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Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни-артилеристи Угруповання Об'єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли! Результат – два танки, дві БМД, вантажівка з боєкомплектом російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 01
Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 02
Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 03
Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 04
Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 05
Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 06
Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом 07

Читайте також: Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
Блін, ще б таких цезарів пару сотень, то можна було б вже мацкву йти звільняти!!!
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28.05.2022 12:58
+44
Класная штука этот Цезарь.Намного лучше сау на гусеничной платформе и мобильнее
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28.05.2022 13:01
+42
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28.05.2022 13:00
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Блін, ще б таких цезарів пару сотень, то можна було б вже мацкву йти звільняти!!!
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28.05.2022 12:58 Відповісти
Класная штука этот Цезарь.Намного лучше сау на гусеничной платформе и мобильнее
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28.05.2022 13:01 Відповісти
На танковому шасі швидше до бою готовиться і швидше знімається, т.я. не потрібно ставити опори. Також плюси на болотах.
В будь-якому разі вдячний французам
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28.05.2022 13:21 Відповісти
Гусеничная техника медленная и оставляет следы, поэтому ее трудно спрятать. А сейчас в современной войне незаметность и мобильность это очень много значит.
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28.05.2022 13:45 Відповісти
Вважаєте, що після Цезарю в житі слідів не буде?)
По пересічній місцевості і по грунту швидкість однакова. Якщо є мережа доріг з твердим покриттям то так, Цезар має перевагу.
Гадаю, це питання тактики використання того ци іншого виду САУ. І ті і інші мають бути на озброєнні.
На танковому шасі екіпаж більше захищенний.
Тому в будь-якому випадку слід віпрацьовувати тактику застосвання конкреного виду зброї. Мені більше Арчер подобається, але хто ж нам його дасть, да ще в значній кількості.
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28.05.2022 13:50 Відповісти
Один чи пару арчерів обіцяли наче... На випробування в бою.
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28.05.2022 14:00 Відповісти
Я б усім виробникам написав - давайте батарею, отримаєте звіт про практичне застосування, плюси, мінуси, недоліки і т.д.. Гадаю, виробникам і військовим було б цікаво реальну практичну оцінку отримати а не "красіві" полігонні стрільби.
Зелемені мерзотні покручі "Кропиву" заблокували, лише Залужний за 3 місяці до війни знову відродив. Така артилерія + система оперативного управління вогнем на полі бою мають компенсувати перевагу по кількості казламордої артилерії.
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28.05.2022 14:40 Відповісти
И там, и там есть свои достоинства и свои недостатки.
Колесные САУ быстрее перемещаются по дорогам и дешевле в обслуживании.
Гусеничные САУ быстрее готовы к бою, быстрее снимаются с места, лучше на бездорожье и имеют какую-никакую броню - от осколков или автоматной очереди дрг вполне защищает.
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28.05.2022 14:02 Відповісти
у колесных тоже противопульная броня
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28.05.2022 16:30 Відповісти
Кожній техніці своє застосування.
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28.05.2022 13:25 Відповісти
так, а якщо було своїх Богдан штук 200, то може і москалі не напали
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28.05.2022 13:03 Відповісти
богдан звичайна совкова пушка.З Цезарями не зрівняється.Нам треба саме західних пушок і гаубиць.Вони набагато кращі.
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28.05.2022 13:06 Відповісти
А все ж ліпше, якби "Богдани" таки були!
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28.05.2022 13:19 Відповісти
Аби як воювати-здоров'я нізащо втрачаг
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28.05.2022 13:26 Відповісти
Ми до цих Богдан стволи не могли зробити (точність стрільби з такими стволами була неприйнятна). Угробили технічні виші, ось і маємо.
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28.05.2022 13:31 Відповісти
Справа взагалі не в вишах. На жодному з підприємств за 30 років скільки не намагалися, так і не вийшло стволы робити. Обладнання, метал може й небажання
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28.05.2022 14:03 Відповісти
а металу свого до них таки не має... але і в москалів немає
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28.05.2022 14:31 Відповісти
На Старокраматорському заводі пояинаючи з 2019 р. робили пушки для Богдан. Також випускали свої міномети, і гармати інших калібрів могли- але ж ніхто не замовляв.
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28.05.2022 14:36 Відповісти
а серьезно пытались? прям искали как лучше, институты подключали? конкуренцию и т.п. пилили? вряд ли. распил бабла сверху - снизу - и везде, потому что это нахрен не надо было (тем кто этим рулил в том числе). так что да, чем кормить просто так ораву дармоедов проще и дешевле кажется купить. и машины немецкие - тоже и т.д. и т.п. только зачем нам тогда вот эта куча "лучших людей" на потоках бабла?
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28.05.2022 16:04 Відповісти
У нас, нажаль, нормальні стволи для танків та арти і не вміли робити...пам'ятаю, про цей недолік казали ще коли ми Ятагани робили для Туреччини.
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28.05.2022 14:04 Відповісти
І скільки ж тих Ятаганів зробили для турків?
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28.05.2022 14:33 Відповісти
Вміли. Для Пакистанського контракту на Т - 80. На заводі в Сумах.

