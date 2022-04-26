Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців. ФОТОрепортаж

У 36-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС міністр внутрішніх справ Денис Монастирський побуваву місті Чорнобиль.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Монастырский возложил цветы к мемориалу и вручил награды спасателям и правоохранителям, отличившимся в отражении российской агрессии. Также спасателям была вручена новая техника.

Также в Зону отчуждения прибыл и глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, побывавший на объекте укрытия ЧАЭС.

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Фото, відео - Олег Богачук