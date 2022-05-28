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Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі, - Дейнеко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники загону морської охорони в морі знайшли круг та буй з російського крейсера "Москва", який майстерно знищили ЗСУ.
Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
"Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами. До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва". Їх передали небайдужі моряки.
Після зустрічі недофлагмана чф рф з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була "МОСКВА" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки", - наголосив він.
Топ коментарі
+34 Валдис Унар
показати весь коментар28.05.2022 12:02
+25 Nataliia Mykhailova a5732138
показати весь коментар28.05.2022 12:16
+17 Бенина Мама
показати весь коментар28.05.2022 12:05
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Ну або ж в любому історичному музеї.
Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.
Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі...
К нему поплыл какой-то ..й.(с)
лишив по собі круг та буй...
Тонул чудак с огромным ... глазом
Его искали водолазы
Но даже глаза не нашли