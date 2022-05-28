В окупованому Севастополі заправляються паливом 2 ВДК і ракетний катер рашистів, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Графській бухті окупованого Севастополя заправляються чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Крим.Реалії.
Перший зліва корабель кореспондент Крим.Реалії ідентифікувати не зміг.
Другий і третій – це великі десантні кораблі проекту 775. У складі Чорноморського флоту чотири такі кораблі: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151). БДК "Азов" та "Новочеркаськ" зараз перебувають у ремонті у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому в Кілен-бухті.
Крайнім праворуч пришвартований малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Вишній Волочок" (бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) та "Грайворон" (600).
На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту РФ, тому бухту іноді називають нафтова гавань, кораблі заправляються тут паливом.
Будь ласка, зачекайте...
Закон досі чинний, угоду не розірвано.
Документ 643_359, чинний, поточна редакція - Ратифікація від 27.04.2010, підстава - 2153-VI
Остання подія - Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 14.05.2010, підстава - v1307321-10
Це руський вкид для залякування українців.
Давайте ще вкиньте - заправка 100 танків рф, заправка літаків рф, поповнення боекомплекту рф...
Всім і так зрозуміло, що у рф є поки що техніка, яку заправляють.
Замість цього напишіть публікацію про характеристики "гарпун", чи про бойові подвиги Українців.
RGM/UGM-84D - 140 km
AGM-84E - 93 km
AGM-84F - 315 km
RGM-84F - 278 km
RGM/AGM-84L - 124 km
AGM-84H/K - 280 km
спасибо, полегчало... А то как подумаю про заправку, аж прямо паническая атака начинается.
Странно не смочь идентифицировать один из двух самых новых БДК рф. Таков сейчас уровень журналистики. Это "Пётр Моргунов".
Радиоэлектронное вооружение
РЛСУО 5П-10-03,
КВПП КТ-308-04 Зенитная артиллерия 2 × 6 - 30 мм АК-630М
1 × 2 × 6 - 30 мм АК-630М-2 «Дуэт» Авиационная группа 2 вертолёта Ка-29 в палубном ангаре.
Этот вроде не ракетоносец..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_десантные_корабли_проекта_11711
Show must go on!!!
Загрузить его ракетами, взрывчаткой - и вот вам мощная крылатая ракета
с дистанционным управлением (наведением на цель).
Таких самолётов, уже практически выработавших ресурс, у нас есть.
Блок наведения на цель можно смонтировать за месяц-два.
Зато вот такие коллективные заправки среди бела дня точно прекратятся.
Конечно, база флота защищена, но, как показала "Москва", всё относительно.
А вот у всплывшей на подзарядку ночью "варшавянки" ПВО,
скорее всего, не будет, так что смысл есть.
Зато по дальности у Су-27 ограничений нет - достанет в любой точке
Чёрного моря.
Да ещё управляемыми девайсами.