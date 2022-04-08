Залишки випущеної з території Білорусі "Точки У" впали у полі на Чернігівщині. ФОТО

У полі на Чернігівщині впали залишки "Точки У", яку випустили з території Білорусі.

Фото оприлюднив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами...

А сьогодні ракети прилетіли на вокзал у Краматорську, що на Донеччині. Півсотні загиблих цивільних та понад сотня поранених. В тому числі діти...

Це така сама трагедія, як у Бучі та Ірпені під Києвом, як у Лукашівці та у Ягідному під Черніговом, як у Маріуполі та інших містах та селах...

Просто раніше багато хто не вважав війною те, що відбувалося починаючи з 14 року. Думали, що ми просто халявники, алкаші чи придурки. А ми бачили смерть уже давно", - зазначи він.

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