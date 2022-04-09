У Маріуполі загинув ветеран АТО, співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У боях з російськими загарбниками загинув один із засновників київської мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаель Агаєв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив його друг, співзасновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.
"Ти навчив мене готувати піцу, після чого моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся - ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу після повернення з фронту, і дуже здивувалися, коли "не забули".
Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano . Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ах##нним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраіна із всім своїм "недонаселенням".
Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемося", - написав Остальцев.
Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста, в складі свого підрозділу Морської піхоти України.
Будь ласка, зачекайте...
Горіти їм всім у пеклі.
Низький уклін Воїнові.
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то есть ты заведомо подпитываэшь эгрегор этого мыслеформатированного ссущества.
а теперь выдохни и не пиши чуши - никто не в пекле! даже Сралин.
жестко? да, но правда.
"Языкъ" - перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба".
А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
Тюркські Тілі(Мови) - ті самі, якими напихала Золота Орда урус хынзыр киши.
"Хынзыр" - свинюка, хряк, порося...
то якраз Яхве тупо впивається кров.ю та стражданнями, сміється з криків "божепамагі".... ну типу як, скажімо "чекатило", образно - йому прикольно шо його просять про пощаду
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Смерть московітам ***** невідворотня!!
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