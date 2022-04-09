На під'їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він підкреслив: "На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом".
За повідомленням Тимошенка, на трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт.
Також він інформує, що через бойові дії на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.
"Зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко.
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Это тот дебил Тимошенко, что во время карантина в кафешке фестивалил????