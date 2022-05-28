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В окупованому Севастополі заправляються паливом 2 ВДК і ракетний катер рашистів, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Графській бухті окупованого Севастополя заправляються чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Крим.Реалії.

В окупованому Севастополі заправляються паливом 2 ВДК і ракетний катер рашистів, - ЗМІ 01

Перший зліва корабель кореспондент Крим.Реалії ідентифікувати не зміг.

Другий і третій – це великі десантні кораблі проекту 775. У складі Чорноморського флоту чотири такі кораблі: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151). БДК "Азов" та "Новочеркаськ" зараз перебувають у ремонті у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому в Кілен-бухті.

Крайнім праворуч пришвартований малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Вишній Волочок" (бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) та "Грайворон" (600).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети "Калібр", - ЗМІ. ФОТО

На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту РФ, тому бухту іноді називають нафтова гавань, кораблі заправляються тут паливом.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Тобто готуються до зустрічі з новенькими Гарпунами
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28.05.2022 22:13
+11
на фото таки гарненьки терминалы с топливом если туда залепить ракетой бабахнет что гору снесет и палыво с огнем зальет пос клону всю гавань.. гореть будет с неделю
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28.05.2022 22:29
+10
На концерт ансамбля им. Александрова есть свободные билеты
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28.05.2022 22:18
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Тобто готуються до зустрічі з новенькими Гарпунами
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28.05.2022 22:13 Відповісти
a kokoe razstojanie ot Odessi do tuda po prjamoi ? mozhe harpoon(chikom) kinuti mozlivo?
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28.05.2022 22:14 Відповісти
От Одессы 300км, от Очакова 270.
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28.05.2022 22:18 Відповісти
ja by na meste rusni nesovalsa by tuda
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28.05.2022 22:20 Відповісти
Куда?
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28.05.2022 22:26 Відповісти
kacap....nu ty mene zrozumiv?
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28.05.2022 22:37 Відповісти
на фото таки гарненьки терминалы с топливом если туда залепить ракетой бабахнет что гору снесет и палыво с огнем зальет пос клону всю гавань.. гореть будет с неделю
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28.05.2022 22:29 Відповісти
Тоді Україну звинуватять у порушенні своїх же законів.
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28.05.2022 22:31 Відповісти
Не можна. Україна дозволяє (законодавчо) чфрф перебувати там, до 2042 року.

Закон досі чинний, угоду не розірвано.
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28.05.2022 22:29 Відповісти
Для тих, хто відправляє повідомлення у спам:

Документ 643_359, чинний, поточна редакція - Ратифікація від 27.04.2010, підстава - 2153-VI

Остання подія - Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 14.05.2010, підстава - v1307321-10
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29.05.2022 00:14 Відповісти
Вы идиот? Законы войны позволяют не соблюдать ранее подписанные договоры с агремссором. Вы еще скажите что РФ не должна нарушать мирный договор с Украиной. Россия нарушив этот договор-дала полную свободу действий Украине Я давно говорил что нужны массированные удары по Севастопольским бухтам и военной инфраструктуре Крыма,по Крымским мостам и хранилищам ГСМ А Мирное население Крыма если не хочет умирать-пусть эвакуируется уже сейчас-пока крымский мост еще не разрушен
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29.05.2022 03:15 Відповісти
Крым - это Украина, и на своей территории мы делаем все что считаем нужным...
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29.05.2022 07:12 Відповісти
Зачем? Лучше потопить там где удобнее. И где орки затрахается свой лом поднимать.
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28.05.2022 23:12 Відповісти
лом поднимать.... eto kak raz v buhte sevostopolja - samoe to
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28.05.2022 23:50 Відповісти
У яви собі ,як щоб не дозаправив і тут почалось ,тікав би ті від тої ,автівки чи чекав на майбутнє?
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28.05.2022 23:11 Відповісти
А ты на своем автомобиле людей убиваешь?
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28.05.2022 23:38 Відповісти
и мяска в них побольше, что бы гарпунам не обидно было
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28.05.2022 22:17 Відповісти
Хочу к Троице МРК для рыбок.
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28.05.2022 22:17 Відповісти
Навіщо подібне писати?
Це руський вкид для залякування українців.
Давайте ще вкиньте - заправка 100 танків рф, заправка літаків рф, поповнення боекомплекту рф...
Всім і так зрозуміло, що у рф є поки що техніка, яку заправляють.
Замість цього напишіть публікацію про характеристики "гарпун", чи про бойові подвиги Українців.
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28.05.2022 22:18 Відповісти
AGM-84D - 220 km
RGM/UGM-84D - 140 km
AGM-84E - 93 km
AGM-84F - 315 km
RGM-84F - 278 km
RGM/AGM-84L - 124 km
AGM-84H/K - 280 km
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28.05.2022 22:37 Відповісти
хууууух....
спасибо, полегчало... А то как подумаю про заправку, аж прямо паническая атака начинается.
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28.05.2022 23:10 Відповісти
На концерт ансамбля им. Александрова есть свободные билеты
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28.05.2022 22:18 Відповісти
Перший зліва корабель кореспондент Крим.Реалії ідентифікувати не зміг. Джерело: https://censor.net/ua/p3344505

