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війна (56949) демонтаж (158) пам'ятник (863) Пушкін (43) Тернопіль (290) Надал (43)

Вночі у Тернополі зник пам’ятник Пушкіну: "Злочини росіян проти українського народу перекреслили всю культуру російського народу", - мер Надал. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Цієї ночі у Тернополі зник пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який громадські активісти вимагали демонтувати роками. Проте у Тернополі знаходилось і багато прихильників розміщення цієї споруди у центрі міста.

"Основне, що своєчасно хочуть вирішити таке життєво важливе та актуальне під час кровопролиття питання", – іронічно писали користувачі під нашим постом про те, чи потрібно зносити пам’ятник російському поету, пише terminovo.te.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Пушкін був проти царської тиранії в Російській імперії. Я не стала б його називати якимось там "писакою". Ну і до війни в Україні він немає жодного відношення. Нещодавно знов облили той пам’ятник фарбою, ще колись написали матюки. Ну реально подумайте, щось від того змінилося на краще?", – пише користувачка соцмереж.

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Проте більшість виступала таки за демонтаж пам’ятника якнайшвидше. Імовірно, уникаючи дискусій і, можливо, навіть скандалів, міський голова Тернополя Сергій Надал наказав демонтувати пам’ятник під покровом ночі.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику", – ось таке повідомлення з’явилося зранку на сторінці очільника міста.

Вночі у Тернополі зник пам’ятник Пушкіну: Злочини росіян проти українського народу перекреслили всю культуру російського народу, - мер Надал 01
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Топ коментарі
+41
Пушкін такий же руський як і Шойгу
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09.04.2022 10:36
+36
А постамент на блокпост отправить. Все расийска-саветское должно исчезнуть. ***** перевернул страницу истории, в новой истории Украины всего этого быть не должно.
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09.04.2022 10:36
+30
Пушкін-українець? Писав на українській мові? Ні? Тоді до побачення. Бо з таким успіхом в Україні повинні бути пам'ятники Г.Х. Андерсену чи Джані Родарі.
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09.04.2022 10:42
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Правильно зробили! Я майже все своє життя була "пушкіністкою", знала практично назубок його твори, цитувала їх, але тепер, після 2014-го року вся так звана расєйська "культура" викликає лише блювоту! Тим більше, усі розповіді про те, що Пушкін був, нібі, проти царизму і таке інше, - це чергова сАвєцька пропагандиська брехня! Я це стверджую точно, бо вивчила і знаю про нього все! А ще, до того ж він був відвертим імперцем і підтримував усі дії московії щодо Польші! Яким би він не був поетом, якби він жив сьогодні, він стовідсотково підтримував би путлера!
Ми маємо викинути з нашої голови мокшанську так звану "культуру" і остаточно затямити, що усі вони - вороги України!
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09.04.2022 14:27 Відповісти
все эти пушкины,лермонтовы,толстые были ярыми Украинофобами!поэтому пусть ******** себе их забирает!у УКРАИНЫ есть масса своих гениев!
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09.04.2022 14:33 Відповісти
Кацапськп культура то є фейк. Всю літературу і вивчення кпцапійського язика необхідно заборонити в школах України.
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09.04.2022 14:57 Відповісти
Російська література нічого іншого, окрім постійних страждань й скиглення, зазвичай, не вчить. То духовна отрута в чистому вигляді.
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09.04.2022 18:04 Відповісти
ясно. Орки Пушкина начитались и пошли убивать-грабить.
О вспомнил:
Входит Пушкин в Летний сад…
Там скинхеды. Он назад…
Неуютно смуглолицым.
В нашей северной столице.
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10.04.2022 00:12 Відповісти
После ужасов Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя и других наших городов, ничего русского не должно остаться. Ни памятников, ни названий улиц. Нам незачем изучать русскую культуру, всю широту "русской души" мы уже видели в Буче.
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11.04.2022 04:54 Відповісти
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