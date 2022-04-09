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Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти на Київщині розстрілювали автомобілі з людьми, одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Стас Козлюк у фейсбуку.

"Вирішили вчора з колегами поїхати не через Житомирську трасу на Макарів, а більш північною дорогою. І ми ох*їли. Настільки, що вих*їти назад не виходить.

В лісі поблизу села Озера побачили тіло у лісосмузі. Чоловік зі слідами білого скотчу на руках, поруч, на узбіччі - речі (ймовірно - його), обкладинка від паспорта, чохол від окулярів, сумка.

Дорогою далі, на Здвижівку стоять постріляні авто зі слідами крові в салоні і не тільки. Поруч теж купа речей: книжки, одяг, дитячі іграшки, жіноча білизна.

Але найбільша жесть була на виїзді з Макарова до села Липівка. Там стоїть кілька автомобілів з тілами людей всередині. Авто спалені. Людські тіла радше нагадують вугілля.

А одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.

І да. Ці території контролювалися росіянами.

В селі Андріївка нам місцеві взагалі розказали, що за час окупації зникло близько 50 людей. Всі чоловіки. Когось знайшли вбитими на городах чи по льохах. Когось не знайшли. Тіла позабирали в морг", - зазначив журналіст.

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Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 01
Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 02

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Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 03
Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 04

Також дивіться: Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих. ФОТО


Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
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09.04.2022 10:21
+23
Надо привезти венгров конченных тварей пусть смотрят что они оплачивают.
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09.04.2022 10:14
+20
Ніяких принизливих для України угод з біологічним сміттям
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09.04.2022 10:14
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Надо привезти венгров конченных тварей пусть смотрят что они оплачивают.
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09.04.2022 10:14 Відповісти
Не смішіть мене. Ну привезуть , ну подивляться і що ви думаєте вони скажуть. Приблизно так:погано звичайно, але українці самі винуваті бо ображали рускоговорящих. Як і венгроговорящих на Закарпатті. У венгрів імперський синдром. Значна частина населення спить і бачить ВЕНГРІЮ від моря до моря.
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09.04.2022 10:26 Відповісти
та на Орбана у них компромат, бо у ФСБ був повний доступ до його ПК років 10-ть... мабуть гей-порно, чи щось таке...
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09.04.2022 10:27 Відповісти
Ніяких принизливих для України угод з біологічним сміттям
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09.04.2022 10:14 Відповісти
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09.04.2022 10:21 Відповісти
Договорщики продовжують шукати гарантый безпеки з тими, хто від них відмовляється.Хотять МИРУ --- а у випадку миру ерефія ЗАРАЗ забере Херсон - Маріуполь, а через півроку прийде кінчати денаціфікацію -- а саме повбивати усіх чоловіків, жінок і дітей забрати у рабство
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09.04.2022 10:55 Відповісти
Рада до сіх пір не опитала Єрмака про що він шептався з Козаком на його переговорах сам на сам . А ЗРЯ. Бо там мабудь відбувалась державна зрада
Ні аналітики США, ні ОПУ не рахували український народ у своїх висновках - а народ завжди переможе
рекомендую цікаве внтервью молодого політолога

‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк

https://youtu.be/VvxVDXc3kfk

09.04.2022 00:40
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09.04.2022 11:02 Відповісти
Олег Леусенко


@leusenko1

·
12 ч



Чому досі не заборонений моспатріархат? Чому досі безвіз із агресором рф та рб? Чому медведчук з портновим не оголошені в розшук? Може через те, що владі хочеться на переговорах з терористом здати інтереси України?
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09.04.2022 10:21 Відповісти
Дуже боюся, що після перемоги знов почнуться сюсі-пусі з цією мразотою, особливо збоку керівництва, почнуть доводити, що хтось з мразоти менш винний, будуть мразоту пускати до нас на гастролі, і все це до новоі бійні. Наша ненависть не має вщухати ніколи, навіть до мертвих, бо з мертвих дуже легко зліпити жертв «междоусобной» війни.
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09.04.2022 10:21 Відповісти
а то... москалю повірити - себе наїбати
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09.04.2022 10:29 Відповісти
ец, переговірники, чому на переговорах нема командирів полків, зокрема, Азова, наприклад???
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09.04.2022 10:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.04.2022 11:34 Відповісти
так і буде ---- до засосів, але не після перемоги, а після лівих договорняків
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09.04.2022 11:01 Відповісти
тому треба біло-синьо-білі щоб прийшли до влади, і завди тикати їх носом, що вони проти імперіалізму
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09.04.2022 12:32 Відповісти
Против нас воюют настоящие фашисты XXI века, зомбированные как и население третьего рейха. Но третий рейх пал под натиском всего Мира, падёт и *********, иначе быть не может.
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09.04.2022 10:22 Відповісти
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
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09.04.2022 10:48 Відповісти
А що за риторика у влади зараз про те що тільки путлер може зупинити війну ....зупинить війну і ми будемо сидіти і радіти ,що вбито /згвалтовано/взяти у рабство/зруйновані міста ..Хто відповість
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09.04.2022 11:11 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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09.04.2022 11:27 Відповісти
надо объявлять парашу страной- террористом, сколько нужно еще доказательств..., те зверства, которые они творят, меркнут даже перед лицом зверств игила (не факт, что в игиле не заправляют русские...)
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09.04.2022 12:42 Відповісти
 
 