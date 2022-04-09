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Війська РФ завдали ракетного удару по житловому масиву Харкова, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабинах у складі 20 рятувальників. З квартир одного з підїздів, що зазнав найбільших руйнацій, ДСНСниками було врятовано 7 чоловік та евакуйовано 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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