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Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, також пошкоджено ще один міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєверодонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 01

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 02

Читайте: Сєверодонецьк не оточений, але армія РФ зайшла на околиці міста, - Гайдай


Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 03

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 04

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 05

Також читайте: Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Слава Украiнi!
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28.05.2022 08:10
+37
Героям Слава!!!
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28.05.2022 08:18
+34
смотришь на фото и думаешь ну привет Русский Мир! циничность ситуации ирациональность происходящего и реализма, сюрреализм- просто убивает и думаешь И ВОТ ЗА ЭТО!!!! за смерти, убийства, разрушения,горе, пустошь- эта ******** сущность ***** и боерется, послал Орду Мордора?????? да мир перевернулся... почему кацапы не могут ПРОСТО ЖИТЬ?! просто жить... просто радоваться мгновениям нашей ничтожной жизни- которая во Вселенной не успевает даже приобрести вид вспышки ...
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28.05.2022 08:38
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Слава Украiнi!
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28.05.2022 08:10 Відповісти
Героям Слава!!!
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28.05.2022 08:18 Відповісти
Слава нації ! Смерть ворогам !
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28.05.2022 09:00 Відповісти
Ганьба поручик Ржєвскому!, вибачте, подпалковніку Арєстовічу! Люся вчора хвалив кацапських офіцерів, що ті дуже талановито воюють біля Лиману. Як бачимо, не дуже і не талановито. 😏 Віримо в ЗСУ! Допомагаємо, чим можемо! Молимось за наших хлопців! Вони - кращі!
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28.05.2022 09:50 Відповісти
Достовірність таких джерел дуже близька до нуля. Зважаю виключно на звіт ГШ.
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28.05.2022 08:22 Відповісти
Александр ********** d36c0ac9твоє існування, дуже близьке до лайна.
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28.05.2022 08:35 Відповісти
Це гоблін із дамбаса
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28.05.2022 09:44 Відповісти
Очередной кацапский троляка 🤣🤣🤣
Александр Кирьянов d36c0ac9

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 26.05.2022
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28.05.2022 09:02 Відповісти
Так,бо потім втрати 50 орків напишуть
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28.05.2022 09:03 Відповісти
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтературы у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:25 Відповісти
При будівництві держави головною проблемою стоїть вирішення національного питання, а при вирішенні національного питання першим пунктом стоїть МОВА.
Тому я пропоную повернути в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: . При отриманні паспорту кожен власноручно вписує свою національність, або графу залишає пустою.
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28.05.2022 08:53 Відповісти
Язык врага надо знать .Тогда лучше будешь его понимть
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28.05.2022 09:29 Відповісти
Запишитесь на курсы, женитесь на кацапке, а в школе русскому языку делать нечего в силу тысячелетнего геноцида украинцев.
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28.05.2022 09:47 Відповісти
Завтра угорці будуть ворогами, давай угорську в школах від Чернівців до Луганська.
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28.05.2022 10:05 Відповісти
угорці уже вороги
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28.05.2022 15:07 Відповісти
ворога краще розуміти , через пріціл зброї , в іншому випадку через піднятий ним білий прапорець
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28.05.2022 11:51 Відповісти
сспілкування з ворогом має тривати не довше кулеметної черги, а для цього знати хрюцке ізиг не треба
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28.05.2022 20:21 Відповісти
Головне досягнення манкуртів в українській владі у 90 - х це знищення графи у Свідоцтві про Народження про національність. Просто народилася людина з громадянсьвом України -
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28.05.2022 21:22 Відповісти
А от як було раніше, до 90 х років, національність УКРАЇНЕЦЬ це була норма -
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28.05.2022 21:28 Відповісти
это не манкурты продавили,а богоизбранные ,вернее та часть из них ,что ныне называются олигархами
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28.05.2022 21:48 Відповісти
смотришь на фото и думаешь ну привет Русский Мир! циничность ситуации ирациональность происходящего и реализма, сюрреализм- просто убивает и думаешь И ВОТ ЗА ЭТО!!!! за смерти, убийства, разрушения,горе, пустошь- эта ******** сущность ***** и боерется, послал Орду Мордора?????? да мир перевернулся... почему кацапы не могут ПРОСТО ЖИТЬ?! просто жить... просто радоваться мгновениям нашей ничтожной жизни- которая во Вселенной не успевает даже приобрести вид вспышки ...
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28.05.2022 08:38 Відповісти
у них нет мозгов...
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28.05.2022 08:48 Відповісти
Кацапам без туалетов вбили вголову,что они сверхлюди и им все можно,
достаточно посмотреть на поведение кацапов за рубежом .
Европейцы от них шарахаются как от чумных , а кацапы даже не стесняются своего безмерного хамства и
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28.05.2022 09:10 Відповісти
Есть у них мозги, куриные..
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28.05.2022 11:18 Відповісти
Справа в тому, паРаша є імперією. А імперія має імперську націю.

