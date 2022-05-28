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Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі, - Дейнеко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники загону морської охорони в морі знайшли круг та буй з російського крейсера "Москва", який майстерно знищили ЗСУ.

Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами. До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва". Їх передали небайдужі моряки.

Після зустрічі недофлагмана чф рф з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була "МОСКВА" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки", - наголосив він.

Дивіться: Член екіпажу, ще не знищеного крейсера "Москва", пропонує героям-оборонцям Зміїного здатися і отримати "плюшки" від "правильной стороны". АУДIО

Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера Москва виявили прикордонники у морі, - Дейнеко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Да и "буй" с ним).
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28.05.2022 12:02
+25
тому що буй, як лосось, пливе до того місця, де він народився:
Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.

Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
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28.05.2022 12:16
+17
Крабы орков сожрали, а круг с буем выплюнули.
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28.05.2022 12:05
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Да и "буй" с ним).
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28.05.2022 12:02 Відповісти
не фига. Выставить на международный аукцион. На один дрон с лазерным дальномером точно хватит
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28.05.2022 13:08 Відповісти
Сподіваюсь - ці речі займуть почесне місце в майбутньому музеї російсько-Української війни.

Ну або ж в любому історичному музеї.
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28.05.2022 12:04 Відповісти
Их можно выставить на каком-нибудь аукционе толстосумов, это редкие вещи, спрос будет, а на вырученные деньги купить оружия и боеприпасы.. )
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28.05.2022 12:57 Відповісти
Крабы орков сожрали, а круг с буем выплюнули.
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28.05.2022 12:05 Відповісти
странно почему оно к берегу Севастополя не приплыло
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28.05.2022 12:05 Відповісти
тому що буй, як лосось, пливе до того місця, де він народився:
Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.

Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
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28.05.2022 12:16 Відповісти
чому кацапам дали дістати тіла рузні і *секретну апаратуру* з затонулої мацкви? дагаварняк? 2 ядерні боєголовки як і казали конспірологи?
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28.05.2022 12:07 Відповісти
а що треба було зробити?
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28.05.2022 12:08 Відповісти
знову помилка в заголовку? ))) не буй а х*й !!!! (дами пардон)))
Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі...
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28.05.2022 12:08 Відповісти
Єто фєйк. Крєйсєр "мацква" пєрєбазіраван на тіхаакєанскій флот і охраняєт росєюшку от японского супостата.)
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28.05.2022 12:10 Відповісти
А на воде качался буй,
К нему поплыл какой-то ..й.(с)
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28.05.2022 12:13 Відповісти
пішов кораблик той на х@й,
лишив по собі круг та буй...
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28.05.2022 12:13 Відповісти
абыдна, да?
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28.05.2022 12:16 Відповісти
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28.05.2022 12:20 Відповісти
скільки там за марку на пошті давали ? Отож. Розпиляти це, що зловили на кусочки і продати колекціонерам за немалі гроші, а гроші звичайно на закупівлю наприклад чергового байрактару для ЗСУ.
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28.05.2022 12:25 Відповісти
Фраза"-буй вам,ані Одесу" заграла новими кольорами...
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28.05.2022 12:39 Відповісти
А в это время кацапы вблизи Змеиного, как у себя дома, лазят на дно и поднимают с дохлого крейсера свои сраные артефакты. Злость берёт.
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28.05.2022 12:42 Відповісти
На волнорезе возле буя
Тонул чудак с огромным ... глазом
Его искали водолазы
Но даже глаза не нашли
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28.05.2022 12:47 Відповісти
на аукціон а гроші на зсу
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28.05.2022 12:58 Відповісти
Предлогаю сделать из этого буя общественный сортир. Чтобы каждый желающий смог посрать на Москву
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28.05.2022 13:41 Відповісти
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28.05.2022 13:43 Відповісти
на аукцион, а за бабло купить ракету на "еще повторить"
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28.05.2022 15:39 Відповісти
 
 