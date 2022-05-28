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За час повномасштабної війни окупанти повністю знищили 9 об'єктів культурної спадщини України, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зруйнували щонайменше 9 об'єктів культурної спадщини, стан ще 23 невідомий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в телеграмі.

"Наразі відомо про повну руйнацію 9 об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. Стан 23-х залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко. Нас чекає багато роботи після перемоги України", - наголосив він.

За словами міністра, відновлювати ці об'єкти починають зараз. Українська сторона комунікує з органами влади та громадами, міжнародними партнерами. Міністрам інших країн пропонують курувати відновлення якоїсь із пам'яток.

"А днями оголосили разом з головою Харківської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим про відкриття фонду для збору коштів на відновлення Музею Сковороди", - зауважив Олександр Ткаченко.

Мінкульт фіксує злочини Росії на сайті та рахує збитки.

За час повномасштабної війни окупанти повністю знищили 9 обєктів культурної спадщини України, - Ткаченко 01

Також читайте: Удар по музею Сковороди є спланованою акцією РФ, бо Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об’єктів інфраструктури, - Ткаченко

Автор: Наталя Джума
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в ще вкрали скіфське золото
чи Ткаченко його подарував ?
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28.05.2022 13:58 Відповісти
В перший же день війни кацапи прицокотіли до Мелітополя. Працівники музею встигли заховати золото, та колаборанти виказали де воно сховане.
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28.05.2022 14:13 Відповісти
Это Балецкий МРАЗЬ РАШИСТСКАЯ !СБУ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ ВСЕ О ЭТОМ ПРЕДАТЕЛЕ ,НО НИКТО ИХ С САЛЬДО И ДРУГИМИ ГНИДАМИ И ПАЛЬЦЕМ НЕ ТРОГАЛ
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28.05.2022 15:18 Відповісти
Ткаченко холуй каламойши ‼️Пристроил подрашистников медведчуковских помоек , Которые 8 лет продвигали "РАШИСТСКУЮ ВЕСНУ" ВСЕ ВЫ - гниды ‼️🤢
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28.05.2022 15:15 Відповісти
А Ткаченко часом не згадував, як він зараз руйнує Національний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія»?
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28.05.2022 14:08 Відповісти
і три національні телеканали...
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28.05.2022 14:10 Відповісти
Телеканали вимкнув найвеличніший ************.
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28.05.2022 14:15 Відповісти
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28.05.2022 14:11 Відповісти
А яке відношення цей поц має до культури ?
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28.05.2022 14:20 Відповісти
ткаченко ще та наволоч
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28.05.2022 14:25 Відповісти
А це якось пов'язано , що ти шістка коломойского ? Чи звязку нема всі понані а ти хороший?
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28.05.2022 16:01 Відповісти
Вопрос Зеленскому....
Почему эта прорашинская сволочь все ещё при должности и на свободе?
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29.05.2022 09:32 Відповісти
 
 