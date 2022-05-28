За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донецькій області. Поліція задокументувала воєнні злочини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали 32 цивільних об’єкти – житлові будинки, пожежна частина, база відпочинку, будівельне та сільськогосподарське підприємства, критична інфраструктура.
"Під обстрілом ворога перебували населені пункти: Авдіївка, Лиман, Бахмут, Святогірськ, Залізне, Миколаївка, Красногорівка, Торецьк, Райгородок, Донецьке, Нью-Йорк, Привілля, Шуми, Ягідне. Російські війська били із авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Це москалі переселені на міце заморених голодом українців тому вони і чекають своїх асвабадітєлєй