Странно не смочь идентифицировать один из двух самых новых БДК рф. Таков сейчас уровень журналистики. Это "Пётр Моргунов".
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28.05.2022 22:25 Відповісти
теж не зрозумів що там так складно визначити,це або "іван грен",або "петр моргунов",все,їх більше просто не існує,плюс дизайн радикально відрізняється від радянських БДК,так що так,рівень "журналіста" дуже показовий...
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28.05.2022 22:43 Відповісти
Вот именно. Просто Грен в Чёрное море не заходил, чтобы это понять достаточно минуты поиска в гугле.
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28.05.2022 22:55 Відповісти
Хвамілію пазоріт, сволачь! )))

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28.05.2022 22:43 Відповісти
Скорее всего потому, что это не корабль ЧФ. Это северный флот мордора.
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28.05.2022 22:54 Відповісти
Зачтём как смягчающее обстоятельство.
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28.05.2022 22:57 Відповісти
Из Вики про "Пётр Моргунов".
Радиоэлектронное вооружение

РЛСУО 5П-10-03,
КВПП КТ-308-04 Зенитная артиллерия 2 × 6 - 30 мм АК-630М
1 × 2 × 6 - 30 мм АК-630М-2 «Дуэт» Авиационная группа 2 вертолёта Ка-29 в палубном ангаре.

Этот вроде не ракетоносец..
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28.05.2022 23:30 Відповісти
Точно не ракетоносец. Перечитайте вики ещё раз.
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28.05.2022 23:37 Відповісти
Вот здесь понятней
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_десантные_корабли_проекта_11711
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28.05.2022 23:41 Відповісти
Пусть заправляются, сильнее гореть будут.
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28.05.2022 22:42 Відповісти
Перший зліва це мокшанський БДК проекта 11711
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28.05.2022 23:02 Відповісти
Або 2 гарпуна
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28.05.2022 23:03 Відповісти
Чорнобаївка, Зміїбаївка - а яке слово буде далі
Show must go on!!!

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28.05.2022 23:10 Відповісти
Где наш ОТРК Гром? Сейчас бы накрыли орков и можно было бы забыть о черноморском флоте РФ и военной базе в Ватостополе
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28.05.2022 23:18 Відповісти
Жаль эти лоханки засрут море своим топливом при поражении Гарпуном! Тогда уж пусть возле Ялты тонут или Сявика!
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29.05.2022 00:02 Відповісти
рашистські корита будуть "клеїти ласти із Севастополя.Курс-Новоросійск
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29.05.2022 00:08 Відповісти
Су-27 несёт 4-6000 кг боевой нагрузки.
Загрузить его ракетами, взрывчаткой - и вот вам мощная крылатая ракета
с дистанционным управлением (наведением на цель).
Таких самолётов, уже практически выработавших ресурс, у нас есть.
Блок наведения на цель можно смонтировать за месяц-два.
Зато вот такие коллективные заправки среди бела дня точно прекратятся.
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29.05.2022 02:49 Відповісти
Скорее всего его собьет рашкинская ПВО при подлете к Крыму. Нужно ракетами лупить-их хрен собьешь Гарпунами или Химмарсами(которые на 300 км)
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29.05.2022 03:19 Відповісти
ПВО можно обманывать, отвлекать, частично уничтожать.
Конечно, база флота защищена, но, как показала "Москва", всё относительно.
А вот у всплывшей на подзарядку ночью "варшавянки" ПВО,
скорее всего, не будет, так что смысл есть.
Зато по дальности у Су-27 ограничений нет - достанет в любой точке
Чёрного моря.
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29.05.2022 03:33 Відповісти
Хватит выступать в роли статистов! Почему они до сих пор некормят рыб? Уже есть чем их туда отправить!
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29.05.2022 05:21 Відповісти
Надо одолжить у США несколько Б-52 и сделать всё с большой высоты.
Да ещё управляемыми девайсами.
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29.05.2022 05:48 Відповісти
Як на мене, краще топити десь в морі...Севастополь нам ще пригодиться, хоча не факт, коли орки почнуть драпати(а почнуть) все самі і знищуть.
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29.05.2022 06:30 Відповісти
 
 