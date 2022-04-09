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Андріївка після російської окупації: "Повна жесть з купою боєприпасів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В селі Андріївка на Київщині, де певний час перебували російські окупанти, масштабні руйнування та багато мін і боєприпасів.

Про це повідомив у фейсбуці волонтер В'ячеслав Доброта, який відвідав цей населений пункт, інформує Цензор.НЕТ.

"Андріївка - повна жесть з купою замінованих і нетронутих боєприпасів кацапів...", - пише він.

Андріївка після російської окупації: Повна жесть з купою боєприпасів 01
Андріївка після російської окупації: Повна жесть з купою боєприпасів 02
Андріївка після російської окупації: Повна жесть з купою боєприпасів 03
Андріївка після російської окупації: Повна жесть з купою боєприпасів 04
Андріївка після російської окупації: Повна жесть з купою боєприпасів 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині триває розмінування, визначено дві черги - до кінця квітня та травня. Повертатися додому зарано, - Павлюк

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Скільки кабачків...
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09.04.2022 17:23 Відповісти
Ті **********, котрі придатні для стрільби, слід направити нашим воїнам. Представляю карму, коли якась рашистська *****, що їх виготовила, отримає ответку по її ********.
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09.04.2022 17:24 Відповісти
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09.04.2022 17:30 Відповісти
Ну сейчас полно трофейной техники. Вот и боесприпасы к ним оставил враг.
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09.04.2022 17:35 Відповісти
152е дифицитнный боеприпас, там мста-с пригорюнилась
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09.04.2022 18:06 Відповісти
Сміттєва армія.
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09.04.2022 17:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1512807156579454976
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09.04.2022 18:15 Відповісти
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09.04.2022 20:10 Відповісти
Как они в Андреевке могли оказаться если дальше Барышевки не дошли? Может залетные какие-то? Странно.
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09.04.2022 18:25 Відповісти
На Киевщине пять Андреевок...
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09.04.2022 18:56 Відповісти
 
 