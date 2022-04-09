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Андріївка після російської окупації: "Повна жесть з купою боєприпасів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В селі Андріївка на Київщині, де певний час перебували російські окупанти, масштабні руйнування та багато мін і боєприпасів.
Про це повідомив у фейсбуці волонтер В'ячеслав Доброта, який відвідав цей населений пункт, інформує Цензор.НЕТ.
"Андріївка - повна жесть з купою замінованих і нетронутих боєприпасів кацапів...", - пише він.
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