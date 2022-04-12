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війна (48146) затримання (4111) Медведчук (1301) СБУ (9245)

СБУ про затримання Медведчука: "Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Проросійські запроданці та агенти спецслужб РФ мають запам'ятати, що у їхніх злочинів немає строку давності.

Про це у Telegram повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!

Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!" - йдеться в повідомленні.

"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Читайте також: Медведчук заарештований. ФОТО

СБУ про затримання Медведчука: Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! 01
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Топ коментарі
+83
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12.04.2022 21:52
+51
Кто этот моШный старик?
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12.04.2022 21:51
+45
а пам'ятаєш сволота, Стуса....?......
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12.04.2022 21:52
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Нагадайте поганяло кащея в кагебе-ефесбе?
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12.04.2022 22:32 Відповісти
Допрыгалась путинская абизьяна! Радостно!
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12.04.2022 22:34 Відповісти
А что, так ранее нельзя было?) Наверное доступ до угля закончился....
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12.04.2022 22:36 Відповісти
до россійського....
того що Бєня ешелонами міліонами тон завозив
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13.04.2022 00:36 Відповісти
спалили його на "паланыца"
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12.04.2022 22:37 Відповісти
Арешт - безумовно чудова новина, а тепер щоб суддя його не випустив.
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12.04.2022 22:37 Відповісти
Таке враження що він був на "колчаковских фронтах"
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12.04.2022 22:39 Відповісти
Наверное, партия регионов, начала уже своих бросать, что не делала до войны.
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12.04.2022 22:41 Відповісти
Лучше украдите Киву. Медведчук хоть и 5 колона но сидел тихо в своем подвале и не пи*дел лишнего. А эта шмаль Кива уехал в РФ и ротяку открывает на Украину, ему бы язык отрезать и на кол посадить.
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12.04.2022 22:41 Відповісти
одно другому не мешает
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13.04.2022 00:36 Відповісти
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12.04.2022 22:42 Відповісти
Не гарна фотка.Без фізічжского замєчанія.Не зачот.
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12.04.2022 22:47 Відповісти
Поміняйте його на наших хлопців - ***** його буде радий отримати і спитати за всі бабки що він йому давав на підривну діяльність, яку мертвечук успішно освої у власні кишені (не дарма він ще не на раисии - там його за яйця підвісять)
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12.04.2022 23:09 Відповісти
Тепер довбні дивіться на фото Медведчука-- та цього ********. Дивимось на НІС, та на ліву верхню брову
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12.04.2022 23:11 Відповісти
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12.04.2022 23:12 Відповісти
Ти диви як швидко відволікають від Маріупола,від рік крові по всій Україні...Ой не смішіть: спасли від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
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12.04.2022 23:23 Відповісти
ни один профессионал НИКОГДА не оденет наручники на одежду, только на руки...
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12.04.2022 23:30 Відповісти
Что это меняет? Он и так был под арестом и никто его не трогал.
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12.04.2022 23:35 Відповісти
казкарі
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12.04.2022 23:53 Відповісти
Бумеранг.
Покладіть йому в камеру цю книгу.
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12.04.2022 23:47 Відповісти
какой баканов маладец, а раньше вот с медведчуком за ручку весело здоровался как так и надо, хехе
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12.04.2022 23:51 Відповісти
Ще суду не було а вже винний
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12.04.2022 23:52 Відповісти
Если вернут под домашний арест, то подложат ли ему снова Ксюху Марченко или ограничатся резиновой бабой ?
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12.04.2022 23:57 Відповісти
виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію Джерело: https://censor.net/ua/p3333570

Холодное лето 53-го. Скажите, что выполняли указания начальника причала
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12.04.2022 23:59 Відповісти
Забрали сволочи прямо с фронта когда он в атаку на рашистов шел.
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13.04.2022 00:10 Відповісти
У Медведчука прическа попорчена потому, что таких подозреваемых транспортируют с мешком на голове.
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13.04.2022 00:13 Відповісти
Он так рученки впереди держит, как будто сейчас "танец маленьких утят" сбацать хочет. В глазах его читается монолог из "Федота-Стрельца": Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны - я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму.... Но желательно - в июле, И желательно - в Крыму.
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13.04.2022 00:30 Відповісти
Вова вже хоче його обміняти .....повторення цемаха!
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13.04.2022 00:33 Відповісти
посадить его на самолет с военной помощью для Марика. Хотят кацы сбить - их дело. Не хотят - наши там будут рады....
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13.04.2022 00:37 Відповісти
дуже схоже, що мертвечук нікуди не бігав, а його вивезли та тримали на ланцюгу біля батареї, а......
А сейчас предъявили, чтобы отвлечь от трагической ситуации с Мариуполем.

хочета взнати як ?
спитайте у консервативного судді Чауса


.
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13.04.2022 00:38 Відповісти
упс, з 2019 спецслужби геть втратили фаховість:

мертвечук дещо не стрижений (що дивно для цього піжона),
і без бороди, бо найліпше змінити зовнішність бородою

станочок давали, а до перукаря не зводили щоб не світити
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13.04.2022 00:43 Відповісти
СєрЛєщ щойно на ТВ :

"арешт мертвечука викликав у соцмережах цунамі любові до Верховного"

ду-май-те !
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13.04.2022 00:39 Відповісти
Щось я сумніваюсь у багаторівневій спецоперації під керівництвом самого- самого.Думаю затримала тероборона, може прикордонники або поліцейські, якщо не пильний перехожий.
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13.04.2022 01:06 Відповісти
добре. зради нема.
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13.04.2022 03:56 Відповісти
Поймали сволоту все-таки!
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13.04.2022 06:17 Відповісти
"блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію"

Прям як у кацапських пропагандонів - слово в слово
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13.04.2022 10:04 Відповісти
А Порошенко по тому же делу оправдали?
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13.04.2022 11:19 Відповісти
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