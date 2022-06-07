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У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Севастопольській бухті два буксири перетягують у бік краю бухти десантний катер проєкту "Дюгонь".

Про це повідомляє Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний 01

У складі Чорноморського флоту Росії немає таких катерів. Однак раніше такий катер вже був помічений біля острова Зміїний.

У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний 02

Експерт із російського флоту Ейч Ай Саттон на прохання Радіо Свобода ідентифікував катер на кшталт "Дюгонь" на фотографіях, зроблених супутником над островом 9 травня. На його палубі, як вважає експерт, може бути зенітно-ракетний комплекс "Тор", покликаний замінити один із знищених українською армією.

У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний 03

Також дивіться: В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети "Калібр", - ЗМІ. ФОТО

Десантні катери проекту 21820 "Дюгонь" – серія російських високошвидкісних десантних катерів на повітряній каверні для ВМФ Росії. Кодифікація НАТО "Dyugon"/"Ataman Platov". Катери проекту призначені для швидкісного перекидання морем та висадки на необладнане узбережжя десанту, колісної та гусеничної техніки. Може перевозити 2 основні бойові танки або 4 БМП/БТР, або 140 т вантажу, або 90 осіб десанту.

У складі Військово-морського флоту Росії п'ять катерів типу "Дюгонь".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
а это ж еще Harpoon не расчехлили...
а уже самострелы пошли )))
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28.05.2022 21:09
+22
Яке гарне море.
Аби ще кацапи всі потонули
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28.05.2022 21:17
+19
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28.05.2022 21:16
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дюгонь похоже ласты склеила
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28.05.2022 21:02 Відповісти
Получил пиз@ы?....
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28.05.2022 21:32 Відповісти
'баниврот...вторая армия мира...ржавые корыта у сенегальских пиратов и то лучше
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28.05.2022 21:02 Відповісти

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28.05.2022 21:07 Відповісти
Не слышал про сенегальских пиратов, а вот про сомалийских - много.
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28.05.2022 21:31 Відповісти
Есть ещё и Нигерийские.
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28.05.2022 22:00 Відповісти
а это ж еще Harpoon не расчехлили...
а уже самострелы пошли )))
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28.05.2022 21:09 Відповісти
У катера явные проблемы с главным двигателем или с рулевкой. Два буксира используются для швартовки больших судов 30-50 тысячников, такой катер должен заходить в порт или без буксиров или максимум с одним.
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28.05.2022 21:11 Відповісти
Ну він же "високошвидкісний"? В тому і справа! Надто швидко біг! От і "захекався" А тепер "ведуть попід руки"
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28.05.2022 21:24 Відповісти
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28.05.2022 21:16 Відповісти
***
вдали заметив пляж нудистский
почти бежали бурлаки))))
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28.05.2022 21:31 Відповісти
Когда был в Крыму последний раз в 13м году говорю кенту пошли на нудисткий пляж под Алушту. Тот пошли. Пришли, а там токо мужики. растроились
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28.05.2022 21:34 Відповісти
Під Коктебель треба було їхать! На світанку у вересні там буває хороша рибалка а вдень "русалки" сповзаються
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28.05.2022 22:01 Відповісти
Був там, але давно, на початку 90-х. Ех!... Ностальжі)
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29.05.2022 01:48 Відповісти
Я теж! 11 вересня 1994 року останній раз Тоді якраз дельфіни косяк кефалі в бухту загнали Так ми спінінги ще по темному закинули Наловили кефалі : юшки зварили і насолили А після 10-ї поповзли "русалки" А ми вина купили поблизу, так трохи "відірвалися"
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29.05.2022 06:10 Відповісти
от событие! Кацапы тащат по бухте на прикол лоханку с погнутыми гребными валами.
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28.05.2022 21:17 Відповісти
У нього не може буть "гребних валів" (і гвинтів - теж) Бо у нього стоять водомети
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28.05.2022 21:28 Відповісти
Яке гарне море.
Аби ще кацапи всі потонули
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28.05.2022 21:17 Відповісти
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28.05.2022 21:29 Відповісти
Нашим пацанам не все ли равно кого топить, дюгонь так дюгонь, хоть черта!!!!!!
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28.05.2022 21:26 Відповісти
Не Дюгонь а ****.нь какая то,на такую пое.бень тратить Гарпуны запатло..
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28.05.2022 21:31 Відповісти
если с полной начинкой, то почему бы и нет.
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28.05.2022 21:36 Відповісти
Лохань, которую буксируют отличается от лохани на снимке сверху тем, что у буксируемой кормовая часть надстройки с правого борта (как минимум) закрыта брезентом или чем-то подобным. Возможно, туда как раз что-то и прилетело.
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28.05.2022 21:44 Відповісти
как ви яхту назовете-так она и попливет
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28.05.2022 21:47 Відповісти
Московиты уничтожат любой свой корабль - не на камни налетят,
так закурят на ремонте, или сварщик подсуетится, или крановщик.
Была бы техника, а дурак найдётся.
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29.05.2022 02:41 Відповісти
ГАЛИМАЯ МИШЕНЬ !)
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29.05.2022 03:17 Відповісти
 
 