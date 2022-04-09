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У Бородянці четвертий день розбирають завали, виявлено тіло загиблої людини. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бородянці на Київщині четвертий день розбирають завали. Сьогодні під завалами виявлено тіло загиблої людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Бородянка. День 4. Підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирати завали. На місці працюють 237 рятувальників та 35 одиниць техніки. Рятувальникам допомагають 70 добровольців. Під час розбору завалів виявлено тіло загиблої людини. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар09.04.2022 17:46 Відповісти Мені подобається 4
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