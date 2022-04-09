Українські військові збили новітній російський безпілотник "Оріон", - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські захисники збили новітній російський ударний безпілотник "Оріон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Збито новітній ударний російський БПЛА. Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.с





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