Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти на Київщині розстрілювали автомобілі з людьми, одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Стас Козлюк у фейсбуку.
"Вирішили вчора з колегами поїхати не через Житомирську трасу на Макарів, а більш північною дорогою. І ми ох*їли. Настільки, що вих*їти назад не виходить.
В лісі поблизу села Озера побачили тіло у лісосмузі. Чоловік зі слідами білого скотчу на руках, поруч, на узбіччі - речі (ймовірно - його), обкладинка від паспорта, чохол від окулярів, сумка.
Дорогою далі, на Здвижівку стоять постріляні авто зі слідами крові в салоні і не тільки. Поруч теж купа речей: книжки, одяг, дитячі іграшки, жіноча білизна.
Але найбільша жесть була на виїзді з Макарова до села Липівка. Там стоїть кілька автомобілів з тілами людей всередині. Авто спалені. Людські тіла радше нагадують вугілля.
А одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.
І да. Ці території контролювалися росіянами.
В селі Андріївка нам місцеві взагалі розказали, що за час окупації зникло близько 50 людей. Всі чоловіки. Когось знайшли вбитими на городах чи по льохах. Когось не знайшли. Тіла позабирали в морг", - зазначив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Ні аналітики США, ні ОПУ не рахували український народ у своїх висновках - а народ завжди переможе
рекомендую цікаве внтервью молодого політолога
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Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк
https://youtu.be/VvxVDXc3kfk
09.04.2022 00:40
@leusenko1
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12 ч
Чому досі не заборонений моспатріархат? Чому досі безвіз із агресором рф та рб? Чому медведчук з портновим не оголошені в розшук? Може через те, що владі хочеться на переговорах з терористом здати інтереси України?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"