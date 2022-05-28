4 411 24
По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніч на Сумщині минула неспокійно. З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала території регіону.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство.
"Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська", - зазначає Живицький.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
Він також опублікував наслідки удару по сільгосппідприємству Путивльської громади.
Топ коментарі
+16 5 копійок
показати весь коментар28.05.2022 09:02
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.05.2022 09:02
+8 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар28.05.2022 09:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
кацапи недаремно самі себе обстрілюють з метою вказати на нас і щось там виправдати.
Тлді почне ковирятись у жопі...
чи знову "не провоцировать" "а то "путиннападёть" ???
Скажи мені - скільки часу треба щоб вирахувать місце ведення стрільби, зробить розрахунки (це якщо артилерія стоіть на місці в бойовому положенні) і вистрелить? Ти в три хвилини вкладешся?
Чи ти пропонуєш робить так само як вони - бить по стаціонарних цілях? По селах, наприклад Та навіть по прикордонних заставах, чи дислокаціях в/ч А вони який стосунок мають до "кочуючих батарей"? Вони наступного разу будуть бить з іншого місця
Інакше діла не буле, кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Я з ними півжиття у одній державі прожив. Я їх психологію добре знаю.