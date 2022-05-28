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Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Викрито злочинну схему виведення посадовими особами підприємства 52 млн гривень на рахунки підприємств, підконтрольних РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, столична прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення фінансових махінацій посадовими особами підприємства та виведення понад 52 млн гривень на рахунки підприємств, підконтрольних РФ.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, з 2021 року посадові особи підприємства, яке належить громадянину РФ, ексдепутату держдуми РФ від провладної партії, шляхом здійснення фінансових махінацій під час закупівлі матеріалів виробництва перерахували на рахунки товариств, що знаходяться на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн грн.

"У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели санкціоновані обшуки на вказаному підприємстві, за місцями проживання фігурантів та належних їм приміщеннях. Під час обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності по імпортних операціях та операціях з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чорнові записи", - йдеться у повідомленні.

Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура 01
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура 02
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура 03
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура 04
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура 05
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура 06

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР Нацполіції України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Фамилии только тогда, когда Медведчук на Аскольдовом переулке озвучивает тексты ТОВ "Квартал 95".
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28.05.2022 14:32
+6
NATO-кOTAN@A_Traxel

Ситуація в зеленої саранчі ахова.
Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
Оп-с! - так все сходиться )
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28.05.2022 14:42
+4
Знакомые интерьеры...
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28.05.2022 14:15
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28.05.2022 14:15 Відповісти
Да, медведчуком завоняло...
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28.05.2022 14:44 Відповісти
Юра Енакиевский.
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28.05.2022 14:59 Відповісти
покладіть в опі банкноту $20 - хтось її ********...
після чергової бубенцової обговорильні на вимогу від всіх все...
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28.05.2022 14:21 Відповісти
ЗЕлёный Мецгер не при делах?
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28.05.2022 14:29 Відповісти
цыганское барокко
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28.05.2022 14:29 Відповісти
Кич. Просто ОПЗЖопистый ЗЕлёный кич.
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28.05.2022 14:30 Відповісти
Навіщо така новина без прізвищ і фейсів. Це все одно, що новина від ОБС (одна баба сказала).
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28.05.2022 14:29 Відповісти
Фамилии только тогда, когда Медведчук на Аскольдовом переулке озвучивает тексты ТОВ "Квартал 95".
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28.05.2022 14:32 Відповісти
Прокуратура со времён старого уголовника кучмы примерно и есть "одна бабка сказала". За это одно только, не место на должности президента ни парашенке, ни зюзе.
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28.05.2022 14:49 Відповісти
В першу чергу візьмуть за сраку бугальтера. Це скрізь хлопчик для биття.
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28.05.2022 14:33 Відповісти
Це процвітало при Пєці, аж тепер дійшли до них руки СБУ.
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28.05.2022 14:36 Відповісти
NATO-кOTAN@A_Traxel

Ситуація в зеленої саранчі ахова.
Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
Оп-с! - так все сходиться )
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28.05.2022 14:42 Відповісти
атож. Один поц віщує за скасування КСУ мовляв не потрібен, друга несповна розуму агітує за розстріли військових, трутій призиває скубти народ як гусаків, бо заплили жирком(ділитись потрібно) а головний хор мейстер віщує як він буде переробляти світоустрій. Без нас нікому! Навпаки, без них є кому!
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28.05.2022 14:59 Відповісти

що за циганщина? смак, як у кацапського та прокацапського азiопського бидла...

батон золотий там також є ?
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28.05.2022 14:51 Відповісти
Такое обилие золота везде и всюду свидетельствует об нарушении физиологии организма собственника. Когда то Гудериан писал,что советчик Гитлера Геринг, старый боец, имел склонность всюду цеплять на себя золотые изделия, даже каблуки маршальского мундира были инкрустированы золотом. А психиатры указывали, что у Геринга гормональные нарушения, внешним признаком есть тяга к роскоши. Так что, сдесь "циганщина" в полном обьеме, там тоже тяга к золоту на гормональном уровне
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28.05.2022 15:08 Відповісти
"виведення понад 52 млн гривень на рахунки підприємств, підконтрольних РФ" - "провели обшуки". А де гроші? Який був откат, та кому?
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28.05.2022 15:44 Відповісти
Агов, зелена влада, націоналізовувати коли почнете москальське добро? Чийого народу ви є слуги?
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28.05.2022 16:58 Відповісти
 
 