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Стадіон у Чернігові розмінували після російських обстрілів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Фахівці провели розмінування "Чернігів-Арени" та забрали всі вибухонебезпечні предмети, що потрапили на територію стадіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ФК "Чернігів", із території стадіону прибрали всі вибухонебезпечні предмети.

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На початку березня стадіон постраждав від бомбардування російськими військами. У газон арени потрапило одразу два снаряди.

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Зараз "Чернігів-Арена" вже розмінована.

"Чернігів-Арена" - домашній стадіон ФК "Чернігів", який виступає у Другій лізі. Також на цій арені проводила матчі "Десна" (U19).

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Зазначено, що станом на 11 квітня на Чернігів-Арені в результаті бойових дій пошкоджено газон, а також частину адмінкорпусу і роздягалень, касу, фан-шоп і стелу, на якій красується назва нашого стадіону. Про терміни та заходи з відновлення інфраструктури ми проінформуємо додатково.

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є гарні новини!
кажуть мертвичука знайдено, захоплено, але живий ****(
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12.04.2022 21:20 Відповісти
Все дитинство там пройшло... І в Горсаду!
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12.04.2022 21:42 Відповісти
 
 