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Українські військові збили новітній російський безпілотник "Оріон", - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники збили новітній російський ударний безпілотник "Оріон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Збито новітній ударний російський БПЛА. Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня", - йдеться в повідомленні.

Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 01

Зазначається, що це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.с

Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 02
Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 03

Також дивіться: Українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-30". ФОТО


Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 04
Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 05

Також читайте: За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Этот аналоговнетный летун из фанеры что-ли слеплен? Какие-то новые технологии "космических войск" раиси?
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09.04.2022 10:54
+11
Только вчера кацапоиды грозили етим Орионом уничтожать наши конвои из Европы
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09.04.2022 10:58
+10
Там на другому фото штучний інтелект... Він виглядає всіляко розумніше за кацапа...))
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09.04.2022 11:03
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Этот аналоговнетный летун из фанеры что-ли слеплен? Какие-то новые технологии "космических войск" раиси?
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09.04.2022 10:54 Відповісти
то не фанера, хоч і схоже
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09.04.2022 10:57 Відповісти
Вуглепластик.
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09.04.2022 11:31 Відповісти
Фанера м картон - дешево и радиопрозачно.
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09.04.2022 12:15 Відповісти
Це не ванера: вуглеволокно+епоксидна смола.
А гарна новина в тому, що це вже трейтій, або навіть четвертий оріон, який було знищено!
А всього їх у кацапії, було 12 штук!
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09.04.2022 12:33 Відповісти
Закрадається думка, що все таки така ***** має бути з пілотом.
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09.04.2022 10:57 Відповісти
Там на другому фото штучний інтелект... Він виглядає всіляко розумніше за кацапа...))
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09.04.2022 11:03 Відповісти
ИИ на транзисторах КТ-315
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09.04.2022 16:34 Відповісти
За рулем гном, которого отпустила Белоснежка
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09.04.2022 16:33 Відповісти
Виглядає як ДСП...
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09.04.2022 10:57 Відповісти
ДСП ламинированное.
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09.04.2022 11:03 Відповісти
гипсокартон
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09.04.2022 11:14 Відповісти
Только вчера кацапоиды грозили етим Орионом уничтожать наши конвои из Европы
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09.04.2022 10:58 Відповісти
Ну це він власне і робив: як капітан Гастелло, спробував взяти конвой на таран!
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09.04.2022 12:35 Відповісти
ПЗРК достало!
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09.04.2022 11:00 Відповісти
Ні , не ПЗРК , за характером пошкоджень схоже , що збили Буком.
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09.04.2022 11:22 Відповісти
Або з автомату/кулемету.
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09.04.2022 11:53 Відповісти
Что сбили то хорошо. Но как видим кацапоиды усвоили урок и все бросили на производство беспилотников. Так что нам тоже не нужно расслабляться. Дальше война пойдет интереснее
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09.04.2022 11:01 Відповісти
Без Израиля/Китая врядли они что-то могут.
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09.04.2022 11:54 Відповісти
Упала звёздочка с неба.
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09.04.2022 11:02 Відповісти
cудя по виду ошмётков, синей изоленты больше у параши нет.
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09.04.2022 11:06 Відповісти
Его с дробовика сбили?
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09.04.2022 11:22 Відповісти
На першому фото - балка дерев'яна???
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09.04.2022 11:22 Відповісти
Кусок віконної рами.
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09.04.2022 11:26 Відповісти
Титан *****... пропили и шваброй заменили.
Краску перерасходовали - НЕ БРАТЬсЯ, писали бы уже почесноку без С.
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09.04.2022 11:33 Відповісти
Очень интересно производства каких стран детали там найдут.
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09.04.2022 12:24 Відповісти
Написів на івриті не знайшли?
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09.04.2022 12:35 Відповісти
 
 