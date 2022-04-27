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Зеленський нагородив працівників ЧАЕС, які забезпечували безпеку станції в умовах окупації рашистами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам ДСП "Чорнобильська АЕС", які забезпечували безпеку на атомній електростанції навіть у складних умовах російської окупації та вберегли світ від чергової техногенної катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Дякуємо тим, хто вберіг світ від уже другої катастрофи у 2022 році. Я висловлюю подяку персоналу Чорнобильської станції та всім працівникам зони відчуження, які працювали, які залишилися на станції та забезпечували безперебійну роботу на ЧАЕС у справді нелюдських умовах – в окупації та за прямої загрози своєму життю. В умовах, коли російські загарбники виявилися настільки варварами, що взагалі не розуміли, куди вони прийшли і що таке радіаційна безпека", - сказав Зеленський під час зустрічі з працівниками АЕС.

"Наші фахівці відпрацювали справді професійно, відпрацювали по максимуму, щоб зберегти нормальну роботу всіх об’єктів ЧАЕС", – додав він.

Також глава держави подякував українцям та українкам, котрі в умовах окупації забезпечують роботу Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції у Європі.

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Зеленський нагородив працівників ЧАЕС, які забезпечували безпеку станції в умовах окупації рашистами 01
Зеленський нагородив працівників ЧАЕС, які забезпечували безпеку станції в умовах окупації рашистами 02
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Піаритись він ********.
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27.04.2022 00:23 Відповісти
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27.04.2022 01:21 Відповісти
про них мало писали, але реально ці люди герої. правильно, що їх нагородили. такими українцями треба захоплюватися. боже, скільки звичайних людей проявили просто-таки героїзм.
а зеслуги проявили тільки свою ницість.
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27.04.2022 08:26 Відповісти
а як ті нацгвардійці, шо здалися без бою? Тіпа як в анєкдоті: пожежником харашо работать - зарплата висока, льготи, на пенсію в сорок.., але коли пожар, то шоч увольняйся
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27.04.2022 21:41 Відповісти
 
 