Посольство Росії в Болгарії облили червоною фарбою. ФОТО

Лідери болгарської опозиційної партії "Ми йдемо" облили стіну посольства Росії у столиці Болгарії Софії червоною фарбою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання BNR.

Це зробили Арман Бабікян та Микола Хаджигенов. Спочатку їх затримала поліція.

"Те, що ми з Арманом робили сьогодні, відбувається в усьому світі. Тут затримали лише людей, які висловлювали свою думку проти війни та проти Путіна. За годину до цього на станції Краматорськ підірвали сотні мирних жителів", - сказав Микола Хаджигенов після затримання, коли пояснював їх вчинок.

Втім, затримання викликало лише протести під будинком регіональної адміністрації. Незабаром у прокуратурі, яка спершу порушила справу за статтею "хуліганство", заявили, що не знайшли підстав для затримання та притягнення політиків до відповідальності.

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