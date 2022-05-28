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Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

26 травня очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що завдяки штучному інтелекту ідентифікували особу окупанта, який мародерив в Ірпені та сфотографувався на Polaroid. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вважають, що на знімку - інший військовий РФ.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm 01

"У міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm немає штучного інтелекту, але є багаторічний досвід у галузі OSINT та розпізнавання осіб російських військовослужбовців. Наші волонтери засумнівалися у схожості між особою на фотографії з Ірпіня та особою "ідентифікованого" Третякова, і вирішили провести своє розслідування. Його результат заперечує версію Мінцифри", - йдеться у дописі.

Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm 02

За підсумками OSINT з елементами розпізнавання осіб волонтерами InformNapalm ідентифіковано російського військовослужбовця Павла Дмитровича Пілантова, 17.09.1996, уродженця с. Мєдвєдь Новгородської області. ІПН 531905884738, СНІЛС 172937350994.

Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Аналіз видобутого фотоматеріалу вказує на те, що Пілантов закінчив школу у Санкт-Петербурзі. Після призову на стрококу службу був направлений до 242-го навчального центру підготовки молодших спеціалістів ВДВ у м. Омську, після чого продовжив службу у повітряно-десантних військах. В останні роки і до цього дня він служить у 104-му десантно-штурмовому полку (в/ч 32515) 76-ї дивізії ВДВ сел. Череха (Псковська область).

Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm 04
Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm 05

У базі даних російської служби судових приставів можна знайти безліч виконавчих проваджень щодо Павла Пілантова – як у його рідній Новгородській області,так і у Псковській, де він проходить службу. Зважаючи на це, війну з Україною цей мародер-десантник сприйняв як можливість поправити своє фінансове становище.

Також читайте: Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Свино- собаче рило расейского ********.
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28.05.2022 16:56
+11
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28.05.2022 17:02
+9
свиноматка но фото класика,залік)
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28.05.2022 17:03
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Та они там все тт
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28.05.2022 16:55 Відповісти
Тобто однакові.
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28.05.2022 16:56 Відповісти

це лайно бiльш схоже на свинособаку з Polaroid.
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28.05.2022 17:21 Відповісти
Свино- собаче рило расейского ********.
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28.05.2022 16:56 Відповісти
Навіщо ви ображаєте хрюшек та собак?
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28.05.2022 16:58 Відповісти
пи@да рагулю.
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28.05.2022 16:57 Відповісти
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28.05.2022 17:02 Відповісти
свиноматка но фото класика,залік)
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28.05.2022 17:03 Відповісти
Та в них одне рило на всіх.
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28.05.2022 17:04 Відповісти
Да, это разные люди. Попутали.
Но это неудивительно.
Что Третьяков, что ******** похожи, как близнецы.
Что внешне, как алкогольные вырожденцы(у них у всех в третьем-четвертом пьющем поколении рожи становятся одинаково тупо-дегенеративные), что внутренне, как моральные уроды не имеющие ограничителей
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28.05.2022 17:07 Відповісти
Смерть усім клятим ворогам!
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28.05.2022 17:10 Відповісти
Мінцифри знову в калюжу присіло?
От чому дії не довіряю.
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28.05.2022 17:13 Відповісти

всi вони кацапо-ординськi орки, що попереднiй варiант, що цей.

нехай всi вони повиздахають.
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28.05.2022 17:16 Відповісти
Ні, так теж говорити не можна.
І серед орків зустрічаються хороші люди.
Небагато, але зустрічаються.
Один із ста, приблизно.
Або навіть ще менше, один із двохсот.
Ось так набагато точніше буде.
Кожен 200-й орк - хороший орк.
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28.05.2022 17:23 Відповісти
рюзьге дух...лапотная паРаша...

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28.05.2022 17:18 Відповісти
«Там русский дух… Там Русью пахнет!
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28.05.2022 18:36 Відповісти
Дак уже поправил чи ещё нет??
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28.05.2022 17:25 Відповісти
Какие там земляки Достоевского Толстого Чехова и Бунина, о которых как о светочах «русской культуры» с которыми не хочет считается западный мир, говорил недавно главный отмазчик путлера в мировом пространстве лаврушка… какие там Куприн Тургенев Некрасов и Пушкин??? Рашка превратилась в ободранную обосраную *********** страну АУЕ с шизофреником рабовладельцем у власти… Вы ж послушайте в материалах телефонных переговоров сына и матери/жены/сёстры и т.д. Они же без матов двух слов связать не могут а их интересы не распространяются далее чем водяра подраться своровать отжать и *********!!! Вот такие вот Лермонтов с Фетом….
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28.05.2022 17:31 Відповісти
Типовий дегенерат і садист.
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28.05.2022 17:37 Відповісти
Не важно он или другой, нужно закуярить обоих , будет и третий туда же...Все на одно рыло..
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28.05.2022 17:58 Відповісти
Новгородське село так і називається - Ведмідь?
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28.05.2022 17:58 Відповісти
Окупант-мародер з Ірпеня ??? Що за безграмотна назва статті ?
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28.05.2022 18:10 Відповісти
Штучний інтелект ідентифікував повну відсутність інтелекту 😱
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28.05.2022 18:34 Відповісти
Androfag voochiju
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28.05.2022 20:18 Відповісти
это не он: разрез глаз, линия бровей, верхняя губа и зубы не сходятся.

свинособачий ген один и тот же, тут не поспоришь.
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30.05.2022 00:23 Відповісти
 
 