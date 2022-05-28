Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські війська вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, також пошкоджено ще один міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєверодонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором", - йдеться в повідомленні.



Крім того, зафіксовано руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.







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