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У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" Хаммером і Фокусом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з командиром 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" другом Хаммером та бійцем 4-ї роти 2-го батальйону ДУК ПС другом Фокусом, які героїчно загинули під Ізюмом у бою з російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+54 Микола Мазуренко
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+44 Владимир Владимирович 5bb66c7b
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+42 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар12.04.2022 21:01
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п.с. Нестерпна біль і сльози, що втратили ми Вас Великих Воїнів світла ...
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...
Тримайте небесний стрій.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
синя - тероборона
салатова - правий сектор?