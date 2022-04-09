Українські військові збили новітній російський безпілотник "Оріон", - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники збили новітній російський ударний безпілотник "Оріон".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Збито новітній ударний російський БПЛА. Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.с
Топ коментарі
+16 MAKAROV ddf66d11
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+10 Gyro
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А гарна новина в тому, що це вже трейтій, або навіть четвертий оріон, який було знищено!
А всього їх у кацапії, було 12 штук!
Краску перерасходовали - НЕ БРАТЬсЯ, писали бы уже почесноку без С.