А починаючи з 2017 року- Старокраматорський завод
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28.05.2022 14:37 Відповісти
откуда данные-наверное Чмут-великий специалист наплел наверное опять?
Ствол сделали на Богдану на 52 калибра,ствол отличный,дальнебойный и ресурсный .
Кто не верит-может поискать-богдана сейчас воююет и отлично воююет .
Дальность у богданы больше ,чем цезаря (уже сделано больше 500 выстрелов полным зарядом ,общий настрел около 1500 выстрелов)-макс.дальность богданы -45 км АРСом (сравните с хваленой М777 )
Отличие- только в ручной подаче -(но такая хрень как у Цезаря делается на раз ,это не Арчер ) .
А прыгают и шатаются при выстреле все подобные системы
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28.05.2022 21:14 Відповісти
Звичайна совкова пушка це Д30.
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28.05.2022 13:21 Відповісти
саракапятка...
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28.05.2022 13:24 Відповісти
с ресурсом ствола тысяч на 30 выстрелов
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28.05.2022 21:15 Відповісти
та ти шо і звідки ти ту ***** взнав,про цифрове наведення ти напевне й не чуло бо тобі сказали що то совок і всьо,звідки вас таких їюанатів стругають...
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28.05.2022 22:08 Відповісти
У богданы не довели аз до ума, а в ручную закидывать 152ые над головой не особо удобно.
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28.05.2022 13:11 Відповісти
У Богдани теж 155 мм, а проблему підйому снарядів вирішити нескладно. Але вона існує лише в ОДНОМУ експериментальному екземплярі.
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28.05.2022 13:18 Відповісти
Там справа не тільки в зарядженні снарядів. Це звісно все вирішується, але це справа навіть не одного року.
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28.05.2022 13:23 Відповісти
Ну 155 не легче 152. Знакомый артиллерист- заряжающий обозвал эту систему "****** с платформочкой". У него правда чуть что сразу все ******, его любимое слово.
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28.05.2022 13:34 Відповісти
Откуда 200 штук? У самой Франции их только 76.
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28.05.2022 13:15 Відповісти
Богдана-це погана копія у совковому стилі дешево і погано французька непогана ,але ще швидша і комфортніша Арчер-шведська.ще коли була зроблена
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28.05.2022 13:24 Відповісти
у арчера есть один глобальный недостаток-невозможность зарядки вручную даже при малейшей поломке.
Вот и весь арчер -попадет под ответку где нибудь и можна надолго списывать в ремонт .
Ну а если кто то думает ,что не попадет-смотрим Луггандонию ныне -Лиман,северодонецк,лисичанск и т.п.
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28.05.2022 21:19 Відповісти
ой їбать ще один іксПЕРД,Богдана одна і та дослідна,і як виглядала б серійна ми уже не взнаємо а бо нескоро взнаємо завдяки твоїм *********,арчер такий весь крутий що ***** НІКОМУ НЕ ВПАВ,як не впав а от так не впав,їх зробили аж 24 і все,ніхто більше не купив,навіть норвежці ****** від ціни і купили німецьку сау,бо вона УНІВЕРСАЛЬНА
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28.05.2022 22:11 Відповісти
Когда я с 2014 года говорил что нужно срочно вкладывать деньги в артиллерию, ракеты и беспилотники, а не в катера и надувные лоханки, меня называли зрадофилом и кремлевским агентом. Ну и где сейчас все эти катера с Ленкузни и прочих,? Мало того что ниразу даже не выстрелили так еще были захвачены врагом и теперь работают на него
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28.05.2022 13:29 Відповісти
А кордони у морі чим патрулювати? Ти ідіот, чесне слово.
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28.05.2022 14:42 Відповісти
То порахуйте скільки було вироблено і сконструйовано нового до 2019 року окрім катерів:
- Вільха, Стугни, Нептуни, Верба, Богдана...
І, це були ракети для української армії!

