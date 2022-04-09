Завантажування знищених російських солдат у Маріуполі. ФОТОрепортаж

В мережі показали кадри з ліквідованими в Маріуполі російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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