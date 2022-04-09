УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4745 відвідувачів онлайн
Новини Фото ЕкономікаСуспільство
10 428 7
дороги (1504) ремонт (819) Тимошенко_Кирило (493)

На під'їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він підкреслив: "На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом".

 За повідомленням Тимошенка, на трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт.

Також він інформує, що через бойові дії на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

"Зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова, - ОДА

На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 01
На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 02
На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 03
На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 04

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже працює.
показати весь коментар
09.04.2022 01:35 Відповісти
Пошёл пиар)
показати весь коментар
09.04.2022 06:09 Відповісти
Ну написали, шо на подъезде к Ирпеню. Ну ладно. Положительные новости очень нужны. Но накуа номер трассы писать????
Это тот дебил Тимошенко, что во время карантина в кафешке фестивалил????
показати весь коментар
09.04.2022 10:11 Відповісти
а що це таке "кирило тимошенко" що це за фрукт, та ще й гнилий? Віно що, одне замість усього Кабінету Міністрів України? якесь неясне одоробало з неясної контори підміняє конституційний орган... дожились. а ви всі мовчки це ковтаєте. навіть не коментуєте.
показати весь коментар
09.04.2022 11:40 Відповісти
Як на мене, Вашого коменту цілком досить, щоб мати уявлення. Не про міст, звичайно, а про Ваших соратників.
показати весь коментар
09.04.2022 12:59 Відповісти
 
 