Що було замовлено після 2019:
- Нічого! Все що зараз є нового це те що було забрано з замовлених на експорт ракет!
Хомчак і Таран сказали що всього достатньо:
- Нептуни під тиском порохоботів замовили 31 грудня 2021 року.
- 16 тис.броників під арештом дбр згнили на складі по ділу ген. Павловського.
- Аеророзвідку було розформовано.
- Реформу харчування знищено.
- Склад Арт батарей скорочено- як і їх БК.
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28.05.2022 14:47 Відповісти
Valter Valter

Очередной "знаток" или эХсперД?
Хоть верхнее образование или офицерское звание есть?

"вкладывать деньги в артиллерию, ракеты и беспилотники, а не в катера и надувные лоханки"
Так вкладывали деньги в ракетные системы и беспилотники, напомнить, когда и при каком преЗе...
эти программы свернули?
А катера тоже нужны, или морские границы стеречь действительно на надувных лодках?
Кстати, они таки выстрелили и далеко не все захвачены парашистами, не знало?

Ксчтати, Изык рАдной пАдучи, на троечника средних классов не тянешь.
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28.05.2022 18:01 Відповісти
*********,а що не вкладали,чи у нас раптом було ***** грошей ?
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28.05.2022 22:13 Відповісти
На гусеничном шасси, да ещё если с башней -намного эффективней. Выше проходимость, быстрее открывает огонь, быстрее снимается с позиции и уезжает, есть зашита экипажа от осколков в случае ответки, защита бронёй от ДРГ вооружённых стрелковым оружием. Но стоимость и эксплуатация тоже выше
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28.05.2022 13:46 Відповісти
по суті потрібні обидві,для "важких" бригад (танкових,механзованих) гусенична,щоб поруч мисила грязюку , для "легких"(дшв,мотопіхотні) колісна щоб не обмежувала їх мобільність
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28.05.2022 22:17 Відповісти
Їх у самій Франції менше сотні на озброєнні. І швидко така зброя не виробляється. Та й вартість космічна - 43 мільйони. Якщо замовляти та просити - то вже 3-4 сотні гаубиць M777. Тягати її може майже будь-яка вантажівка від 2.50тонки. Коштує - "десь біля 4 мільонів баксів". Точність "стандартними" снарядами - фактично така ж. Трішки менша мобільність, але і в 10 разів менша вартість.
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28.05.2022 15:15 Відповісти
Шикарно! Слава ЗСУ!
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28.05.2022 12:59 Відповісти
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28.05.2022 13:00 Відповісти
Ихтамнетов Иван Научениявич
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28.05.2022 13:53 Відповісти
когда кабанчик 155 мм прилетает рядом с танком, кацапским танкистам не позавидуешь. Спасибо Франции!
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28.05.2022 13:01 Відповісти
чому? - буде три смажених кабанчика
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28.05.2022 14:03 Відповісти
Да, Цезар шикарна гаубиця.Жаль що їх мало.Та й в самої Франції їх небагато.
