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війна (56084) Маріуполь (2815) окупація (5813) школа (1822)

Викладання російською, "дипломи" "ДНР" та вступ до вишів у депресивних регіонах РФ: Окупанти відкрили в Маріуполі школу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники в тимчасово захопленому Маріуполі відкрили школу.

Про це у Telegram розповів радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відкрили школу №65. Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. В школі працює невелике за кількістю класів крило. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки. Викладання - російською: мова/література/математика. Випускникам обіцяють видати "дипломи" "днр" та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в (дупі світу) економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян.

Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда", - наголосив Андрющенко.

Також читайте: Окупанти встановили мобільні душові палатки в Маріуполі, - Андрющенко

Викладання російською, дипломи ДНР та вступ до вишів у депресивних регіонах РФ: Окупанти відкрили в Маріуполі школу 01
Викладання російською, дипломи ДНР та вступ до вишів у депресивних регіонах РФ: Окупанти відкрили в Маріуполі школу 02
Викладання російською, дипломи ДНР та вступ до вишів у депресивних регіонах РФ: Окупанти відкрили в Маріуполі школу 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
особенно впечатлили окна, обтянутые пленкой, через которые осколками влетел в школу руцкий мир...
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28.05.2022 11:10
+12
Людям надо знать,что их ждёт в Оркостане.
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28.05.2022 11:19
+7
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28.05.2022 11:38
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особенно впечатлили окна, обтянутые пленкой, через которые осколками влетел в школу руцкий мир...
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28.05.2022 11:10 Відповісти
что-то непонятно - цензор занимается в основном освещением деятельности паРаши на оккупированных территориях?
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28.05.2022 11:15 Відповісти
Людям надо знать,что их ждёт в Оркостане.
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28.05.2022 11:19 Відповісти
А вам тільки подавай гарні новини щоб не бачити всієї правди?
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28.05.2022 11:36 Відповісти
СБУ на вчительку коллаборантку ще не завели справу до того навіть по цьому фото можна ідентифікувати
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28.05.2022 11:22 Відповісти
Стягли парти у один кабінет бо не так повинні стояти і знімають пропаганду. А та ватанша що читає? Чи не рузьській язик часом? Гидота. Діти не обирали, ватні батьки обрали їх долю
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28.05.2022 11:27 Відповісти
не треба так категорично, зеленьба маріуполь здала, люди навіть не встигли зрозуміти як місто оточили, і все...
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28.05.2022 11:30 Відповісти
узкій мір во всєй красє - распіз.охать полуміліоний город - и в одном полууцелевшем здании, после кастинга оставшихся пока ещё в живых жителей, устроить "теплицу ВДНХ", чтобы снимать рекламные ролики для дебилов-кацапов про успехи подыхающей империи..(
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28.05.2022 11:31 Відповісти
Только полные отмороженные или сепары поведут сейчас детей в школу на окупированных территориях. Рашисты еще и провокацию могут сделать взорвав школу с детьми чтобы обвинить Украину
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28.05.2022 11:36 Відповісти
А таких в Україні достатньо, котрі вихідці з росіян і очікували росію. Це вороги, котрі стрілятимуть в спину, а тому потрібно починати покарання з них, а кацапів, що воюють в Україні безпощадно нищити.
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28.05.2022 13:15 Відповісти
Дипобломы дыры будет выдавать кандида неук кива.
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28.05.2022 11:38 Відповісти
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28.05.2022 11:38 Відповісти
параша
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28.05.2022 11:46 Відповісти
С мавзолєйной ксивой можно поступить даже в Кембридж или Сорбонну...и даже Гарвард...
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28.05.2022 11:48 Відповісти
В Благовещенское ДВОКУ, его еще в "Совке" с хохотом называли "ВокудЭм".
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28.05.2022 12:15 Відповісти
Як говорив,вже покійний Л.М. Кравчук,маєм те,що маєм!! І поки виборці будуть віддавати свій голос за **гречку** і життя в маслі--доти таке і буде. На Пороха гнали майже половина населення України і ким він тільки не був і мародером,і братовбивцем,і зрадником,який наживається на війні,і .....а насправді потрібно було головою,а не ДУПОЮ,збагнути,що Україна проти рашки не зможе вистояти в самотужки,але повелись на заклики КЛОУНІВ,що Крим здали,а якби я був прензом,то захищали-б до останньої краплі крові!!! І що ми маємо на сьогодення? Навіть важко і уявити і це ще не кінець,а можливо тільки початок,вже говорять,що в цім році не закінчиться. А ГОЛОВНЕ,що вся ця 73%-тна маса,всеодно талдичить як мантру,а як-би був Порох,то вже здав-би всю Україну!!!,навіть не припускають,що при Пороху,можливо і не булоб цієї війни(хоча я сумніваюсь) і роблять з Зе--ВЕЛИКОГО СТРАТЕГА І СПАСИТЕЛЯ!!! А правда така,що на сьогодні він приніс смерть,розруху,хаос в країну і поки ще ні єдиного здобутку,лише піар і сраколизів,таких як якийсь Поворознюк,якого ніхто ніколи не чув і не знав,а на сьогодні він бажаний гість в Мосейчук,бо вихваляє які дороги зробив В.О. ,а де тепер ті дороги і мости--мовчить!! СУМНО!! Раніш думав,ну за що мені припало жити в тих 90-х,а тепер споминаю їх як сон,а краще пожити мабуть Господь Бог не дасть,не хватить часу.....
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28.05.2022 12:43 Відповісти
дочекалася вата російського світу.
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28.05.2022 13:06 Відповісти
Цим ми теж будемо виплачувати соціалку?
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28.05.2022 13:59 Відповісти
так что там разбомбили, если семьи с детьми еще в таком количестве остались и в школу ходят
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28.05.2022 15:19 Відповісти
 
 