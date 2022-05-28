УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13032 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
5 369 17
війна (56107) обстріл (20932) прокуратура (3166) смерть (6550) Чорнобаївка (73)

Внаслідок російського ракетного обстрілу в Чорнобаївці загинула людина, ще шестеро дістали поранень, - прокуратура Херсонщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Напередодні окупанти обстріляли Чорнобаївську сільську громаду. Це призвело до втрат серед мирного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херснської облпрокуратури.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська рф вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ

Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського ракетного обстрілу в Чорнобаївці загинула людина, ще шестеро дістали поранень, - прокуратура Херсонщини 01
Внаслідок російського ракетного обстрілу в Чорнобаївці загинула людина, ще шестеро дістали поранень, - прокуратура Херсонщини 02

Також читайте: Від початку повномасштабного нападу РФ в Україні загинув щонайменше 4031 цивільний, - ООН

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Це називається інформаційна війна. Насправді, у будь-яких обстрілах винні рашисти, бо тих обстрілів ніколи б не було, якби вони не прилізли до нас.
показати весь коментар
28.05.2022 13:55
+3
Так Чорнобаївка вже наша?
показати весь коментар
28.05.2022 13:49
+2
Нифига не понятно
показати весь коментар
28.05.2022 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Чорнобаївка вже наша?
показати весь коментар
28.05.2022 13:49 Відповісти
це війна, а як інакше смажити кацапів, котрі ховаються за житловими будинками? Тут відповід проста, бачиш кацапа, тікай від нього подалі, бо йому колись прилетить..
показати весь коментар
28.05.2022 13:54 Відповісти
Це називається інформаційна війна. Насправді, у будь-яких обстрілах винні рашисти, бо тих обстрілів ніколи б не було, якби вони не прилізли до нас.
показати весь коментар
28.05.2022 13:55 Відповісти
То в таких випадках пишуть, що орки вчинили провокацію, аби звинуватити ЗСУ. А тут якось зовсім незамислувато...
показати весь коментар
28.05.2022 14:11 Відповісти
тому що територіальний устрій трохи змінився при децентралізації, і захопивши центр орки автоматом не беруть всю громаду яка може мати у складі +-20 сіл
показати весь коментар
28.05.2022 14:52 Відповісти
Це ж їх тактика, стріляємо по окупованим территорія та кажуть, що це ЗСУ, щоб схилити до співробінцитва тих хто вагався та залякати місцевих, що б не координували вогонь наших
показати весь коментар
28.05.2022 14:14 Відповісти
у статті йдеться про чорнобаїввську ГРОМАДУ, а це 9 сіл.
проте у заголовку маячить чорнобаївка
показати весь коментар
28.05.2022 14:48 Відповісти
Нет Чернобаевка под рашистами так само как и Балаклея на харьковщине где тоже обстреляли жилые дома
показати весь коментар
28.05.2022 14:50 Відповісти
Московити обстрілюють територію, яку захопили, а потім звинувачують ЗСУ. Тактика, перевірена на Донбасі. Що не зрозуміло?
показати весь коментар
28.05.2022 15:59 Відповісти
Нифига не понятно
показати весь коментар
28.05.2022 13:52 Відповісти
Странно. Обычно прокуратура на обстрелы со смертями так молниеносно не реагирует. Если вообще реагирует.
показати весь коментар
28.05.2022 14:18 Відповісти
В даному випадку прокуратура запобігає провокаціній заяві рашки про обстріл українськими військами.
показати весь коментар
28.05.2022 21:56 Відповісти
Наш президент в своей ежедневной вечерней молитве сегодня скажет по ТВ, что «мы отомстим и каждый преступник будет наказан». Только, погибшим от этого не холодно и не жарко.
показати весь коментар
28.05.2022 14:21 Відповісти
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
показати весь коментар
28.05.2022 14:21 Відповісти
краще б вони Чорнобаївку не дратували своїми обстрілами
бо була 21 серія мелодрами "бідна раша" - Чорнобай продовжить показ цього серіалу на замовлення кацапів ще серій декілька десятків
показати весь коментар
28.05.2022 14:28 Відповісти
любой артиллерист мира при слове "Чернобаевка" вводит в артсистему ее координаты и стреляет. Это на уровне безусловных рефлексов
показати весь коментар
28.05.2022 17:08 Відповісти
 
 