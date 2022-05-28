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Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російська авіація близько 18-ї години нанесла удар по прикордонню Сумщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ 01

"Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", - йдеться у повідомленні.

Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ 02
Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ 03

Зазначається, це уже другий за сьогодні удар російської авіації по прикордонню Сумщини.

Також читайте: Війська РФ здійснили ракетний та мінометний обстріл Сумщини, - ДПСУ

Загалом, з початку доби з території РФ область обстрілювали вже 6 разів.

Автор: Володимир Янченко
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кацапи - блдскй народец
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28.05.2022 21:59 Відповісти
А чи не пора б нам почати наступ на бєлгород ? Цікава була б реакція орків. Хочп б зімітувати на десяток кілометрів. Їм прийшлося б відразу зі сходу і півдня перекидати сили для "підтримки штанів". А нашим було б легше .... Цікаво...
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28.05.2022 22:00 Відповісти
Якщо МП, то не церква.
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29.05.2022 03:15 Відповісти
 
 