Андріївка після російської окупації: "Повна жесть з купою боєприпасів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В селі Андріївка на Київщині, де певний час перебували російські окупанти, масштабні руйнування та багато мін і боєприпасів.

Про це повідомив у фейсбуці волонтер В'ячеслав Доброта, який відвідав цей населений пункт, інформує Цензор.НЕТ.

"Андріївка - повна жесть з купою замінованих і нетронутих боєприпасів кацапів...", - пише він.











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