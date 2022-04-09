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Болгарія (493) посольство рф (315)

Посольство Росії в Болгарії облили червоною фарбою. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лідери болгарської опозиційної партії "Ми йдемо" облили стіну посольства Росії у столиці Болгарії Софії червоною фарбою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання BNR.

Це зробили Арман Бабікян та Микола Хаджигенов. Спочатку їх затримала поліція.

"Те, що ми з Арманом робили сьогодні, відбувається в усьому світі. Тут затримали лише людей, які висловлювали свою думку проти війни та проти Путіна. За годину до цього на станції Краматорськ підірвали сотні мирних жителів", - сказав Микола Хаджигенов після затримання, коли пояснював їх вчинок.

Втім, затримання викликало лише протести під будинком регіональної адміністрації. Незабаром у прокуратурі, яка спершу порушила справу за статтею "хуліганство", заявили, що не знайшли підстав для затримання та притягнення політиків до відповідальності.

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Посольство Росії в Болгарії облили червоною фарбою 01

Автор: Роман Свиридович
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09.04.2022 02:56 Відповісти
Всі руZZкіє повинні стати хорошими руZZкімі і настане мир у світі.
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09.04.2022 03:12 Відповісти
ГАРНА ІДЕЯ!
ЦЕ НЕ СКЛАДНО ЗРОБИТИ ПО ВСІХ СТОЛИЦЯХ СВІТУ.
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09.04.2022 07:13 Відповісти
В Берлине осквернили советский мемориал
Посольство России в Берлине «возмущено»
Граффити также было отсылкой к резне в Буче.
На мемориале также были обнаружены буква «Z» Вооруженных Сил России и свастики.
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09.04.2022 09:43 Відповісти
мародеров и насильников ждут колья по ходу...
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09.04.2022 09:47 Відповісти
красавы!
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09.04.2022 14:39 Відповісти
 
 