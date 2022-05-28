Викладання російською, "дипломи" "ДНР" та вступ до вишів у депресивних регіонах РФ: Окупанти відкрили в Маріуполі школу. ФОТОрепортаж

Російські загарбники в тимчасово захопленому Маріуполі відкрили школу.

Про це у Telegram розповів радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відкрили школу №65. Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. В школі працює невелике за кількістю класів крило. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки. Викладання - російською: мова/література/математика. Випускникам обіцяють видати "дипломи" "днр" та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в (дупі світу) економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян.

Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда", - наголосив Андрющенко.

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