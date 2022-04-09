УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11929 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 617 22
війна (56949) Маріуполь (2822) смерть (6544)

У Маріуполі загинув ветеран АТО, співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У боях з російськими загарбниками загинув один із засновників київської мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаель Агаєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив його друг, співзасновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

"Ти навчив мене готувати піцу, після чого моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся - ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу після повернення з фронту, і дуже здивувалися, коли "не забули".

Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano . Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ах##нним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраіна із всім своїм "недонаселенням".

Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемося", - написав Остальцев.

Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста, в складі свого підрозділу Морської піхоти України.

У Маріуполі загинув ветеран АТО, співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+56
Недорусня вбила тисячі супер українців.
Горіти їм всім у пеклі.

Низький уклін Воїнові.
Вічна СЛАВА !
показати весь коментар
09.04.2022 08:50
+36
Слава герою! Слава морській піхоті! Слава ЗСУ
показати весь коментар
09.04.2022 08:53
+33
Ще одна болюча втрата. Нам болить за кожного полеглого Захисника України.
Світла пам'ять.
показати весь коментар
09.04.2022 08:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Недорусня вбила тисячі супер українців.
Горіти їм всім у пеклі.

Низький уклін Воїнові.
Вічна СЛАВА !
показати весь коментар
09.04.2022 08:50 Відповісти
оно то так, совки совками, но за пекло ты погорячился - у них капище специальное есть, посвященное Яхве(божку, который, как ты веришь, должен "вечно гореть русню" и "вечно жарить")
то есть ты заведомо подпитываэшь эгрегор этого мыслеформатированного ссущества.
а теперь выдохни и не пиши чуши - никто не в пекле! даже Сралин.
жестко? да, но правда.
показати весь коментар
09.04.2022 09:33 Відповісти
Поки урюцькій ізік не вилікуємо в поголів'я, ЯКІ Б НАМІРИ Й МРІЇ воно не мало,- Україна буде деградувати й ГИНУТИ, як відбувається. Бо це - латентний сифіліс розумовий, рак честі й совісті, ЗАНЕСЕНИЙ в тіло України з паРашного болота... 30 років Незалежності України й тільки безнадійний опариш не хоче виблювати сміття, яким Золота Орда макітри рабам набивала!

"Языкъ" - перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба".
А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
Тюркські Тілі(Мови) - ті самі, якими напихала Золота Орда урус хынзыр киши.
"Хынзыр" - свинюка, хряк, порося...
показати весь коментар
09.04.2022 10:40 Відповісти
до речі, Ілон Маск сказав шо типу "мір іскуствєн".
то якраз Яхве тупо впивається кров.ю та стражданнями, сміється з криків "божепамагі".... ну типу як, скажімо "чекатило", образно - йому прикольно шо його просять про пощаду
показати весь коментар
09.04.2022 11:39 Відповісти
Сам задаю собі питання але відповіді знаю... після 1240 року ця ×уйня засіла там, перша жертва була Київ та кияни, все заради гаваха. Нажаль до тих пір поки людство не знищить Моксель (москва) мокшанців нічого не зміниться й через тисячу років. Саентологи дещо знають "місія нездійсненна 4"
показати весь коментар
09.04.2022 10:40 Відповісти
Слава герою! Слава морській піхоті! Слава ЗСУ
показати весь коментар
09.04.2022 08:53 Відповісти
Ще одна болюча втрата. Нам болить за кожного полеглого Захисника України.
Світла пам'ять.
показати весь коментар
09.04.2022 08:55 Відповісти
😰
показати весь коментар
09.04.2022 10:50 Відповісти
СВІТЛА ТОБІ ПАМ'ЯТЬ ДРУЖЕ!!! Дякуємо за все ! щирі співчуття рідним та близьким!
показати весь коментар
09.04.2022 08:56 Відповісти
Тільки жорстка і невідворотня помста московським нелюдям за кожного вбитого Українця здатна зупинити інвазію московитів.
показати весь коментар
09.04.2022 08:56 Відповісти
Ті, що жруть ягель завжди вбиватимуть тих, хто варить борщ і готує піццу. Саме тому, що не хочуть і не можуть жити так, як Творці. Це і є одна з фундаментальних різниць між Добром і Злом - вміння творити і жага руйнувати. Творці настільки нестерпні для руйнівників, що руйнівники завжди люто знищуватимуть не лише їх витвори, а і їх самих. Тому Добро і вміє захищатися так само гано, як і творити мирні речі. Ось чому існують Воїни Добра. Ось чому українські військові є цими Воїнами. Герої не вмирають! Вмирають вороги! Спи спокійно Соолдате з великим добрим Серцем. 🙏
показати весь коментар
09.04.2022 09:06 Відповісти
дякую,любий во1не,молюсь,плачу,пишаюся...Лиш той живе,хто живе не для себе,а для других виборюе життя,здаеться писав В.Симоненко.Геро1 не умирають.Слава Укра1н1!!!
показати весь коментар
09.04.2022 09:08 Відповісти
Дуже тяжко на серці, коли гинуть наші герої , хоча і за тони кацапського смердючого м'яса
показати весь коментар
09.04.2022 09:21 Відповісти
Вірю у вічність душі. Біль втрат має заглушити надія,що вони поряд з нами. Навічно… Слава Герою!!!🇺🇦🙏
показати весь коментар
09.04.2022 09:23 Відповісти
нам на тому світі все буде 4.5.0.
показати весь коментар
09.04.2022 09:54 Відповісти
Вічна пам'ять
показати весь коментар
09.04.2022 09:56 Відповісти
Судя по фамилии, азербайджанец. Земля пухом...
показати весь коментар
09.04.2022 10:01 Відповісти
***... Він ВІДОМИЙ ВОЇН з ПЕРШИХ днів Війни! Й далеко не з 24.02.22!!! Уруцькій ізік виблюй, не псуй повітря!
показати весь коментар
09.04.2022 10:37 Відповісти
Низький уклін тобі Герою, Захиснику України!!
Смерть московітам ***** невідворотня!!
Слава Україні !!
показати весь коментар
09.04.2022 10:14 Відповісти
Відпочивай з Богом, БРАТЕ...

Слава Нації!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
показати весь коментар
09.04.2022 10:36 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
09.04.2022 11:25 Відповісти
Frieden in Ruhe ...
Geroi ne vmirayut' !
Slava Nacii !
показати весь коментар
09.04.2022 11:41 Відповісти
 
 