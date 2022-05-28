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Посол США Брінк отримала візу для роботи в Україні, - Маркарова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці посол України у США Оксана Маркарова.

"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою - новим Послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням! Дуже очікую на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію", - написала вона.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні - наступного дня після того, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США затвердив Брінк на посаду посла в Україні

Перед цим США не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця справа призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Брінк на пост посла Штатів в Україні

Посол США Брінк отримала візу для роботи в Україні, - Маркарова 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Бріджит Брінк-welcome...
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28.05.2022 20:15
+7
Зеленский готуй сраку.
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28.05.2022 20:31
+4
Союзникам України - візи, а кацапам(ворогам) - безвіз.... це можливо з нелохом.....
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28.05.2022 20:58
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Бріджит Брінк-welcome...
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28.05.2022 20:15 Відповісти
це не "віза"
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28.05.2022 20:15 Відповісти
От добре що половина посадовців жінки, ащо, все рівноправно, одні вмирають, другі вигоду збирають...
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28.05.2022 20:31 Відповісти
У нас тоже женщин в армии достаточно. В том числе и умерло, хотя ничего хорошего в этом нет. Хз к чему ты клонишь.
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28.05.2022 20:32 Відповісти
ты *****? женщин не любишь? бывает..
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29.05.2022 00:39 Відповісти
Зеленский готуй сраку.
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28.05.2022 20:31 Відповісти
Вона думає, що це добра новина…
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28.05.2022 20:38 Відповісти
Я читал био посла. Она толковая.
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28.05.2022 20:43 Відповісти
В США по блату не призначають взагалі і тим більше на відповідальні пости йлопів типу Мельника не підпускають.
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28.05.2022 22:10 Відповісти
Мельник хороший посол, но у нас до этой Бринк была Иванович, которая провалила свое посольство и дружила с Аваковым и Шабуниным. Так что будем надеется что новая умнее.
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28.05.2022 22:25 Відповісти
мельник никакой посол - провокатор и саботажник он точно работает не на Украину .
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29.05.2022 00:41 Відповісти
Немцы такая нация которая любит негатив и самоуничижение. Хз отчего. Мельник это понимает.
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29.05.2022 02:14 Відповісти
а маркарова кто такая? тоже консерва кремлевская - очень странная биография у нее
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29.05.2022 00:40 Відповісти
Можно подумать, в офисе долго чесали репы типа: "Ну что, даём визу?"
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28.05.2022 20:48 Відповісти
Союзникам України - візи, а кацапам(ворогам) - безвіз.... це можливо з нелохом.....
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28.05.2022 20:58 Відповісти
Вобще много нестыковок в Законах Украины и их похоже никто не собирается устранять ,вот камеры наблюдения включили по всей стране,это наверное чтоб кацы лучше видели куда ракеты пулять и визы для настоящих друзей а Джонсону тоже визу выписывали?
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28.05.2022 21:38 Відповісти
любой стране у который визовый режим - необходимо получать визы! а вы не в курсе?
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29.05.2022 00:43 Відповісти
 
 