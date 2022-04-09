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Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські Сили спецоперацій захопили кілька російський БТР і гармату МСТА-Б з боєкомплектом.

Про це заявило командування ССО у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: "Вдячні рашистам за подарунки", - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 01


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 02


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 03

Дивіться: Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером. ФОТОрепортаж


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 04


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 05

Також дивіться: "Полювання триває!" - група ССО захопила ворожу техніку. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
5 хлопців з маленького села на Волині на сході в одному підрозділі,
в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
непереможні!!!!
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09.04.2022 11:15
+20
здох!
Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Прикопали вже в Волгограді.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

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09.04.2022 11:35
+17
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09.04.2022 11:15
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Забавно, но страной которая поставляет в Украину тяжелую бронетехнику в промышленных масштабах (уже больше 1000 единиц) стала как раз РФ.
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09.04.2022 11:11 Відповісти
демилитаризация.. просто со знаком минус.
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09.04.2022 12:52 Відповісти
Военторг открыл филиал в Украине. Оплата производится отметками касапского скота.
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09.04.2022 11:12 Відповісти
Ошметками твою мать.
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09.04.2022 11:18 Відповісти
5 хлопців з маленького села на Волині на сході в одному підрозділі,
в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
непереможні!!!!
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09.04.2022 11:15 Відповісти
Історія героїчності Української нації та страшного позору української влади
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09.04.2022 11:36 Відповісти
один з тих 5oх мій брат.....
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09.04.2022 13:09 Відповісти
ССО лучшие! Спасибо вам, что охраняете Донбасс от орд орков с востока!
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09.04.2022 11:15 Відповісти
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09.04.2022 11:15 Відповісти
здох!
Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Прикопали вже в Волгограді.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

показати весь коментар
09.04.2022 11:35 Відповісти
 
 