні, це ще й пас Макрону, який в переддень президентських виборів чи хоча б перед другим туром, куди він проходить з Ле Пен, може закликати парламент до цього ж!
Робити посилання на петицію яку підтримало з усієї України 46!!!!!!!!!!!!!!! чоловік! Навіть розбирати це не хочу, людина яка в 21 столітті не вміє, або не ХОЧЕ користуватися Гуглом (не яндексом), або ВІДВЕРТО МАНІПУЛЮЄ, не достойна потраченого на неї часу. Ганьба!
И почему это интересно ...
Вот этот телевизор ценой 50$ и оптика ценой пару тыщ $ - это космические деньги?
Или дело в том, что по подсчетам "честнейшего" Укроборонпрома эта цифра волшебным образом превращается в несколько миллионов грн.?
Или дело в том, что "Нах нам та оборона. Дороги - вот где тема"?
И спрос с Порошенко, как с знающего, еще больше, чем с Зеленского.
Просто именно "Большая стройка" - квинтэссенция государственной некомпетентности и коррупции. Поэтому и привел её в пример.
Вот только сколько тех Булатов то есть?
Кроме Thales с ВПК рф сотрудничало множество французских компаний.
Космические нанотехнологии это конечно красиво, удобно и модно, НО. Но в мониторе или видеокамере отвалится какой-нибудь сраный проводочек или контакт расконтачится и всё - танк становится трактором. В оптике 80-х есть металлический корпус и линзы - ломаться особо нечему, если ничего прямо в прицел не прилетит.
В простых приспособлениях не всё так плохо, как кажется на фоне модных трендов
А как же " Киев за 2 дня " ???
АсвабАдитЕли ху***евы!!!