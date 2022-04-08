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Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники вже цього місяця вирушать на південний схід нашої країни для виконання бойових завдань.

Про це у Facebook пише Микола Микулич, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка війни змінюється щохвилини. І в квітні мій підрозділ ПСП Б-2 вирушає на південний схід для виконання нових бойових завдань!

До цього часу ми знаходилися на власному забезпеченні, але заощаджень не вистачає. Вкрай необхідно підготуватися та покрити вартість усьго необхідного для підрозділу: палива, запчастин для авто, амуніції, їжі тощо.

Бійці будуть вдячні за будь-яку підтримку. Не має значення твоє місцезнаходження - зроби власний внесок у перемогу!" - йдеться в повідомленні.

Реквізити для переказів:

Приват Банк
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5375 4141 0906 3304

PayPal
[email protected]

IBAN - UA063052990262026400932416888 (Приват Банк)

Отримувач: Мандрик Аліса.

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Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто 01
Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Зараз мова змінилася і у Вашингтоні. Ось уже два дні говорять про українську перемогу. Раніше говорили, що треба максимально постачати українцям, щоб вони могли stand up (протистояти) Росії. А зараз ось голова Держдепу США Ентоні Блінкен першим заговорив, потім представник Пентагону, що потрібно забезпечувати всім необхідним Україну для перемоги. І справді зараз дають зелене світло на постачання важких озброєнь. Тож нехай Москва повзає на колінах і просить перемир'я.
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08.04.2022 23:55
+22
Litve odnomu iz vasix ucasniku zacyti Doneckogo aeroporta,bez ruk sam nas ministr dlia terooboroni kupil 100 bronezeleti,100 kaski,100 takticeskix riubzakov i 2 koptera .Celovek bez ruk no ucastvujet borbe protiv fasistov,vot eto geroj
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09.04.2022 00:21
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Зараз мова змінилася і у Вашингтоні. Ось уже два дні говорять про українську перемогу. Раніше говорили, що треба максимально постачати українцям, щоб вони могли stand up (протистояти) Росії. А зараз ось голова Держдепу США Ентоні Блінкен першим заговорив, потім представник Пентагону, що потрібно забезпечувати всім необхідним Україну для перемоги. І справді зараз дають зелене світло на постачання важких озброєнь. Тож нехай Москва повзає на колінах і просить перемир'я.
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08.04.2022 23:55 Відповісти
Пока дадут, случится еще 10 Буч и Краматорсков.
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09.04.2022 00:09 Відповісти
Не говорили американцы о тяжёлом вооружении. Только о тех же джавеллинах и стингерах плюс дроны -камикадзе и патроны к стрелковому .Это страны восточной Европы будут поставлять нам танки, бтры и артиллерию(хз знает правда в каких количествах ведь для наступления нужно много .парой десятков единиц тут не отделаешся ,нужны сотни ) и может ещё Германия (хотя Шольц блокирует эти поставки )
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09.04.2022 00:12 Відповісти
Так, але навзамін Штати тим країнам, які постачають нам важке озброєння надають своє. Як наприклад словаками замість С-300 - "Петріот". Так що не потрібно нарікати на американців.
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09.04.2022 00:23 Відповісти
низький уклін Вам хлопці.Допоможу чим зможу.
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08.04.2022 23:56 Відповісти
Є і такі, але ж Цензор всіх підряд в новину ставить чи не так?
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09.04.2022 00:03 Відповісти
Ну так можешь с ними поехать на восток, в зону боевых действий, и они тебе индивидуально покажут где будут воевать
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09.04.2022 00:20 Відповісти
Закрий свій смердючий узкоязичний вафельник. Зараз є добровольчі підрозділи ТРО яким крім автомата і 4 ріжків з патронами нічого не видали. І зарплат там не платять.
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09.04.2022 00:25 Відповісти
не что-то, а конкретно делать !!!!
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09.04.2022 00:15 Відповісти
Тащит всю войну АРТА...ну, не всю, но процентов на 70...какие вообще добровольческие подразделения? Мобилизация в стране..в ЗСУ идите..
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09.04.2022 00:17 Відповісти
Не говори что нам делать, и тебе не скажут куда пойти!
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09.04.2022 00:27 Відповісти
Ти тварино в ЗСУ? З окопу пишеш?
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09.04.2022 00:27 Відповісти
Ти тваринко в ЗСУ? З окопу пишеш?
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09.04.2022 00:30 Відповісти
Все правильно вы говорите, походу разведут лохов и на этом всё. Кто хочет, тот давно в ВСУ, у меня там два родственника, и знаю, что и оденут и отвезут. А собиратся эти чучела будут ещё месяц-два, и не поедут вообще. Сейчас добробаты не катят. Хотя диванным патриотам вы это не докажете.
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09.04.2022 02:43 Відповісти
Да вот это и обидно..когда собирают на трусы, на покушать..носки..да есть все это..да, не хватает- мин 120х,например..но не волонтерам это решать..квадрики- да..нужны..персонально это решается..я просто был в ****(извините), когда мне девушка( я чуть ее знаю) предложила перевести мне 500 гривен на покушать...ну писец..(((
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09.04.2022 03:09 Відповісти
Чучело тут ти.
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10.04.2022 00:53 Відповісти
Шось там учора "капнуло" на "приват"- закину зараз(залишу трохи шоб до кінця місяця вистачило "на прожити")😏 Бо судячи з усього - ці хлопці таки поїдуть відбивати Марік..
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09.04.2022 00:12 Відповісти
альо, нам виділяють сотні міліонів та міліарди долярів !!!!

що, добровольцям знову у кєдах на фронт іти ?
ще не все заасхвальтовано ???
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09.04.2022 00:14 Відповісти
Litve odnomu iz vasix ucasniku zacyti Doneckogo aeroporta,bez ruk sam nas ministr dlia terooboroni kupil 100 bronezeleti,100 kaski,100 takticeskix riubzakov i 2 koptera .Celovek bez ruk no ucastvujet borbe protiv fasistov,vot eto geroj
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09.04.2022 00:21 Відповісти
Зеленский пока занят помощью Портнову, ему не до защитников
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09.04.2022 06:16 Відповісти
Особенно понравилось про зч для автомобилей.
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09.04.2022 08:31 Відповісти
ЗЕЛЯ А ГДЕ ОФФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ КОЛОМОКШИ И КОМП. МОЛЧИТ КАК ОБСТЕНУ ГОРОХ ! КОНЕЧНО МОЛОДЕЦ ЧТО НЕ УЕХАЛ ИЗ КИЕВА И МНОГО ПРИЗЫВАЕШЬ И ТРЕБУЕШЬ ОТ ЗАПАДА . АДЕНЬГИ ГДЕ ЗИН .
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09.04.2022 10:17 Відповісти
Потрібно розуміти, що армія державна структура, бюрократично повільна, зі своїми світлими і темними сторонами. Добровольці набагато динамічніші і дієвіші, і в них основна проблема - забезпечення. Товариш місяць вЗСУ, засидівся капець, не знає куди переводитись, не хоче тупо сидіти, проїдати бюджет.
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09.04.2022 11:08 Відповісти
А де мільярди допомоги від Америки, Британії та іньших країн ?!!! Десь щур у керівництві країною !!!
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10.04.2022 00:51 Відповісти
 
 