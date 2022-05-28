В окупованому Севастополі заправляються паливом 2 ВДК і ракетний катер рашистів, - ЗМІ. ФОТО

У Графській бухті окупованого Севастополя заправляються чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Крим.Реалії.

Перший зліва корабель кореспондент Крим.Реалії ідентифікувати не зміг.

Другий і третій – це великі десантні кораблі проекту 775. У складі Чорноморського флоту чотири такі кораблі: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151). БДК "Азов" та "Новочеркаськ" зараз перебувають у ремонті у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому в Кілен-бухті.

Крайнім праворуч пришвартований малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Вишній Волочок" (бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) та "Грайворон" (600).

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На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту РФ, тому бухту іноді називають нафтова гавань, кораблі заправляються тут паливом.