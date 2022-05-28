Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі, - Дейнеко. ФОТО

Прикордонники загону морської охорони в морі знайшли круг та буй з російського крейсера "Москва", який майстерно знищили ЗСУ.

Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами. До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва". Їх передали небайдужі моряки.

Після зустрічі недофлагмана чф рф з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була "МОСКВА" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки", - наголосив він.

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