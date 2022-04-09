Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські Сили спецоперацій захопили кілька російський БТР і гармату МСТА-Б з боєкомплектом.
Про це заявило командування ССО у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 три - пятнадцать
показати весь коментар09.04.2022 11:15
+20 Вася Шевченко f77d76ba
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+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.04.2022 11:15
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Будь ласка, зачекайте...
в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
непереможні!!!!
Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Прикопали вже в Волгограді.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.