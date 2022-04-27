Зеленський нагородив працівників ЧАЕС, які забезпечували безпеку станції в умовах окупації рашистами. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам ДСП "Чорнобильська АЕС", які забезпечували безпеку на атомній електростанції навіть у складних умовах російської окупації та вберегли світ від чергової техногенної катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Дякуємо тим, хто вберіг світ від уже другої катастрофи у 2022 році. Я висловлюю подяку персоналу Чорнобильської станції та всім працівникам зони відчуження, які працювали, які залишилися на станції та забезпечували безперебійну роботу на ЧАЕС у справді нелюдських умовах – в окупації та за прямої загрози своєму життю. В умовах, коли російські загарбники виявилися настільки варварами, що взагалі не розуміли, куди вони прийшли і що таке радіаційна безпека", - сказав Зеленський під час зустрічі з працівниками АЕС.

"Наші фахівці відпрацювали справді професійно, відпрацювали по максимуму, щоб зберегти нормальну роботу всіх об’єктів ЧАЕС", – додав він.

Також глава держави подякував українцям та українкам, котрі в умовах окупації забезпечують роботу Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції у Європі.

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