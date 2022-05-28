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Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни-артилеристи Угруповання Об'єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами.
"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли! Результат – два танки, дві БМД, вантажівка з боєкомплектом російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+64 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар28.05.2022 12:58
+44 damian kireev
показати весь коментар28.05.2022 13:01
+42 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.05.2022 13:00
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Будь ласка, зачекайте...
В будь-якому разі вдячний французам
По пересічній місцевості і по грунту швидкість однакова. Якщо є мережа доріг з твердим покриттям то так, Цезар має перевагу.
Гадаю, це питання тактики використання того ци іншого виду САУ. І ті і інші мають бути на озброєнні.
На танковому шасі екіпаж більше захищенний.
Тому в будь-якому випадку слід віпрацьовувати тактику застосвання конкреного виду зброї. Мені більше Арчер подобається, але хто ж нам його дасть, да ще в значній кількості.
Зелемені мерзотні покручі "Кропиву" заблокували, лише Залужний за 3 місяці до війни знову відродив. Така артилерія + система оперативного управління вогнем на полі бою мають компенсувати перевагу по кількості казламордої артилерії.
Колесные САУ быстрее перемещаются по дорогам и дешевле в обслуживании.
Гусеничные САУ быстрее готовы к бою, быстрее снимаются с места, лучше на бездорожье и имеют какую-никакую броню - от осколков или автоматной очереди дрг вполне защищает.
А починаючи з 2017 року- Старокраматорський завод
Ствол сделали на Богдану на 52 калибра,ствол отличный,дальнебойный и ресурсный .
Кто не верит-может поискать-богдана сейчас воююет и отлично воююет .
Дальность у богданы больше ,чем цезаря (уже сделано больше 500 выстрелов полным зарядом ,общий настрел около 1500 выстрелов)-макс.дальность богданы -45 км АРСом (сравните с хваленой М777 )
Отличие- только в ручной подаче -(но такая хрень как у Цезаря делается на раз ,это не Арчер ) .
А прыгают и шатаются при выстреле все подобные системы
Вот и весь арчер -попадет под ответку где нибудь и можна надолго списывать в ремонт .
Ну а если кто то думает ,что не попадет-смотрим Луггандонию ныне -Лиман,северодонецк,лисичанск и т.п.
- Вільха, Стугни, Нептуни, Верба, Богдана...
І, це були ракети для української армії!
Що було замовлено після 2019:
- Нічого! Все що зараз є нового це те що було забрано з замовлених на експорт ракет!
Хомчак і Таран сказали що всього достатньо:
- Нептуни під тиском порохоботів замовили 31 грудня 2021 року.
- 16 тис.броників під арештом дбр згнили на складі по ділу ген. Павловського.
- Аеророзвідку було розформовано.
- Реформу харчування знищено.
- Склад Арт батарей скорочено- як і їх БК.
Очередной "знаток" или эХсперД?
Хоть верхнее образование или офицерское звание есть?
"вкладывать деньги в артиллерию, ракеты и беспилотники, а не в катера и надувные лоханки"
Так вкладывали деньги в ракетные системы и беспилотники, напомнить, когда и при каком преЗе...
эти программы свернули?
А катера тоже нужны, или морские границы стеречь действительно на надувных лодках?
Кстати, они таки выстрелили и далеко не все захвачены парашистами, не знало?
Ксчтати, Изык рАдной пАдучи, на троечника средних классов не тянешь.
(дякуємо за плюшкі ! )))
У Франции одна из передовых оружейных школ.
Кстати, представьте, какой опыт накопят украинцы, используя разное передовое вооружение лучших инженерных школ. Причем в реальных боевых условиях. Это бесценный опыт, который ляжет в основу украинской инженерии. Уверен, КБ Украины во всю работают в этом направлении.
Але все рівно - менше ніж 3-4 людини команди не роблять?
Відповідь проста: збереження керування та проблема лавиноподібного зниження кваліфікації.
Армія США може собі дозволити піхотинців відправляти в 3-5 осіб на виконання завдань - там навчання реально безперервно та якісно. А армія України - не може. Кадровий склад - "до 100'000 осіб", а мобілізованих "піджаків", які місяць тому взяли автомат в руки в 3 рази більше.
Так і з артилерією. Формально - всі вони артилеристи. А реальну освіту має та знає що робити в кожну секунду будь-якої ситуації командир батареї, а не кожен боєць батареї чи дивізіону.
Це рашка може собі дозволити завантажити міномети та ящики з мінами на вантажівки та пустити ці вантажівки по 1 машині - пуляйте куди хочете. І тікайте як хочете. Всі інші - не можуть так робити.
Ми повинні бути вдячні будь-кому, за будь-яку допомогу. Навіть найменшу. І не маємо жодного права, критикувати країни, які не хочуть надавати нам безкоштовно свою зброю із різних причин.
Вина звичайних Українців у цій війні, мінімум 30-40%. МІНІМУМ. Якби, наприклад в 1994 році ми думали головою та обрали нормального президента, то на початку 2000-х разом з Польщею вступили в НАТО та ЄС. І з ймовірністю в 95% жодної війни зараз би не було. Бог дав на ще один шанс в 2010 році, а и знову не скористались ним і обрали Януковича, в 2019 році знову був шанс і ми його як завжди втратили, обравши Зеленського президентом, який замість продовження реформування армії та фінансування зброї, закатав все в асфальт. То хто нам винен? Німеччина, яка не хоче подарувати зброю? Можливо Ізраїль? Чи все таки США, які так повільно надсилають зброю?
И 20 САУ - это отнюдь не "2 подбитых танка".
"що вирішать 2 танки орків"?!?
Ви в своєму розумі? Конкретніше: ви ідіот чи гідроцефал? 2 танки і 2 БМД, при правильному використанні, розкатають батальйон легкої піхоти (ТРО), навіть якщо в них по 5 "мух" на взвод.
Тож не меліть дурниць. Такі результати - це приголомшлива ефективність.
Якщо 4 батареї САУ CAESAR (дивізіон) будуть хоча б кожен день нищити стільки разом (нагадую, в новині відстрілялись 3 гармати - 1 батарея), то це буде планетарний рекорд всіх часів з використання ствольної артилерії, включаючи 2 світову війну.
А якщо ще й 10 дивізіонів М777 будуть, кожен, стільки колошматити - то в рашки танки та ббм скінчаться ще до липня, взагалі. Бо хлопці на Д-20/30 та наших стареньких САУ-шках продовжуть "насипати"...
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Тільки боневтік чимось постійно не задоволений та наіжджає на Макрона !
Кроме того,во всём виноват Запад,не он.
Его скверики,скамеечки по 1 тыще баксов украшают Украину,радуют жителей
А де ж шольці, а?
Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
Роман Донік (С)
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
Зрозумійте, наступають по свої же трупах вони не з-за того, що взагалі не вміють воювати. А з-за того, що особисто путлєр там зараз БТГр-и по карті пересуває - тобто ті наступи це не військове рішення та потреба - а відпрацювання політичних вимог, заради яких - по трупам своїх наступати - дрібниця. А ось прта там працює будь-здоров. І ховатися вміє не гірше за інших.
А то вже закінчуються снаряди до наших ураганів ,далі це просто машина без кузова