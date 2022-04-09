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Фото Фоторепортаж
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війна (13006) Київська область (2193) 72 окрема механізована бригада (143)

Об'їдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині. ФОТОрепортаж 21+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Українські захисники знищили російських окупантів у Мощуні на Київщині. Тіла рашистів об'їли собаки. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У березні, під час боїв у селі Мощун (Бучанський район Київської області) українські захисники успішно знищили ворожі підрозділи та витіснили окупантів за межі населеного пункту.

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

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Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 01
Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 02
Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 03
Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 04
Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 05
Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 06
Обїдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині 07

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Топ коментарі
+110
Бесславное ублюдочное войско!
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09.04.2022 17:22
+75
Красівоє )))))
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09.04.2022 17:23
+55
Это не только пушечное мясо но и собачий корм.
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09.04.2022 17:24
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треба якось матерям переслати-може впізнають
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09.04.2022 19:04 Відповісти
Я так понял, обгоревшая кацапятина пользуется большим успехом у собачек?!
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09.04.2022 19:05 Відповісти
Ну хоч собаки задоволені. Кацапські свиноматки ні, ніяких виплат не буде.
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09.04.2022 19:06 Відповісти
Собачки довольны
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09.04.2022 19:31 Відповісти
всiм 4, а тbм [то додумаdся **** пуйла на трупы приделывать 5+)))))
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09.04.2022 19:33 Відповісти
Ці фото розповсюдити, показати російським матерям, що б вправили путіну мозок
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09.04.2022 19:34 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 19:40 Відповісти
На предпоследнем фото кальян, кроссовки, вещи в пакете, лоток с яйцами,
намародерились мрази. Исхудавшие боевые ползуны на четвертом и последнем фото, просто радуют глаз.
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09.04.2022 19:44 Відповісти
Приятного аппетита!
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09.04.2022 20:01 Відповісти
Последний ну прям совсем похудел.
Какой, ****, позор 20-30 лет прожить, чтобы тебя потом обожрали ...
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09.04.2022 20:08 Відповісти
Собачкам тоже нужно есть. Поджаренный кацап вкуснее оказался.
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09.04.2022 20:10 Відповісти
Москалі такі кумедні...
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09.04.2022 20:10 Відповісти
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