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28.05.2022 13:05 Відповісти
155 мм - це одні з найкращіх переговорників
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28.05.2022 13:09 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ !!!
(дякуємо за плюшкі ! )))
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28.05.2022 13:10 Відповісти
Французское оружие очень качественное и эффективное. Французы придумали много интересных инженерных решений, которые применяются в оружейной сфере. И ещё, Франция одна из немногих стран, которая имеет возможность делать современные боевые самолеты самостоятельно, без чужих комплектующих.
У Франции одна из передовых оружейных школ.
Кстати, представьте, какой опыт накопят украинцы, используя разное передовое вооружение лучших инженерных школ. Причем в реальных боевых условиях. Это бесценный опыт, который ляжет в основу украинской инженерии. Уверен, КБ Украины во всю работают в этом направлении.
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28.05.2022 13:11 Відповісти
лучше б мы его не накопили...
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28.05.2022 14:29 Відповісти
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28.05.2022 16:35 Відповісти
красиво,і що,я десь тут маю померти от "восхіщєнія" що тут нового? як піон заряжається гляньте,"откровєніє" буде до глибини душі)))
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28.05.2022 22:21 Відповісти
Стєсняюсь спросіть - а нахіба їм усім знаходитись в одному місці? Здається, ******* засоби зв'язку й навігації дозволяють їм наносити удари по одній точці з різних локацій і робити це злагоджено. Зате, в разі неочікуваної відповіді, постраждає лише один розрахунок, а так накриє усіх, оптом.
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28.05.2022 13:14 Відповісти
Гарне зауваження.
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28.05.2022 13:28 Відповісти
А нахіба піхоті, наприклад, (і десантурі теж) взагалі бігати відділеннями, взводами та ротами. Їх же кожного навчали стріляти з кулемета, пістолета, РПГ-18 та ще й NLAW тощо... Нехай бігають та воюють по 1 людині. Класно ж - 2 батальйони піхтури по 1 людині значно важче знешкодити. І просочитися можуть куди завгодно. І ворогу немає куди по "концентруванню особового складу" стріляти... В кожного ж рація, командирам відділень же можна дати "бойовий комуктєр" (в США вони і є в кожного командира)...

Але все рівно - менше ніж 3-4 людини команди не роблять?

Відповідь проста: збереження керування та проблема лавиноподібного зниження кваліфікації.

Армія США може собі дозволити піхотинців відправляти в 3-5 осіб на виконання завдань - там навчання реально безперервно та якісно. А армія України - не може. Кадровий склад - "до 100'000 осіб", а мобілізованих "піджаків", які місяць тому взяли автомат в руки в 3 рази більше.

Так і з артилерією. Формально - всі вони артилеристи. А реальну освіту має та знає що робити в кожну секунду будь-якої ситуації командир батареї, а не кожен боєць батареї чи дивізіону.

