УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12421 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
5 870 9
війна (56107) Лисичанськ (273) Луганщина (4409) Гайдай_ЛОГА (905)

Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти авіаударом знищили будівлю кінотеатру в Лисичанську.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Оркі шукають людей. Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Без жертв. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя.

Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай 01

Також читайте: Луганщина не відрізана, доступ що в Лисичанськ, що в Сєверодонецьк є, - Гайдай

Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай 02

Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців", - зазначив чиновник.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без жертв? А у відео слова, що хлопців привалило...
показати весь коментар
28.05.2022 17:54 Відповісти
Сегодня орки нанесли мощный авиаудар по кинотеатру Дружба в Лисичанске Луганской области.

На видео - все, что осталось от здания.

ТРУХАУкраина | Прислать новость
показати весь коментар
28.05.2022 17:57 Відповісти
Среди людей, которые там прятались, наверняка была рашистская морда, вот он или она и навела. Присматривайтесь к людям вокруг вас, полно мрази.
показати весь коментар
28.05.2022 18:20 Відповісти
Орки бьют по зданиям где находятся наши силовики.
И места расположения их сдают враги предатели в наших рядах.
Вот чем надо заняться прокуратуре, а не бегать за Порошенко и не вытаскивать на экраны тв рожу Смертведьчука
показати весь коментар
28.05.2022 18:23 Відповісти
Кажется одна из этих морд - ты!
показати весь коментар
28.05.2022 23:01 Відповісти
 
 