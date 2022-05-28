Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО

Російська авіація близько 18-ї години нанесла удар по прикордонню Сумщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", - йдеться у повідомленні.





Зазначається, це уже другий за сьогодні удар російської авіації по прикордонню Сумщини.

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Загалом, з початку доби з території РФ область обстрілювали вже 6 разів.