Це рашка може собі дозволити завантажити міномети та ящики з мінами на вантажівки та пустити ці вантажівки по 1 машині - пуляйте куди хочете. І тікайте як хочете. Всі інші - не можуть так робити.
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28.05.2022 15:40 Відповісти
как минимум считать меньше. а то каждому пока просчитаешь координаты, кто-то введет неправильно, связь с каждым держать надо и т.п. хотя конечно если с разных локаций то есть и плюсы.
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28.05.2022 16:12 Відповісти
Дякую Франції, чекаю коли буду дякувати Німеччину
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28.05.2022 13:15 Відповісти
люди столько не живут
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28.05.2022 13:49 Відповісти
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28.05.2022 13:54 Відповісти
Это всё хорошо, но 20 Caesar - это капля в море. 2 подбитых танка орков что-то решат?
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28.05.2022 13:20 Відповісти
А чому ви взагалі думаєте, що нам хтось зобов'язаний допомагати? Україна не член ЄС, не член НАТО, Франція далекувато від України і її нічого не загрожує.
Ми повинні бути вдячні будь-кому, за будь-яку допомогу. Навіть найменшу. І не маємо жодного права, критикувати країни, які не хочуть надавати нам безкоштовно свою зброю із різних причин.
Вина звичайних Українців у цій війні, мінімум 30-40%. МІНІМУМ. Якби, наприклад в 1994 році ми думали головою та обрали нормального президента, то на початку 2000-х разом з Польщею вступили в НАТО та ЄС. І з ймовірністю в 95% жодної війни зараз би не було. Бог дав на ще один шанс в 2010 році, а и знову не скористались ним і обрали Януковича, в 2019 році знову був шанс і ми його як завжди втратили, обравши Зеленського президентом, який замість продовження реформування армії та фінансування зброї, закатав все в асфальт. То хто нам винен? Німеччина, яка не хоче подарувати зброю? Можливо Ізраїль? Чи все таки США, які так повільно надсилають зброю?
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28.05.2022 14:06 Відповісти
Европа дает 1 млрд евро в день Мордору, на которые они нас и убивают. Поэтому нет, мы можем требовать. А то они хотят наше зерно, а оружия для деблокации не дают в нужном количестве. Зерна там 15 млрд долларов зависло, через 2 месяца, когда в Африке начнет кончатся зерно, то цена взлетит до 20-25 млрд. Пжл, бартерный обмен. Мы лишнее зерно - вы нам оружие ВОВРЕМЯ, чтоб мы успели расчистить путь для этого зерна и отправить в необходимые страны. Иначе *мы вам ничем не обязаны* как ты выразился.
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28.05.2022 16:07 Відповісти
У Франции их всего было менее 80 - они не могут отдать нам все. Но уже идут американские Палладины - тоже не очень много - но 50 штук - это уже что-то - в добавок к 777м гаубицам из США и Канады.
И 20 САУ - это отнюдь не "2 подбитых танка".
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28.05.2022 14:09 Відповісти
1 бойове завдання. На відстані 22 км. 3 хвилини роботи. Мінус 2 танки и 2 ббм та ще й вантажівка з БК в рашистів.

"що вирішать 2 танки орків"?!?

Ви в своєму розумі? Конкретніше: ви ідіот чи гідроцефал? 2 танки і 2 БМД, при правильному використанні, розкатають батальйон легкої піхоти (ТРО), навіть якщо в них по 5 "мух" на взвод.

Тож не меліть дурниць. Такі результати - це приголомшлива ефективність.

Якщо 4 батареї САУ CAESAR (дивізіон) будуть хоча б кожен день нищити стільки разом (нагадую, в новині відстрілялись 3 гармати - 1 батарея), то це буде планетарний рекорд всіх часів з використання ствольної артилерії, включаючи 2 світову війну.

А якщо ще й 10 дивізіонів М777 будуть, кожен, стільки колошматити - то в рашки танки та ббм скінчаться ще до липня, взагалі. Бо хлопці на Д-20/30 та наших стареньких САУ-шках продовжуть "насипати"...
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28.05.2022 15:55 Відповісти

скачать плакала на английском
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28.05.2022 13:20 Відповісти
а ШО Ізраыль далъ?
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28.05.2022 13:26 Відповісти
березовой кашки
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28.05.2022 13:30 Відповісти
Исраиль только обрезки может дать. Исраиль за рашистов топит. Потому что те хорошо платят.
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28.05.2022 13:33 Відповісти
Всі, хто голосував за Зєлєнскава завідавалі Бєларуссіі, Ізраілю і Кітаю...таке враження, що це одна країна...
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28.05.2022 13:52 Відповісти
Ніколи не купуйте кільця кальмарів біля синагоги.....
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28.05.2022 13:52 Відповісти
Дякуємо французів за супер ефективні гаубиці Caesar 👍🏼👍🏼👍🏼

