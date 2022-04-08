Залишки випущеної з території Білорусі "Точки У" впали у полі на Чернігівщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У полі на Чернігівщині впали залишки "Точки У", яку випустили з території Білорусі.
Фото оприлюднив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.
"Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами...
А сьогодні ракети прилетіли на вокзал у Краматорську, що на Донеччині. Півсотні загиблих цивільних та понад сотня поранених. В тому числі діти...
Це така сама трагедія, як у Бучі та Ірпені під Києвом, як у Лукашівці та у Ягідному під Черніговом, як у Маріуполі та інших містах та селах...
Просто раніше багато хто не вважав війною те, що відбувалося починаючи з 14 року. Думали, що ми просто халявники, алкаші чи придурки. А ми бачили смерть уже давно", - зазначи він.
Будь ласка, зачекайте...
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7 апр.
Как узнать реальный курс рубля к доллару?
Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
Суть в тому, що міцний фубль тільки на сайті на папері. В реальності ж ціни показують реальну вартість.
Але БР "Точка" не дуже точні, а їхня дальність враження (до 120 км) може вимагати ризикованого заходу СПУ до України
Насправді - використовують по-повній.
Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.