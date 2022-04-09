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Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабинах у складі 20 рятувальників. З квартир одного з підїздів, що зазнав найбільших руйнацій, ДСНСниками було врятовано 7 чоловік та евакуйовано 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС 01
Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС 02
Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС 03
Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС 04
Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС 05
Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС 06

Також читайте: Війська РФ намагаються обійти Ізюм, по Харкову завдано близько 50 ударів, - Синєгубов

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Сейчас войска Раши готовятся к наступлению- больше убивать , больше жечь, больше грабить - стоят в пределах досягаемости наших сил. Наши военные , которые управляются Зе хоть раз додумаются нанести упреждающий удар , который спасёт тысячи жизней , а может( если буде очень сильным ) решит судьбу наступления. Ещё раз ( для не совсем умных) это ВОЙНА - Украина должна взрывать нефтепереработку , нефтебазы, аэродромы, делать Чернобаевку в России. Пока не поздно. Не бздите. Помните о Буче и Краматорске.
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09.04.2022 18:39 Відповісти
Надеюсь - наши войска управляются не "Зе и Ко", а профессионалами.
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09.04.2022 19:20 Відповісти
ЗЕ-команда хочет убрать Залужного, и поставить марионетку. Хотят сливаться на переговорах.
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09.04.2022 20:05 Відповісти
Можна підробніше?
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09.04.2022 20:07 Відповісти
 
 