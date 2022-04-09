Джонсон - один із найбільш принципових противників російського вторгнення, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!" - йдеться в повідомленні.

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