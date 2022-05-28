Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська вкотре обстрілювали Миколаїв. Постраждали цивільні.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних. Подробиці повідомлю вам згодом!" - йдеться в повідомленні.
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