Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російська авіація близько 18-ї години нанесла удар по прикордонню Сумщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби.
"Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, це уже другий за сьогодні удар російської авіації по прикордонню Сумщини.
Загалом, з початку доби з території РФ область обстрілювали вже 6 разів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар28.05.2022 21:59 Відповісти Мені подобається 1
Володимир Ярощук f72292f9
показати весь коментар28.05.2022 22:00 Відповісти Мені подобається 3
Pan Lipko
показати весь коментар29.05.2022 03:15 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...