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Об'їдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині. ФОТОрепортаж 21+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Українські захисники знищили російських окупантів у Мощуні на Київщині. Тіла рашистів об'їли собаки. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У березні, під час боїв у селі Мощун (Бучанський район Київської області) українські захисники успішно знищили ворожі підрозділи та витіснили окупантів за межі населеного пункту.
УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Топ коментарі
+110 Дмитрий Чечикаай
показати весь коментар09.04.2022 17:22
+75 Катюша Золото
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+55 Саша Пончик
показати весь коментар09.04.2022 17:24
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намародерились мрази. Исхудавшие боевые ползуны на четвертом и последнем фото, просто радуют глаз.
Какой, ****, позор 20-30 лет прожить, чтобы тебя потом обожрали ...