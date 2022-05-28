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Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вкотре обстрілювали Миколаїв. Постраждали цивільні.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних. Подробиці повідомлю вам згодом!" - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич 01
Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич 02
Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич 03
Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич 04
Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Суки рашистські!
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28.05.2022 13:11 Відповісти
В нас вже 700 тисяч козаків, 600 танків, свічблейди, байрактари, польські ударні бала, літаки, гелікоптери, ріпери, сау.
Чекаєш того часу, коли буде ривок і вся Україна разом з Кримом і Донецьком буде звільнена за 2 доби
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28.05.2022 18:58 Відповісти
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28.05.2022 13:13 Відповісти
Сообщите, где генерал Марченко?
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28.05.2022 14:44 Відповісти
сообщаю..так как он ослушался и не взорвал мост позади себя и не попал в котел...его сняли
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28.05.2022 15:43 Відповісти
 
 