Тільки боневтік чимось постійно не задоволений та наіжджає на Макрона !
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28.05.2022 13:28 Відповісти
Он просто клянчит и считает,что раз там есть,то обязаны подарить.
Кроме того,во всём виноват Запад,не он.
Его скверики,скамеечки по 1 тыще баксов украшают Украину,радуют жителей
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28.05.2022 14:03 Відповісти
Навіть французи дали зброю. І навіть італійці дали FH70 - до речі цікавий агрегат з двигуном який дозволяє перевозити гаубицю.
А де ж шольці, а?
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28.05.2022 13:29 Відповісти
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28.05.2022 13:30 Відповісти
вы будете смеяться, но FH70 дали эстонцы.
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28.05.2022 14:31 Відповісти
Ну тоді все ясно
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28.05.2022 14:37 Відповісти
Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули?

Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".

Роман Донік (С)
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28.05.2022 13:31 Відповісти
Роман Донік - це то чмо, що споганило половину станкових кулеметів ДШК у ЗСУ, переробивши їх у ручні?
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28.05.2022 14:03 Відповісти
може, треба було збільшити випуск (через держзамовлення) дефіцитних кулеметів ПКМ?
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28.05.2022 15:06 Відповісти
так чого ж, пам'ятаемо. як і Іловайськ
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28.05.2022 14:18 Відповісти
Карєра в цієї паскуди почалася , коли Вітя Ростовський вояжував в Луки,за рік він з начштабу бригади став комкором. З чого б таке ? Хомчак одногрупник по ВУ самого головного воєнного Луки,також верхівка генштабу рузге також містить одногрупників Хомчака по ВУ( кремлівських курсантів), Тіпічний мародер, в агрохімії купив палатки 50 років аж на 75 лямів. Агрохімія вкрав із складів ЗСУ і продав за бабки власнику. А Ви про артилерію, а авіарозвідку чому ліквідував ?
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28.05.2022 15:34 Відповісти
російські військові злочинці, саме так їх потрібно називати
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28.05.2022 13:31 Відповісти
Де палестинці купцю ракети? Вони ж їх тисячами кидають...
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28.05.2022 14:07 Відповісти
Из интернета:
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
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28.05.2022 14:24 Відповісти
Із цих треба знищувати цілі глибше в тилу. На 22км можна стріляти й М777. Десь же стріляють "смерчі" та "торнадо", то "цезарі" можуть по ним вдарити.
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28.05.2022 14:46 Відповісти
А хто сказав, що не стріляють? Чи ви думаєте, що "плюси" в секції "РСЗВ та арт.системи" з'являються, бо якийсь піхотинець, колишній бухгалтер чи айтішнік з калаша поцілив? Або може вам здається, що в рашкованів в штабах одні ідіоти сидять і батареї СМЕРЧ-ів на одному місці стоять тижнями - стріляй в них як хочеш?!?

Зрозумійте, наступають по свої же трупах вони не з-за того, що взагалі не вміють воювати. А з-за того, що особисто путлєр там зараз БТГр-и по карті пересуває - тобто ті наступи це не військове рішення та потреба - а відпрацювання політичних вимог, заради яких - по трупам своїх наступати - дрібниця. А ось прта там працює будь-здоров. І ховатися вміє не гірше за інших.
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28.05.2022 16:08 Відповісти
Олег Шарп: "Запад продолжает крупные поставки оружия. Часто тайно и вообще без сообщения об этом - так что не подымайте "зраду": для россиян будет множество сюрпризов. Реальные объемы вооружения не знает практически никто: ключевые поставки принято решение не озвучивать, чтобы не помогать российской разведке выстраивать наступление, исходя из имеющегося у Украины оружия."
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28.05.2022 15:03 Відповісти
Otlycnije *******,bystro otrabatyvajet
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28.05.2022 15:08 Відповісти
при точности западного оружия расход снарядов 155 мм в 5-8 раз меньше, чем у советских/расийских артиллерийских систем
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28.05.2022 17:02 Відповісти
А скільки їх у нас на озброєнні,які снаряди є,а поповнення їх?
А то вже закінчуються снаряди до наших ураганів ,далі це просто машина без кузова
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28.05.2022 19:12 Відповісти
 
 