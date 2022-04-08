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Залишки випущеної з території Білорусі "Точки У" впали у полі на Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У полі на Чернігівщині впали залишки "Точки У", яку випустили з території Білорусі.

Фото оприлюднив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами...

А сьогодні ракети прилетіли на вокзал у Краматорську, що на Донеччині. Півсотні загиблих цивільних та понад сотня поранених. В тому числі діти...
Це така сама трагедія, як у Бучі та Ірпені під Києвом, як у Лукашівці та у Ягідному під Черніговом, як у Маріуполі та інших містах та селах...
Просто раніше багато хто не вважав війною те, що відбувалося починаючи з 14 року. Думали, що ми просто халявники, алкаші чи придурки. А ми бачили смерть уже давно", - зазначи він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки варварських обстрілів Чернігівщини російськими окупантами. ФОТО

Залишки випущеної з території Білорусі Точки У впали у полі на Чернігівщині 01
Залишки випущеної з території Білорусі Точки У впали у полі на Чернігівщині 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Що б вони у вас ще на складах чи при пуску повибухали.
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08.04.2022 23:33
+23
Игорь Пачковский


@Q0MT6pFmbVqynsM

·
7 апр.



Как узнать реальный курс рубля к доллару?
Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
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08.04.2022 23:35
+18
Коли мені деякі говорять про початок війни, маючи на увазі 24-е лютого, я їх одразу ж виправляю - кажу, що війна розпочалася ще у 2014-у, а 24-го розпочалась війна повномасштабна.
Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.
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08.04.2022 23:43
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Що б вони у вас ще на складах чи при пуску повибухали.
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08.04.2022 23:33 Відповісти
Рукожопи, але нам це на користь ...
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08.04.2022 23:35 Відповісти
Ракета збита нашою ппо.
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09.04.2022 01:11 Відповісти
Слава нашим ППО, але це не відміняє, що москалі рукожопи ))
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09.04.2022 09:09 Відповісти
Одразу видно, що рашистська, навіть не по маркуванню, а по синій ізоленті.
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09.04.2022 01:56 Відповісти
Игорь Пачковский


@Q0MT6pFmbVqynsM

·
7 апр.



Как узнать реальный курс рубля к доллару?
Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
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08.04.2022 23:35 Відповісти
Та хоч в Туарегах.

Суть в тому, що міцний фубль тільки на сайті на папері. В реальності ж ціни показують реальну вартість.
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08.04.2022 23:49 Відповісти
Ну и беларуский рубель упал сегодня --2,8.
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08.04.2022 23:38 Відповісти
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08.04.2022 23:41 Відповісти
Я лише одного не можу зрозуміти, чому в усіх відкритих джерелах вказано, що "Точка У" не стоїть на озброєнні роісі як застаріла, її начебто замінили давно на "Іскандери". Як тоді "Точка У" може стріляти по нам? Чи це щоб гатити по мирним поселенням з подальшим списуванням на Україну? Але де тоді вони їх взяли?
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08.04.2022 23:42 Відповісти
Точка У у них є, просто пилиться на складах. У них навіть є багато танків часів другої світової.
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08.04.2022 23:46 Відповісти
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09.04.2022 00:10 Відповісти
В них навіть пропагандою займаються дебіли. Таке враження що всі у кого iq 100 і вище вже давно виїхали.
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09.04.2022 00:23 Відповісти
После вчерашнего случая они уже зачистили, но есть кадры со смартфонов и есть колонна Точек с "V" на ютуб.
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09.04.2022 01:52 Відповісти
Нічого не зникає повність з інтернету.
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09.04.2022 02:07 Відповісти
У них ще законсервовані були старого зразку. Купа матеріалів в неті. Читати більше треба.
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08.04.2022 23:47 Відповісти
Даже в коцабской педивикии написано - да, не стоит, но стреляем.
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08.04.2022 23:47 Відповісти
Та повно в них цих точок У. Навіть цілий ешелон з установками,маркованими V відзнято.
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08.04.2022 23:47 Відповісти
Розконсервували
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08.04.2022 23:48 Відповісти
У зв'язку з вичерпанням запасів високоточних ракет можна прогнозувати зростання кількості застосованих БР ТРК "Точка-У". У 1991 р СРСР мав 250-300 СПУ цих ТРК, та ще у 2019 р у ЗС РФ було 24 СПУ, але повідомлялося, що у 2021 р їх зняли з озброєння. Зараз на складах РФ, ймовірно, залишилося 100-150 СПУ, з них частину вже повернули в дію. З розрахунку запасів по 10 ракет на СПУ, на складах РФ можливо 1000-1500 БР ТРК "Точка-У" (на 20-30 діб обстрілів).
Але БР "Точка" не дуже точні, а їхня дальність враження (до 120 км) може вимагати ризикованого заходу СПУ до України
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09.04.2022 00:31 Відповісти
Розконсервували бо Іскандери закінчуються.
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09.04.2022 01:13 Відповісти
Є одна аксіома: кацап бреше завжди. Вона все пояснює.
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09.04.2022 08:39 Відповісти
Вони її нібито "списали" у 2021 році.
Насправді - використовують по-повній.
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10.04.2022 04:21 Відповісти
Коли мені деякі говорять про початок війни, маючи на увазі 24-е лютого, я їх одразу ж виправляю - кажу, що війна розпочалася ще у 2014-у, а 24-го розпочалась війна повномасштабна.
Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.
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08.04.2022 23:43 Відповісти
таракан3%, обязан сидеть на скамье в Гааге, вместе с моржовой звиздой! Может таракану3% и придётся ***** на ночь, в пупик целовать...
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08.04.2022 23:43 Відповісти
Все верно, с небольшим уточнением. И белорашка должна выплачивать контрибуции Украине за свою помщь русне в войне против нас. Драныки должны страдать вместе с козломордыми .
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09.04.2022 07:49 Відповісти
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08.04.2022 23:44 Відповісти
Пора уже Бульбофюрера тоже приучать к електрическому стулу
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08.04.2022 23:47 Відповісти
Он сегодня проведывал сдохнувшего Жириновского и тот его пригласил 🤣🤣
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08.04.2022 23:54 Відповісти
Оно сейчас потренируется перед зеркалом одевать маску, вылезет и расскажет аткуда планировалась атака..
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09.04.2022 00:30 Відповісти
Не розумію, чому лукашенку не сказати, що буде отвєтка на точку удара, а щоб потім не було непоняток, хай видворить війська р.ф. зі своєї території
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09.04.2022 00:04 Відповісти
Кацапня еще не поняла, что фсьо, пиz да и точка. Жирик во время, дверью хлопнул.
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09.04.2022 00:05 Відповісти
****.лся **** в Ад.
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09.04.2022 00:31 Відповісти
Даже єтот дохльій уе*ан понял, что в аду теперь лучше, чем нарасие.
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09.04.2022 08:43 Відповісти
зря дурику со справкой лукашенке никто до сих пор не сказал - придурок, еще один полет снаряда или ракеты с бульбашии - НПЗ в мозыре превратится в груду металлолома... а там и гомель можно было бы бомбануть...
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09.04.2022 02:12 Відповісти
По маркуванню, 9М79, це стара ракетна частина з дальністю 15-70 км. Вони відстрілюють старі ракети випущені до 1985 року.
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09.04.2022 08:27 Відповісти
Значить Іскандерів уже або нема, або дуже-дуже мало...
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09.04.2022 17:30 Відповісти
НАМ НЕОБХОДИМЫ РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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09.04.2022 11:49 Відповісти
 
 