"Російські царі навчили нас, що найгіршим деспотизм стає тоді, коли вдає, що робить добро. Тоді він виправдовує свої найдикіші вчинки добрими намірами, а зло, яке нібито має бути ліками, не має меж. Фальшиві чесноти зводять на манівці дух народу, засліпленого блискучими принадами злочину, розмірами злочинств, які виправдовуються обставинами".

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
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28.05.2022 09:00 Відповісти
Томущо РАШКУ ТРЕБА ПОРВАТИ ЯК ТУЗИК ТРЯПКУ НА КУСКИ .
І УКРАІНЕ буде жити спокійніше
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28.05.2022 09:06 Відповісти
Патаму што касапьі
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28.05.2022 09:25 Відповісти
Тому що вони раби сина сатани *****.
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28.05.2022 10:58 Відповісти
Потому что русаки - это человеческий биомусор, результат многовековой отрицательной эволюции! Это же очевидно.
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28.05.2022 11:03 Відповісти
Наивный Вы человек. Почитайте или послушайте песню В. Высоцкого Дом "...мы всегда так живем Траву кушаем век на щавеле скисли душами опрыщавели. Да ещё вином много тешились Разоряли дом дрались вешались " Вот такая русня во все века и была.,
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28.05.2022 13:20 Відповісти
Я ходив по цим місцям. Будь вони прокляті ті кацапи і горіти б їм в пеклі виродкам. Мочіть їх хлопці масово і повністю.
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28.05.2022 09:57 Відповісти
Ну вот а то уже истерички местные с московскими тролями шабаш "усе пропало" в коментах устроили.Верьте в ЗСУ а не арестовичам и прочей шобле.
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28.05.2022 09:58 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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28.05.2022 10:52 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Смерть рашистським окупантам !!!
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28.05.2022 10:55 Відповісти
Рашисти ще займають готель Мир в Сєверодонецьку.

Сергій Гайдай
3 год ·

Від Сєвєродонецька можуть залишитися лише руїни - рашисти без зупину обстрілюють місто з усієї можливої зброї.

Коротке ранкове зведення 28 травня:
росіяни досі знаходяться в готелі «Мир», тривають бої, ЗСУ роблять все можливе, аби вибити звідти рашистів. орки несуть втрати. Далі вглиб міста просунутися не можуть.

Сєвєродонецьк не відрізаний, сполучення з містом є, але до міста може заїхати тільки легковий транспорт
Траса «Лисичанськ-Бахмут» НЕ контролюється росіянами, проїзд нею небезпечний
Сполучення з іншими регіонами є.
Відео: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1674655546235322/
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28.05.2022 12:29 Відповісти
Готель їм гробом. Ненажерлися ще необжитої землі Сибіру.
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28.05.2022 21:19 Відповісти
неужели открылись глаза
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
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28.05.2022 13:19 Відповісти
Останнє фото - просто жах. Які мають бути ущербні мешканці будинку, щоб дати його так спаплюжити "мєсним бізнесом"?
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28.05.2022 13:53 Відповісти
да шо бы вы ******** отошли в пекло,да в самую огненую гиену.твари.
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28.05.2022 16:35 Відповісти
Але ж була купа зомбі, які свого часу верещали- "путен, введи войска". І де та сволота зараз?
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28.05.2022 18:54 Відповісти
На жаль більшість тої сволоти яка обирала проросійскі партії на виборах зараз збігла десь у Польщу або у Німеччину.
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28.05.2022 22:07 Відповісти
По тому что рассказывали в сети и тв, как орки ****** по городу, представлял себе что Северодонецк уже представляет собой что то вроде Волновахи. Судя по фото все еще есть относительно целые дома.
Неужели в том гадюшнике-Москве не найдется ни одного кто бы втолковал бундерному и его приспешникам что эту войну им не выиграть?!
На что они надеются? Повернуть время вспять?
Дб, бл...
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28.05.2022 19:45 Відповісти
Я понял чего Путлер обьявил войну Украине.Он просто узнал своё настоящее имя.Х#ЙЛО. Обиделся как гитлер на всех евреев
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28.05.2022 19:54 Відповісти
Lietuva за 3 дня собрала 5 млн. на Bayraktar для Україна... Мочить орков... rip 30 000...
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28.05.2022 21:33 Відповісти
Спасибо от души! И дай Бог литовцам жизни и здоровья!
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28.05.2022 22:19 Відповісти
 
 