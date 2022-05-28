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За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу війська РФ завдали 21 удар по Донецькій області. Поліція задокументувала воєнні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали 32 цивільних об’єкти – житлові будинки, пожежна частина, база відпочинку, будівельне та сільськогосподарське підприємства, критична інфраструктура.

"Під обстрілом ворога перебували населені пункти: Авдіївка, Лиман, Бахмут, Святогірськ, Залізне, Миколаївка, Красногорівка, Торецьк, Райгородок, Донецьке, Нью-Йорк, Привілля, Шуми, Ягідне. Російські війська били із авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Російські окупанти проводять активні наступальні дії на Донецькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 09
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 10
За добу війська РФ завдали 21 удар по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 11

Автор: Ірина Дашківська
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28.05.2022 10:57 Відповісти
неймовірно, але й досі деякі особини з неокупованого Донбасу вірять у те, що правосєкі-бандеровци-тероборона 8 років "Абіжалі і дамбілі Бамбас).. дебіли..(
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28.05.2022 11:22 Відповісти
чому тебе це дивує ? Донбас це Україна але люди які там зараз живуть це не Українці

Це москалі переселені на міце заморених голодом українців тому вони і чекають своїх асвабадітєлєй
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28.05.2022 11:40 Відповісти
 
 