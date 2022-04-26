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Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У 36-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС міністр внутрішніх справ Денис Монастирський побуваву місті Чорнобиль.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події. 

Монастырский возложил цветы к мемориалу и вручил награды спасателям и правоохранителям, отличившимся в отражении российской агрессии. Также спасателям была вручена новая техника.

Также в Зону отчуждения прибыл и глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, побывавший на объекте укрытия ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в річницю катастрофи на ЧАЕС: Нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою

Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 01
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 02
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 03
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 04
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 05
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 06
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 07
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 08
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 09
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 10
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 11
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 12
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 13
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 14
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 15
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 16
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 17
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 18
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 19
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 20
Керівник МВС Монастирський відвідав Чорнобиль, де нагородив рятувальників та правоохоронців 21

Фото, відео - Олег Богачук
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Краще б Монастирський відвідав буковельську олігархічну республіку, де платна мєнтовська і круто екіпірована охорона береже достояніє і спокій бариг і нуворишів на воєнних вакаціях.
Напередодні вторгнення орків, він же проводив смотр "скорпіонів", що трошки популяли в Приип'яті і заявляв: но пасаран. Хреновий бекграунд в цього мінстра і дружка гогі голіашвілі з ******, лісового трухіна і т.д.
Невже орки знову повернуться грабувати ЧАЕС?
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Мусорський піар, потім - тихенько в ліс.
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26.04.2022 21:21 Відповісти
 
 