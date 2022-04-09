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Завантажування знищених російських солдат у Маріуполі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В мережі показали кадри з ліквідованими в Маріуполі російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+83 Папєрєднік
показати весь коментар09.04.2022 12:04
+63 офшор 95 без табу
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+56 Артем 42df2539
показати весь коментар09.04.2022 12:10
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Смерть ворогам!
Земля стекловатой
возможно коллабаранты с "армии дыныры"
Приїдуть кітаьози до фуйлостану
втішать вдов..
Роман Шрайк:
Три дня назад я постил видео, как российские военные отправляют награбленное в Украине из Беларуси в РФ. Кстати, тогда у этого видео было 2 тысячи просмотров, а сейчас уже 1.2 млн.
Журналисты и блогеры провели расследование и нашли список отправителей.
"Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск - этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.
Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление - почти полтонны."
Причем заметьте - это только одно отделение курьерской службы. Пересылка велась и из других мест
ЦІКАВА АНАЛІТИКА БУДЕ
Участь пушечного мяса. И не более.
Рашисти вкрали зерно у людей, коли відступали
Вони порізали мішки та розсипали, щоб нікому не дісталося.
Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні.. - це мабуть їх онуки. Діти диявола.
Це ж ЛуганДонівська бидлота!
немецкий журналист
"Немецкое правительство теперь частично виновато в массовых убийствах в Буче и Мариуполе".
Новая статья в газете "Welt":
"Украина: оружейная ложь правительства Германии.
Смена курса Олафа Шольца 27 февраля была вызвана страхом, а не смелостью. Украине лгали, а за кулисами сохранялась близость к России. Это была одна из причин, по которой стала возможной резня в Буче....
Поставки оружия - это больше чем деталь этой войны: они являются показателем того, произошел ли "переломный момент" в политике с Россией. Вывод на данный момент: нет. До войны Германия была ближе к Кремлю, чем ее западные союзники - и до сих пор остается таковой, несмотря на все преступления в Украине....
Через день после речи о "переломе времен" правительство Германии обратилось к оружейной промышленности с просьбой предоставить обзор вооружений, которые они могли бы поставить Украине. Однако полученный список предложений правительство Германии скрывало от Украины более четырех недель. Список был передан всего несколько дней назад. С тех пор мы знаем, что все тяжелое оружие, необходимое Украине для предотвращения массовых убийств, подобных тому, что произошло в Буче, отсутствует в списке - хотя оно и предлагалось оружейными компаниями."
Спасибо, коллеги!
А почему почти все другие большие немецкие СМИ молчат про эту двойную игру?
Казни, казни, казни, казни!
Все на свете серо кроме,
русской крови крови крови!!!!