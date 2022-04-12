СБУ про затримання Медведчука: "Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Проросійські запроданці та агенти спецслужб РФ мають запам'ятати, що у їхніх злочинів немає строку давності.
Про це у Telegram повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!
Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!" - йдеться в повідомленні.
"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
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того що Бєня ешелонами міліонами тон завозив
Покладіть йому в камеру цю книгу.
Холодное лето 53-го. Скажите, что выполняли указания начальника причала
А сейчас предъявили, чтобы отвлечь от трагической ситуации с Мариуполем.
хочета взнати як ?
спитайте у консервативного судді Чауса
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мертвечук дещо не стрижений (що дивно для цього піжона),
і без бороди, бо найліпше змінити зовнішність бородою
станочок давали, а до перукаря не зводили щоб не світити
"арешт мертвечука викликав у соцмережах цунамі любові до Верховного"
ду-май-те !
Прям як у кацапських пропагандонів - слово в слово