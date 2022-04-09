31 383 0
Штурман українського Мі-8 Денис Бадіка загинув під Маріуполем 31 березня під час спроби евакуювати тяжко поранених воїнів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
31 березня 2022 року ворогом було збито український гелікоптер Мі-8 в якому, серед інших, загинув льотчик-штурман, лейтенант Денис Бадіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані про втрати українських силових структур.
"Вінничанин Денис Бадіка. 24 роки. Штурман Мі-8. Загинув під Маріуполем 31 березня під час спроби евакуювати важко поранених українських воїнів", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...