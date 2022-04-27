Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ Гроссі: Світ має зупинити ядерний шантаж з боку Росії. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаелем Маріано Гроссі, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ було обговорено рівень ядерної загрози, спровокованої Росією.

"Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, для Європи та світу, які створила Росія з 24 лютого. Росія тримала в Чорнобильській зоні контингент з бронетехнікою, яка руйнувала поверхню ґрунту й піднімала в повітря надзвичайну кількість пилу, зокрема радіоактивних часток", - пояснив президент.

Крім того, як повідомив глава держави, окупанти зруйнували пункти дозиметричного контролю, розграбували систему контролю радіаційного стану.

Зеленський зазначив, що світ має зупинити ядерний шантаж з боку Росії та відновити фундаментальні принципи ядерної безпеки й мирного використання атомної енергії.

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Також, нагадав президент, Україна запропонувала ініціативу щодо введення миротворців для гарантування безпеки Запорізької АЕС.

"Ця станція в жодному разі не може бути передана під контроль "Росатома". Ми обговорювали всі гострі питання ядерної безпеки, що виникли через агресію Росії проти України і внаслідок ядерного шантажу, до якого Росія послідовно вдається під час війни", - наголосив він.

Зі свого боку Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що сьогодні, у 36-річницю катастрофи, відвідав Чорнобильську АЕС, де подякував працівникам станції за їхню роботу, мужність і професіоналізм.

Очільник МАГАТЕ наголосив на важливості подальшої співпраці та підтримки України у складні часи.

"Моє завдання, серед іншого, полягає в тому, щоб забезпечити те, що ядерні електростанції країни, які важливі у світі з погляду постачання електроенергії, не опиняться під загрозою. Саме тому МАГАТЕ перебуває в Україні й продовжуватиме свою роботу. Сьогодні ми погодилися, що будемо надавати допомогу й проводити спеціальну роботу з відновлення спроможностей інфраструктури, яка зазнала пошкоджень", - підсумував він.

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